Три вражеских радиолокационных комплекса уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР Минобороны

29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Так, по данным ГУР, поражены:

РЛС "каста-2е2" - 1 шт.

РЛС "подъем" - 2 шт.

"Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается", - говорится в сообщении.

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Также напоминается, что 28 ноября 2024 года разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что прогремел взрыв вблизи села Витино Сакского района оккупированного Крыма. В соцсетях писали об уничтожении комплекса С-400.