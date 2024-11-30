Повітряні сили показали, як пілоти Су-25 виконують складні та небезпечні завдання на передовій. ВIДЕО

Бойові літаки Повітряних Сил Збройних Сил України завдають ударів по скупченню живої сили і техніки російських окупантів. Пілоти показали як вони на Су-25 виконують складні та небезпечні завдання на одному із напрямків фронту.

Відео роботи авіації поширили у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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