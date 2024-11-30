Украинские защитники уничтожили танк, орудие, гаубицу, 2 миномета и 6 автомобилей россиян на Краматорском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" на Краматорском направлении уничтожили танк, орудие, гаубицу, 2 минометы и 6 автомобилей. Сожжено 2 склада с БК и позицию вражеских операторов БпЛА. Пехота оккупантов тоже изрядно "получила".
Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Amber
показать весь комментарий30.11.2024 15:25 Ответить Мне нравится 4
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