Воздушные силы показали, как пилоты Су-25 выполняют сложные и опасные задачи на передовой. ВИДЕО

Боевые самолеты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносят удары по скоплению живой силы и техники российских оккупантов. Пилоты показали, как они на Су-25 выполняют сложные и опасные задачи на одном из направлений фронта.

Видео работы авиации распространили в телеграм-канале СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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