Разведчики уничтожают позиции и технику оккупантов в Запорожской области с помощью "дрона-дракона". ВИДЕО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало, как украинские воины уничтожили позиции и технику российских захватчиков на передовой в Запорожской области за прошедшую неделю.

На обнародованных кадрах зафиксированы результаты недельной боевой работы: высокоточные удары дронов по скоплениям живой силы врага, уничтожение военной техники и устройств. Особое внимание привлекает работа "дрона-дракона", который наносит сокрушительные термические удары по позициям оккупантов в лесополосах, информирует Цензор.НЕТ.

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