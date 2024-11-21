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Новини Окуповані території Війна
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Вибухи пролунали в окупованому Севастополі

В окупованому Севастополі лунають вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Суспільного, працює ППО російських окупантів.

Так званий "губернатор" Развожаєв стверджує, що нібито було збито ракету.

Читайте: ФСБ затримала двох мешканців Криму, нібито причетних до підриву офіцера ЧФ Транковського

Автор: 

обстріл (28284) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+15
Тварі здохніть, та випаритєся з України назавжди.
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21.11.2024 15:51
+4
Каміння?
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21.11.2024 15:50
+4
Нептун робить свою справу...
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21.11.2024 15:56
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Каміння?
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21.11.2024 15:50 Відповісти
Залишки від рубєжа.
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21.11.2024 15:53 Відповісти
та то град падає.
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21.11.2024 15:51 Відповісти
Тварі здохніть, та випаритєся з України назавжди.
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21.11.2024 15:51 Відповісти
Нептун робить свою справу...
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21.11.2024 15:56 Відповісти
Коли міст завалять ?
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21.11.2024 16:19 Відповісти
Та хоча б чонгарські містки розфігачили та Джанкойський вузол транспортний.
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21.11.2024 16:42 Відповісти
нах.й той міст, по підстанції в.л.иб більше толку було би
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21.11.2024 16:57 Відповісти
Коли шольц Тауруси дасть. Бо Атакамси цю потвору не зруйнують.
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21.11.2024 17:26 Відповісти
Горат рузкіх марякоф - це ми ще не починали.
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21.11.2024 17:27 Відповісти
Звісно ж, що камні с нєба.
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26.11.2024 21:12 Відповісти
Coming soon.
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26.11.2024 21:13 Відповісти
 
 