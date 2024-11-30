Воздушные силы показали, как пилоты Су-25 выполняют сложные и опасные задачи на передовой. ВИДЕО
Боевые самолеты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносят удары по скоплению живой силы и техники российских оккупантов. Пилоты показали, как они на Су-25 выполняют сложные и опасные задачи на одном из направлений фронта.
Видео работы авиации распространили в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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+11 ALEX SUROVV #593022
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А Мі24 можуть збивати повітряні цілі ракетами на підвісі, причому безпечніше чим міг29 який може постраждати від уламків