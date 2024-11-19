ФСБ затримала двох мешканців Криму, нібито причетних до підриву офіцера ЧФ Транковського

ФСБ та Слідчий комітет РФ заявили про затримання в Криму чоловіка і жінки, які нібито причетні до підриву автомобіля, внаслідок якого загинув капітан 1-го рангу Чорноморського флоту РФ Транковський.

Про це інформує Цензор НЕТ із посиланням на російське агентство Інтерфакс.

Що відомо про ліквідованого Валерія Транковського

Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни.

Підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського було здійснено 13 листопада 2024 року внаслідок спецоперації Служби безпеки України.

Деталі затримання

Затримано "двох громадян Росії, які вчинили в Севастополі за завданням Служби безпеки України підрив автомобіля під керуванням начальника штабу - першого заступника командира Азовського військово-морського району Чорноморського флоту Російської Федерації капітана 1 рангу Валерія Транковського, який отримав поранення, несумісні з життям", говориться у повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ РФ.

В СК своєю чергою заявили, що затримано 38-річну мешканку Севастополя та 47-річного мешканця Ялти.

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Жінка стежила за військовим "з метою встановлення та фіксації адрес, маршрутів пересування, розпорядку дня транспортних засобів, що використовуються", заявили в СКР. "Її спільник, виготовивши саморобний вибуховий пристрій та встановивши його під днище автомобіля, та привів його в дію", - розповіли у відомстві, що незаконно діє на окупованій українській території.

У СК зазначили, що фігуранти справи дали свідчення.

ФСБ також інформує, що під час обшуку в гаражі затриманого чоловіка "виявлено ще один готовий до використання саморобний вибуховий пристрій з масою вибухової речовини 1,2 кг у тротиловому еквіваленті".