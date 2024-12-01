"Ты не на того, мразь, напал, ты понял. Я - участник СВО": "герой Росії" побив сусіда до напівсмерті. ВIДЕО

У Санкт-Петербурзі стався черговий шокуючий інцидент: 31-річний чоловік, який представився "учасником СВО", жорстоко побив сусіда битою через гучну музику. Постраждалий, 27-річний хлопець, після першого удару знепритомнів, але це не зупинило агресора. Він продовжив побиття, вигукуючи погрози та заявляючи про свій "статус". Нині сусід у реанімації з відкритою ЧМТ і крововиливом у мозок.

"Ти на кого, мразь, напал? Я учасник СВО", - кричав колишній російський військовий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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