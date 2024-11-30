РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11541 посетитель онлайн
Новости Видео Война
10 810 33

Воздушные силы показали, как пилоты Су-25 выполняют сложные и опасные задачи на передовой. ВИДЕО

Боевые самолеты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносят удары по скоплению живой силы и техники российских оккупантов. Пилоты показали, как они на Су-25 выполняют сложные и опасные задачи на одном из направлений фронта.

Видео работы авиации распространили в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили танк, орудие, гаубицу, 2 миномета и 6 автомобилей россиян на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2821) Воздушные силы (2251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Наверное самое бестолковое и дорогое использование авиации которое можно придумать. Лучше біети Сушки использовались для уничтожения дронов и ракет вместо F-16. А F-16 использовать по назначению для сбития рашистских бомбардировщиков которые КАБами сносят всю нашу оборону
показать весь комментарий
30.11.2024 17:40
+10
Бережіть себе, Птахи!!! Вас дуже мало(
показать весь комментарий
30.11.2024 17:48
+8
А ракети то ж некеровані. Куди Бог пошле - туди й впаде (не факт, що в ціль. Більш можливо, що в кукурудзу). Але для ролику - то круто.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ракети то ж некеровані. Куди Бог пошле - туди й впаде (не факт, що в ціль. Більш можливо, що в кукурудзу). Але для ролику - то круто.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:27 Ответить
зунів же дали - що їх солити?
показать весь комментарий
30.11.2024 17:34 Ответить
Почему их не поставить на наземные установки? Ето будет в разы дешевле и ефективнее. В другом случае ето вообще бесполезное оружие. Рашисты атакуют группами по 5-10 человек а мы поднимаем авиацию чтобы она отстреляла неуправляемые нурсы куда нибудь по территории 20 квадратных километров, при етом подставляя самолеты под вражеские истребители.
показать весь комментарий
30.11.2024 17:44 Ответить
Ну тебе, конечно, виднее. Где воюешь?
показать весь комментарий
30.11.2024 18:34 Ответить
почитала топ-коментарі "героїв диванних військ" України, та зрозуміла як вони розумно використовують багатоцільові тактичні радари тактовно кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії.
показать весь комментарий
30.11.2024 20:11 Ответить
Ірино, я не диванний. Диванні - це ті, хто під українським прапором.
показать весь комментарий
30.11.2024 20:48 Ответить
Tak v Amerike divanov nima ? Mozhet taburetki ? 🤔
показать весь комментарий
01.12.2024 00:30 Ответить
Ти видиш нерозвитку недороблений, ти, навіть, на свій кацапький компютер не здатен встановити кацапський алфавіт.
показать весь комментарий
01.12.2024 00:56 Ответить
V rot ipal tvoi ruski bukva ....
показать весь комментарий
01.12.2024 01:20 Ответить
"Ну що ж, раз ти злишся, то я правий".
показать весь комментарий
01.12.2024 02:00 Ответить
Слава Украине!!!
показать весь комментарий
30.11.2024 17:34 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
30.11.2024 22:31 Ответить
Наверное самое бестолковое и дорогое использование авиации которое можно придумать. Лучше біети Сушки использовались для уничтожения дронов и ракет вместо F-16. А F-16 использовать по назначению для сбития рашистских бомбардировщиков которые КАБами сносят всю нашу оборону
показать весь комментарий
30.11.2024 17:40 Ответить
Та у нас через брак людей та зброї багато що і багато хто використовується не за призначенням. З такою допомогою, що її надають стурбовані щобнебулоескалаторники, все, що хоч якось пуляє - буде їздити, літати і кудись там стріляти. Високоточної зброї середньої дальності самі знаєте, як багато, і скільки треба випрошувати америкоїдного дядю, щоб дозволив пальнути нею по кацапу (перед цим добрий дядя, звичайно ж, зіллє рашистам інфу про час і місце завдання удару). Так і воюємо
показать весь комментарий
30.11.2024 17:58 Ответить
В данном случае дешевле ету "помощь" выкинуть на мусорку. Потому что от нурсов абсолютно никакого ефекта нету. А вот один вылет самолета как мне говорил один военный стоит лям баксов. За ети деньги можно докуя и еще немного дронов закупить которые в 100 раз ефективнее етих нурсов
показать весь комментарий
30.11.2024 18:03 Ответить
Не может один вылет столько стоить. Что касается использования - Су-25 это штурмовик, и использовать его в качестве перехватчика КР, думаю, нереально. Другое дело, F-16 - это многоцелевой самолёт, он может работать и штурмовиком, и истребителем.
показать весь комментарий
30.11.2024 19:06 Ответить
1.5 тонни пального на годину роботи ну і обслуговування також, персонал
показать весь комментарий
30.11.2024 19:42 Ответить
та неее..от 10 к$
показать весь комментарий
30.11.2024 19:31 Ответить
Су25 не може збити шахед, складно а от як гелокоптери Мі24 просрали на посилання цих нурсів в поле.

А Мі24 можуть збивати повітряні цілі ракетами на підвісі, причому безпечніше чим міг29 який може постраждати від уламків
показать весь комментарий
30.11.2024 19:40 Ответить
Але понтово. Чи не так?. Це ж країна з урядом "понтарів".
показать весь комментарий
30.11.2024 20:51 Ответить
Це було давно, видно зелені поля і дерева. Можливо навіть і весна.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:14 Ответить
Бережіть себе, Птахи!!! Вас дуже мало(
показать весь комментарий
30.11.2024 17:48 Ответить
не так мало як може здаватися
показать весь комментарий
30.11.2024 18:22 Ответить
Добре! А де F-16? Шось про их нічого не чути...
показать весь комментарий
30.11.2024 19:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/30/7486975/ F-16 знищили сім крилатих ракет, які загрожували цивільній інфраструктурі України - Зеленський
показать весь комментарий
30.11.2024 19:43 Ответить
Політали, жбурнули НКРС у білий світ та приземлилися. Добре, хоч не збили. А де ж керовані ZUNI з модулем лазерного наведення WGU-58/B? Так і не надали? Чи де ж свої КАБи, що типу почали тестувати у червні? Нормальне бомбове навантаження СУ-25 дорівнює 1000 кг, максимальне - 4000 кг.
показать весь комментарий
30.11.2024 19:22 Ответить
Правда щоби використовувати такі керовані ракети та снаряди, треба і самі літаки модернізувати. Простіше всього підвісними контейнерами цілевказання Litening 5 або Sniper XR.
показать весь комментарий
30.11.2024 19:40 Ответить
Где F-16
показать весь комментарий
30.11.2024 22:13 Ответить
Ф16 свою роль вже виконали. ЗЕ вже пофоткався біля них. Більше вони не потрібні
показать весь комментарий
30.11.2024 22:27 Ответить
Слава нашим Воїнам в небі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
30.11.2024 22:29 Ответить
КРУТО !!! НАМ БИ ТАКИХ 1000 Й МОЖНО МОСКВУ ВЗЯТИ !)
показать весь комментарий
30.11.2024 23:59 Ответить
 
 