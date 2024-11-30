УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 810 33

Повітряні сили показали, як пілоти Су-25 виконують складні та небезпечні завдання на передовій. ВIДЕО

Бойові літаки Повітряних Сил Збройних Сил України завдають ударів по скупченню живої сили і техніки російських окупантів. Пілоти показали як вони на Су-25 виконують складні та небезпечні завдання на одному із напрямків фронту.

Відео роботи авіації поширили у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники знищили танк, гармату, гаубицю, 2 міномети та 6 автівок росіян на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4118) Повітряні сили (2625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Наверное самое бестолковое и дорогое использование авиации которое можно придумать. Лучше біети Сушки использовались для уничтожения дронов и ракет вместо F-16. А F-16 использовать по назначению для сбития рашистских бомбардировщиков которые КАБами сносят всю нашу оборону
показати весь коментар
30.11.2024 17:40
+10
Бережіть себе, Птахи!!! Вас дуже мало(
показати весь коментар
30.11.2024 17:48
+8
А ракети то ж некеровані. Куди Бог пошле - туди й впаде (не факт, що в ціль. Більш можливо, що в кукурудзу). Але для ролику - то круто.
показати весь коментар
30.11.2024 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ракети то ж некеровані. Куди Бог пошле - туди й впаде (не факт, що в ціль. Більш можливо, що в кукурудзу). Але для ролику - то круто.
показати весь коментар
30.11.2024 17:27 Відповісти
зунів же дали - що їх солити?
показати весь коментар
30.11.2024 17:34 Відповісти
Почему их не поставить на наземные установки? Ето будет в разы дешевле и ефективнее. В другом случае ето вообще бесполезное оружие. Рашисты атакуют группами по 5-10 человек а мы поднимаем авиацию чтобы она отстреляла неуправляемые нурсы куда нибудь по территории 20 квадратных километров, при етом подставляя самолеты под вражеские истребители.
показати весь коментар
30.11.2024 17:44 Відповісти
Ну тебе, конечно, виднее. Где воюешь?
показати весь коментар
30.11.2024 18:34 Відповісти
почитала топ-коментарі "героїв диванних військ" України, та зрозуміла як вони розумно використовують багатоцільові тактичні радари тактовно кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії.
показати весь коментар
30.11.2024 20:11 Відповісти
Ірино, я не диванний. Диванні - це ті, хто під українським прапором.
показати весь коментар
30.11.2024 20:48 Відповісти
Tak v Amerike divanov nima ? Mozhet taburetki ? 🤔
показати весь коментар
01.12.2024 00:30 Відповісти
Ти видиш нерозвитку недороблений, ти, навіть, на свій кацапький компютер не здатен встановити кацапський алфавіт.
показати весь коментар
01.12.2024 00:56 Відповісти
V rot ipal tvoi ruski bukva ....
показати весь коментар
01.12.2024 01:20 Відповісти
"Ну що ж, раз ти злишся, то я правий".
показати весь коментар
01.12.2024 02:00 Відповісти
Слава Украине!!!
показати весь коментар
30.11.2024 17:34 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
30.11.2024 22:31 Відповісти
Наверное самое бестолковое и дорогое использование авиации которое можно придумать. Лучше біети Сушки использовались для уничтожения дронов и ракет вместо F-16. А F-16 использовать по назначению для сбития рашистских бомбардировщиков которые КАБами сносят всю нашу оборону
показати весь коментар
30.11.2024 17:40 Відповісти
Та у нас через брак людей та зброї багато що і багато хто використовується не за призначенням. З такою допомогою, що її надають стурбовані щобнебулоескалаторники, все, що хоч якось пуляє - буде їздити, літати і кудись там стріляти. Високоточної зброї середньої дальності самі знаєте, як багато, і скільки треба випрошувати америкоїдного дядю, щоб дозволив пальнути нею по кацапу (перед цим добрий дядя, звичайно ж, зіллє рашистам інфу про час і місце завдання удару). Так і воюємо
показати весь коментар
30.11.2024 17:58 Відповісти
В данном случае дешевле ету "помощь" выкинуть на мусорку. Потому что от нурсов абсолютно никакого ефекта нету. А вот один вылет самолета как мне говорил один военный стоит лям баксов. За ети деньги можно докуя и еще немного дронов закупить которые в 100 раз ефективнее етих нурсов
показати весь коментар
30.11.2024 18:03 Відповісти
Не может один вылет столько стоить. Что касается использования - Су-25 это штурмовик, и использовать его в качестве перехватчика КР, думаю, нереально. Другое дело, F-16 - это многоцелевой самолёт, он может работать и штурмовиком, и истребителем.
показати весь коментар
30.11.2024 19:06 Відповісти
1.5 тонни пального на годину роботи ну і обслуговування також, персонал
показати весь коментар
30.11.2024 19:42 Відповісти
та неее..от 10 к$
показати весь коментар
30.11.2024 19:31 Відповісти
Су25 не може збити шахед, складно а от як гелокоптери Мі24 просрали на посилання цих нурсів в поле.

А Мі24 можуть збивати повітряні цілі ракетами на підвісі, причому безпечніше чим міг29 який може постраждати від уламків
показати весь коментар
30.11.2024 19:40 Відповісти
Але понтово. Чи не так?. Це ж країна з урядом "понтарів".
показати весь коментар
30.11.2024 20:51 Відповісти
Це було давно, видно зелені поля і дерева. Можливо навіть і весна.
показати весь коментар
30.11.2024 21:14 Відповісти
Бережіть себе, Птахи!!! Вас дуже мало(
показати весь коментар
30.11.2024 17:48 Відповісти
не так мало як може здаватися
показати весь коментар
30.11.2024 18:22 Відповісти
Добре! А де F-16? Шось про их нічого не чути...
показати весь коментар
30.11.2024 19:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/30/7486975/ F-16 знищили сім крилатих ракет, які загрожували цивільній інфраструктурі України - Зеленський
показати весь коментар
30.11.2024 19:43 Відповісти
Політали, жбурнули НКРС у білий світ та приземлилися. Добре, хоч не збили. А де ж керовані ZUNI з модулем лазерного наведення WGU-58/B? Так і не надали? Чи де ж свої КАБи, що типу почали тестувати у червні? Нормальне бомбове навантаження СУ-25 дорівнює 1000 кг, максимальне - 4000 кг.
показати весь коментар
30.11.2024 19:22 Відповісти
Правда щоби використовувати такі керовані ракети та снаряди, треба і самі літаки модернізувати. Простіше всього підвісними контейнерами цілевказання Litening 5 або Sniper XR.
показати весь коментар
30.11.2024 19:40 Відповісти
Где F-16
показати весь коментар
30.11.2024 22:13 Відповісти
Ф16 свою роль вже виконали. ЗЕ вже пофоткався біля них. Більше вони не потрібні
показати весь коментар
30.11.2024 22:27 Відповісти
Слава нашим Воїнам в небі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
30.11.2024 22:29 Відповісти
КРУТО !!! НАМ БИ ТАКИХ 1000 Й МОЖНО МОСКВУ ВЗЯТИ !)
показати весь коментар
30.11.2024 23:59 Відповісти
 
 