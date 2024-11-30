Розвідники знищують позиції та техніку окупантів у Запорізькій області за допомогою "дрона-дракона". ВIДЕО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало, як українські воїни знищили позиції та техніку російських загарбників на передовій у Запорізькій області за минулий тиждень.

На оприлюднених кадрах зафіксовано результати тижневої бойової роботи: високоточні удари дронів по скупченнях живої сили ворога, знищення військової техніки та облаштувань. Особливу увагу привертає робота "дрона-дракона", що завдає нищівних термічних ударів по позиціях окупантів у лісосмугах, інформує Цензор.НЕТ.

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