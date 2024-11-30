Повітряні сили показали, як пілоти Су-25 виконують складні та небезпечні завдання на передовій. ВIДЕО
Бойові літаки Повітряних Сил Збройних Сил України завдають ударів по скупченню живої сили і техніки російських окупантів. Пілоти показали як вони на Су-25 виконують складні та небезпечні завдання на одному із напрямків фронту.
Відео роботи авіації поширили у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар30.11.2024 17:40
+10 Владислав Сварчевський
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+8 Yuri Yuri #593967
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А Мі24 можуть збивати повітряні цілі ракетами на підвісі, причому безпечніше чим міг29 який може постраждати від уламків