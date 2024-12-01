"Ты не на того, мразь, напал, ты понял. Я - участник СВО": "герой Росії" побив сусіда до напівсмерті. ВIДЕО
У Санкт-Петербурзі стався черговий шокуючий інцидент: 31-річний чоловік, який представився "учасником СВО", жорстоко побив сусіда битою через гучну музику. Постраждалий, 27-річний хлопець, після першого удару знепритомнів, але це не зупинило агресора. Він продовжив побиття, вигукуючи погрози та заявляючи про свій "статус". Нині сусід у реанімації з відкритою ЧМТ і крововиливом у мозок.
"Ти на кого, мразь, напал? Я учасник СВО", - кричав колишній російський військовий.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+54 Дед Щукарь #574339
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+50 Erlich Bachman
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гойда!
У нас теж є велика категорія співгромадян у тилу з якими тільки так і можна розмовляти!
Мусора ні чим не допоможуть з такими сусідами ні у нас, ні в лаптєрейхі. Є такі екземпляри, що з ними по іншому не можна. Тут, судячи з відео, еталонний чумаход був. Йому зробили зауваження, а він «розібратися» прийшов. От і розібрався, отримав по ділу. ісля виходу з лікарні гучно врубати музню вже не буде.
Чогось це так смішно
Чувачки зажиріли в тилу і "втратили береги".
Зазвичай, цивільні почали б скиглити, викликати поліцію, і чути насмішки з боку бидла, яке кладе на всіх "з приладом". Ну оштрафували б та і все.
А люди які побували на фронті (наші хлопці такі ж самі, повірте) звикли до іншого алгоритму.
Я думаю, якщо цей "вдарений" оклигає то більше так робити не буде. Бо бидло розуміє лише силу.
те що лілі-путін напав на суверенну Україну - це проблема лілі-путіна а не кацапської молоді - загрози для росії немає - тому російська молодь відпочиває.
покажіть це західним милотворцям і Трампу з його милотворцями, які вони реальні кацапи-окупанти навіть вдома і що тодІ ці виродки витворяють на окупованих територіях України, які дехто готовий обміняти на примарний "мир" по-узкі і лише до наступної скОрої війни..
До прикладу "малая родіна" - це звідки людина родом, на відміну від "бальшой родіни".
Тому велико-роси, що стали кацапами - походять від мало-росів, що є Українці.
Украинцы"
...сподобалось))
Якщо воно себе так на росії поводить, то можна тільки уявити рівень жорстокості до наших людей!!
Тепер повернеться на передову.