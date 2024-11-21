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Вибухи пролунали в окупованому Севастополі
У тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Суспільного, працює ППО російських окупантів.
Так званий "губернатор" Развожаєв стверджує, що нібито було збито ракету.
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