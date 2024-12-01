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Новини Відео Війна
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"Ты не на того, мразь, напал, ты понял. Я - участник СВО": "герой Росії" побив сусіда до напівсмерті. ВIДЕО

У Санкт-Петербурзі стався черговий шокуючий інцидент: 31-річний чоловік, який представився "учасником СВО", жорстоко побив сусіда битою через гучну музику. Постраждалий, 27-річний хлопець, після першого удару знепритомнів, але це не зупинило агресора. Він продовжив побиття, вигукуючи погрози та заявляючи про свій "статус". Нині сусід у реанімації з відкритою ЧМТ і крововиливом у мозок.

"Ти на кого, мразь, напал? Я учасник СВО", - кричав колишній російський військовий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Розвідники знищують позиції та техніку окупантів у Запорізькій області за допомогою "дрона-дракона". ВIДЕО

Автор: 

бійка (736) росія (65098) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+54
Один кацап б"є іншого! Це ж добре!
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01.12.2024 09:33
+50
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01.12.2024 09:33
+39
ну норм. най вони там усі повбивають один одного. а так - пох на обох
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01.12.2024 09:34
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ета харашо.
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01.12.2024 09:32 Відповісти
І ето радуєт
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01.12.2024 09:33 Відповісти
Один кацап б"є іншого! Це ж добре!
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01.12.2024 09:33 Відповісти
быстрее, выше, сильнее !
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01.12.2024 10:10 Відповісти
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01.12.2024 09:33 Відповісти
Герої рассії вазвращаются дамой в радную гавань порядкі наводіть
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01.12.2024 09:33 Відповісти
ну норм. най вони там усі повбивають один одного. а так - пох на обох
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01.12.2024 09:34 Відповісти
А якщо всі герої СВО повернуться додому, то в Кацапії будєт празднік!
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01.12.2024 09:35 Відповісти
ось так учасники сво прививають любов до себе у рядових росіян, можливо дійде і до поножовщини, крайнього прояву московитської любові
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01.12.2024 09:35 Відповісти
Гойдаааааааааааааа...
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01.12.2024 09:36 Відповісти
Все дуже просто: молодий сусід і раніше "бикував", а тут не оцінив загрозу в образі сусіда, що повернцвся з сво, який раніше стримувався, а тут бац і зробив переоцінку свого статусу. Ну і хрен з ними.
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01.12.2024 09:43 Відповісти
Наскільки я зрозумів, усе ще простіше. Ті зверху влаштували веселий двіж із бидло-музикою. Той, що знизу, кілька разів постукав по батареях і один із компанії спустився разом із пивасиком із поясненнями
З поясненнями він не впорався
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01.12.2024 09:47 Відповісти
проламав кацап кацапенку височну кость - зробив його інвалідом за секунду на все життя...
гойда!
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01.12.2024 14:17 Відповісти
господи... вони ж наших б'ють ще страшніше (((((
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01.12.2024 09:44 Відповісти
так, тому мені важко бачити подібні ролики бо зрозуміло як ці скоти ведуть себе на окупованих територіях чи з нашими полоненими.
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01.12.2024 14:12 Відповісти
якби війна закінчилась і всі ці виродки забрались з нашої території і в себе між собою *********** тоді можна і посміятись з них.
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01.12.2024 14:16 Відповісти
🥺😢😠
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01.12.2024 15:34 Відповісти
Позитивний ролик, 50% уявило на його місці саме свого сусіда
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01.12.2024 09:44 Відповісти
підарбург всєгда бил культурной століцей підарашкі!!! потому тот кондон в конце тіхонько спросіл - гдє остальниє, свєрху?
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01.12.2024 09:44 Відповісти
Культурною столицею він був до революції... Потім більшовики частину "культурнай праслойки" в Москву переманили. Частину - розстріляли та згноїли у ГУЛагу. Рештки виморили голодом у блокаду... А потім туди наїхало "быдло с глубинки"...
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01.12.2024 10:00 Відповісти
💯 %, наприклад ху...ло
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01.12.2024 10:12 Відповісти
в людожерів взагалі культури бути не може, кровожерливі, хитрожопі, підлі тварини - та вони цього не розуміють. колись часто общався з тими підарбуржцями, ще в нашому криму, то ж знаю ту мєрзость.
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01.12.2024 10:27 Відповісти
Нормально порозмовляв - "любітель музона" був зовсім глухим биком видно!
У нас теж є велика категорія співгромадян у тилу з якими тільки так і можна розмовляти!
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01.12.2024 09:47 Відповісти
У вас у краківському тилу?
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01.12.2024 10:33 Відповісти
Норм зарядив. Але нажаль, не вбив(
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01.12.2024 09:47 Відповісти
Гадаю тепер самі лаптерилі будуть мріяти, шоб підари не повернулися з війни.
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01.12.2024 09:53 Відповісти
Чого це колишній ? Він і зараз буде воювати
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01.12.2024 09:59 Відповісти
Ну, так... Зараз навіть вироку суду чекать не треба - досить реєстрації злочину в поліції... А потім "ставлять перед вибором" - або на "зону" - або на фронт...
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01.12.2024 10:03 Відповісти
Ти на кого батон крошиш!? -- падла!
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01.12.2024 10:01 Відповісти
Убил человека за музыку? У тебя на россии родственников нет? В норм стране вызывают полицию и она решает вопрос с шумными соседями. В любом случае махать битой по голове можно только защишая свою тили чужую жизнь и здоровье. А в друих случаях то попытка убийства и нанесение тяжких телесных-и 10 лет тюрьмы
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01.12.2024 15:56 Відповісти
Ну по-перше, то не людина, то кацап. По-друге, за важкі тілесні від 5-ти до 8-ми. По-третє, він його не вбив.
Мусора ні чим не допоможуть з такими сусідами ні у нас, ні в лаптєрейхі. Є такі екземпляри, що з ними по іншому не можна. Тут, судячи з відео, еталонний чумаход був. Йому зробили зауваження, а він «розібратися» прийшов. От і розібрався, отримав по ділу. ісля виходу з лікарні гучно врубати музню вже не буде.
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01.12.2024 16:29 Відповісти
Я за то чтобы кацапня убивала друг друга и 100 раз писал-не нужно длбивать раненных. Нужно чтобы они возвращались на рашку,бухали там с горя и в состоянии психоза резали и били свою семью и ******** прохожих-ето будет прекрасно
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01.12.2024 22:44 Відповісти
Так и у нас таких хватает! Лет 20 назад, Ночью во дворе приехал жигуль, вылезло штук 5 , врубили музон и пошли распивать. Соседи мои кричали с. Окон, не помогло. Я взял ружбайку, вышел и дробью бахнул над ними, по листьям. Помогло сразу! Машину, правда, долго не могли завести, толкали. Утром участковый ходил, так весь дом "не было ничего, не видели, не слышали никаких выстрелов, а долбодятлы - да, были, вот вам и номер машины".
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02.12.2024 09:10 Відповісти
Это в норм странах, тут полиция ни хрена не сделает
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01.12.2024 19:06 Відповісти
у нас поліція не вирішує це питання. Якщо в вашому випадку вона вирішила - вам пощастило.
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01.12.2024 19:28 Відповісти
Не сци.Тебе не запакують.Тримай варшавський фронт.
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01.12.2024 10:43 Відповісти
Герой сво
Чогось це так смішно
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01.12.2024 10:10 Відповісти
Чому кирило досі не сказав, що "свошники" святі, чіпати ніззя, на перший оклик всі ординці стають раком
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01.12.2024 10:15 Відповісти
Якщо відкинути всю "пАлІтІку" і залишити лише побутові мотиви, то цей СВОшник все зробив правильно.
Чувачки зажиріли в тилу і "втратили береги".
Зазвичай, цивільні почали б скиглити, викликати поліцію, і чути насмішки з боку бидла, яке кладе на всіх "з приладом". Ну оштрафували б та і все.
А люди які побували на фронті (наші хлопці такі ж самі, повірте) звикли до іншого алгоритму.
Я думаю, якщо цей "вдарений" оклигає то більше так робити не буде. Бо бидло розуміє лише силу.
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01.12.2024 10:16 Відповісти
на відео москалі, тому апріорі оба бидло
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01.12.2024 12:43 Відповісти
кацап зробив правильно що вбив іншого кацапи - а більш нічого.
те що лілі-путін напав на суверенну Україну - це проблема лілі-путіна а не кацапської молоді - загрози для росії немає - тому російська молодь відпочиває.
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01.12.2024 14:21 Відповісти
нехай хоть повбивають кацап кацапа.. але:
покажіть це західним милотворцям і Трампу з його милотворцями, які вони реальні кацапи-окупанти навіть вдома і що тодІ ці виродки витворяють на окупованих територіях України, які дехто готовий обміняти на примарний "мир" по-узкі і лише до наступної скОрої війни..
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01.12.2024 10:17 Відповісти
Що саме показувати? В Америці насилля не менше - регулярно підлітки приходть в школу зі зброєю постріляти...
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01.12.2024 14:22 Відповісти
вам, кацапам-малоросам, видніше, ви ваАащє всьо знаЄтє.. із тєлєвізора..
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01.12.2024 15:13 Відповісти
мало* - приставка від слова ПЕРШОПРИЧИННА.
До прикладу "малая родіна" - це звідки людина родом, на відміну від "бальшой родіни".
Тому велико-роси, що стали кацапами - походять від мало-росів, що є Українці.
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01.12.2024 16:04 Відповісти
тепер у меломана з ранку буде жахлива мігрєнь... а міг і до кобзона потрапити, був дуже близько від концерту.
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01.12.2024 10:35 Відповісти
он убил его???
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01.12.2024 10:39 Відповісти
какаяразныца?
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01.12.2024 10:58 Відповісти
він ще до побиття був мертвим ...
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01.12.2024 11:05 Відповісти
Один кацап срати хотів на сусідів і голосно вмикав музику. Другий за це його чуть не вбив на місці, але, сподіваюсь, "любитель музики" здохне в реанімації а "борець за справєдлівость" "пораскінєт мазгамі" в Україні. Це "соціальна солідарність па руzкі". Результат: мінус два кацапа.
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01.12.2024 10:40 Відповісти
обоє рябоє. яке їхало такого й здибало.
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01.12.2024 10:52 Відповісти
В принципі орк все зробив правильно...їбуче бидло треба ставити на місце...я теж з таким стикався
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01.12.2024 10:55 Відповісти
Участнікі СВО ! Всє на москву ! Вооружайтєсь і берітє власть в своі рукі !
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01.12.2024 11:01 Відповісти
Не допрацював ((вірніше не добив((
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01.12.2024 11:26 Відповісти
маю велику надію, шо відпижджений вже на севео не зможе запісацца.
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01.12.2024 11:35 Відповісти
самий нормальний коментар!
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01.12.2024 12:42 Відповісти
Еліта, ****.
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01.12.2024 11:56 Відповісти
люди совсем не понимают что такое БИТА !!!((( пацан ИНВАЛИД сто процентов , а сво----лочь дальше поедет убивать !!! так им и надо !!! а когда приедут миллионы после войны там будет АД !!!
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01.12.2024 12:22 Відповісти
от тому ця фігня ніколи і не скінчиться - скільки б там не мріяли про переговори !
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01.12.2024 12:38 Відповісти
переговори?? Ха-ха, це тільки ідіоти можуть вірити, що з москалями можна про щось домовитис
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01.12.2024 12:40 Відповісти
"Рассеяне! Если вы "па пьянаму делу" забьёте до смерти своего друга - не теряйтесь! Сразу рисуйте рядом с телом украинский "тризуб" или пишите "Слава Украине!" Этим Вы отвлечёте от себя подозрение в убийстве, направите следствие по ложному пути и избежите ответственности за содеянное А нам просто будет приятно!
Украинцы"

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01.12.2024 13:12 Відповісти
купите качергу в виде тризуба и смело орудуйте в разборках...
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01.12.2024 14:25 Відповісти
зверніть увагу, ублюдок з сво розумів, що ботан без свідомості і все рівно наносив йому потужні удари в голову.
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01.12.2024 12:36 Відповісти
жорстоко
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01.12.2024 12:39 Відповісти
наприклад в боксі це категорично заборонено, бо призводе до каліцтва або смерті.
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01.12.2024 12:53 Відповісти
а біта в боксі дозволена?
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01.12.2024 14:34 Відповісти
професійні боксери б'ють не слабше, ніж біта. я мав на увазі інше - вилупок не переживав, що вб'є або скалічить. то тварини, яких неможна жаліть.
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01.12.2024 17:35 Відповісти
професійні боксери застосовують свої навички лише на рингу, і ніколи до простих людей - бо знають силу свого удару - не ганбіть професійних боксерів.
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01.12.2024 17:47 Відповісти
А у него - дефицит общения.
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01.12.2024 21:08 Відповісти
рузкє мір
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01.12.2024 12:37 Відповісти
І навіщо нам тут ця фігня ?
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01.12.2024 12:37 Відповісти
що б вболівати одразу за обидві сторони.
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01.12.2024 12:54 Відповісти
В матче Херой - Кореша избитого счет пока 1:0
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01.12.2024 12:41 Відповісти
Хірой єсвєо, піздить хіроя не есвєо..
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01.12.2024 12:47 Відповісти
Постраждалий, 27-річний хлопець, тепер не зможе поїхати на СВО! Яка неприємна звістка!
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01.12.2024 14:00 Відповісти
Пыня зато на одной"ладе" сэкономит.
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01.12.2024 21:07 Відповісти
хочь и моторошно це... але... хай продовжують.._
...сподобалось))
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01.12.2024 14:31 Відповісти
герой++
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01.12.2024 14:42 Відповісти
Всім хто радіє, а ви подумали що ці істоти роблять з нашими полоненими, з людьми на окупованій території!!!
Якщо воно себе так на росії поводить, то можна тільки уявити рівень жорстокості до наших людей!!
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01.12.2024 17:28 Відповісти
желаю им только одного-поубивать во всей рашке друг друга!
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01.12.2024 18:22 Відповісти
Ну і вашє ви фсе маладци. Нє , ну в натурі клас , за...бісь. Чьотка. Умєєтє, магьотє ©
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01.12.2024 18:33 Відповісти
хто знімав цікаво? і виклав у мережу....
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01.12.2024 19:32 Відповісти
Вебкамера відеонагляду. Добре, що неандерталець про неї забув.
Тепер повернеться на передову.
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02.12.2024 00:03 Відповісти
Дык это еще не вернулись с фронта все фронтовики, в свои епеня... Каароч, огребай, каазламордия, от своих же.
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01.12.2024 21:05 Відповісти
Обычные будни кацапов, ничего особого.
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02.12.2024 01:41 Відповісти
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02.12.2024 08:57 Відповісти
Кстати молодой человек (потерпевший) красава, он переложил бутылку в другую руку и она не разбилась, правда содержимое вытелко. Вот что значит талант не пропьешь
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02.12.2024 09:56 Відповісти
по говору і **** - сідор десь з тюменської обл.
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02.12.2024 12:08 Відповісти
 
 