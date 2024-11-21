Взрывы раздались в оккупированном Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Суспыльного, работает ПВО российских оккупантов.

Так называемый "губернатор" Развожаев утверждает, что якобы была сбита ракета.

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