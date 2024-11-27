Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 25 украинских беспилотников над территорией оккупированного Крыма и Черного моря
Минобороны РФ уверяет, что утром 27 ноября 2024 года, российская ПВО якобы перехватила более 20 украинских беспилотников над временно оккупированным Крымом.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны публикует российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.
"Средства ПВО с 8.30 до 10.30 мск уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма", - заверили в Минобороны РФ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Севастополе были слышны взрывы. Развожаев заявлял о комбинированной атаке.
Информации о последствиях атаки на эту минуту нет.
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ий
показать весь комментарий27.11.2024 11:42 Ответить Мне нравится 0
Mart #595231
показать весь комментарий27.11.2024 11:46 Ответить Мне нравится 0
ий
показать весь комментарий27.11.2024 11:56 Ответить Мне нравится 0
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Юрий Хорошунов
показать весь комментарий27.11.2024 12:09 Ответить Мне нравится 0
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