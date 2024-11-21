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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Взрывы раздались в оккупированном Севастополе

В окупованому Севастополі лунають вибухи

Во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Суспыльного, работает ПВО российских оккупантов.

Так называемый "губернатор" Развожаев утверждает, что якобы была сбита ракета.

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Автор: 

обстрел (27093) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+15
Тварі здохніть, та випаритєся з України назавжди.
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21.11.2024 15:51
+4
Каміння?
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21.11.2024 15:50
+4
Нептун робить свою справу...
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21.11.2024 15:56
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Каміння?
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21.11.2024 15:50 Ответить
Залишки від рубєжа.
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21.11.2024 15:53 Ответить
та то град падає.
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21.11.2024 15:51 Ответить
Тварі здохніть, та випаритєся з України назавжди.
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21.11.2024 15:51 Ответить
Нептун робить свою справу...
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21.11.2024 15:56 Ответить
Коли міст завалять ?
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21.11.2024 16:19 Ответить
Та хоча б чонгарські містки розфігачили та Джанкойський вузол транспортний.
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21.11.2024 16:42 Ответить
нах.й той міст, по підстанції в.л.иб більше толку було би
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21.11.2024 16:57 Ответить
Коли шольц Тауруси дасть. Бо Атакамси цю потвору не зруйнують.
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21.11.2024 17:26 Ответить
Горат рузкіх марякоф - це ми ще не починали.
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21.11.2024 17:27 Ответить
Звісно ж, що камні с нєба.
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26.11.2024 21:12 Ответить
Coming soon.
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26.11.2024 21:13 Ответить
 
 