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Новости
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Три вражеских радиолокационных комплекса уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР Минобороны

РЛС в Криму

29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Так, по данным ГУР, поражены:

РЛС "каста-2е2" - 1 шт.

РЛС "подъем" - 2 шт.

"Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается", - говорится в сообщении.

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Также напоминается, что 28 ноября 2024 года разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что прогремел взрыв вблизи села Витино Сакского района оккупированного Крыма. В соцсетях писали об уничтожении комплекса С-400.

Автор: 

Крым (26365) РЛС (75) уничтожение (6830) ГУР (415)


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Гарна новина...
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30.11.2024 10:07 Ответить
Кримський міст доживає своє 🥰
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30.11.2024 10:11 Ответить
Тихо... Не розкачуйте лодку...
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30.11.2024 10:48 Ответить
Слава ВСУ, велика подяка нашим воїнам
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30.11.2024 10:25 Ответить
Дуже добре, якщо правда.
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30.11.2024 10:47 Ответить
У подльота зальот.
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30.11.2024 11:38 Ответить
Главное - не ескаліровать))!
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30.11.2024 19:33 Ответить
Подльот ? Подьот
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02.12.2024 11:07 Ответить
 
 