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ФСБ затримала двох мешканців Криму, нібито причетних до підриву офіцера ЧФ Транковського

У ФСБ заявили про затримання двох кримчан, нібито причетних до ліквідації офіцера ЧФ Транковського

ФСБ та Слідчий комітет  РФ заявили про затримання в Криму чоловіка і жінки, які нібито причетні до підриву автомобіля, внаслідок якого загинув капітан 1-го рангу Чорноморського флоту РФ Транковський.

Про це інформує Цензор НЕТ із посиланням на російське агентство Інтерфакс.

Що відомо про ліквідованого Валерія Транковського

Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни.

Підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського було здійснено 13 листопада 2024 року внаслідок спецоперації Служби безпеки України.

Деталі затримання

Затримано "двох громадян Росії, які вчинили в Севастополі за завданням Служби безпеки України підрив автомобіля під керуванням начальника штабу - першого заступника командира Азовського військово-морського району Чорноморського флоту Російської Федерації капітана 1 рангу Валерія Транковського, який отримав поранення, несумісні з життям", говориться у повідомленні  Центру громадських зв'язків ФСБ РФ.

В СК своєю чергою заявили, що затримано 38-річну мешканку Севастополя та 47-річного мешканця Ялти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського ліквідувала СБУ в окупованому Севастополі, - джерело. ВIДЕО

Жінка стежила за військовим "з метою встановлення та фіксації адрес, маршрутів пересування, розпорядку дня транспортних засобів, що використовуються", заявили в СКР. "Її спільник, виготовивши саморобний вибуховий пристрій та встановивши його під днище автомобіля, та привів його в дію", - розповіли у відомстві, що незаконно діє на окупованій українській території.

У СК зазначили, що фігуранти справи дали свідчення.

ФСБ також інформує, що під час обшуку в гаражі затриманого чоловіка "виявлено ще один готовий до використання саморобний вибуховий пристрій з масою вибухової речовини 1,2 кг у тротиловому еквіваленті".

СБУ (12805) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624) воєнні злочини (1859)


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ФСБ демонструє "імітацію бурной дєятєльності".. Все збивають, всіх ловлять.. А караван іде..)
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19.11.2024 10:59 Відповісти
Впіймали для отчотностєй!
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19.11.2024 11:01 Відповісти
Одні кацапи іншого кацапа закобздонили.
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19.11.2024 11:08 Відповісти
знайли,кого не жаль,або хто скаргами дістав прокурорів, чи поліцію,щоб було два в одному, і спокій собі забезпечити, і відзвітуватися.
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19.11.2024 11:17 Відповісти
Сенсація. фсб знайшло ще у них ядерну саморобну бомбу, яку вони Калібром намагались відправити у кремль. Не без допомоги ж того трнаковського. Безрезультатно, бо Калібрі так по пересіній місцевісті не літають. Мабуть, це була помста ? !
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19.11.2024 11:20 Відповісти
Навіщо підкреслювати що воно було "абсолютно законною воєнною ціллю"? Всі раССєйські військові, крім прапорщиків, є такою ціллю. де б вони не були
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19.11.2024 13:09 Відповісти
 
 