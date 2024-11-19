ФСБ задержала двух жителей Крыма, якобы причастных к подрыву офицера ЧФ Транковского

ФСБ и Следственный комитет РФ заявили о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые якобы причастны к подрыву автомобиля, в результате которого погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ Транковский.

Об этом информирует Цензор НЕТ со ссылкой на российское агентство Интерфакс.

Что известно о ликвидированном Валерии Транковском

Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

Подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского был осуществлен 13 ноября 2024 года в результате спецоперации Службы безопасности Украины.

Детали задержания

Задержаны "два гражданина России, совершившие в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба - первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Валерия Транковского, который получил ранения, несовместимые с жизнью", говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

В СК в свою очередь заявили, что задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.

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Женщина следила за военным "с целью установления и фиксации адресов, маршрутов передвижения, распорядка дня используемых транспортных средств", заявили в СКР. "Ее сообщник, изготовив самодельное взрывное устройство и установив его под днище автомобиля, и привел его в действие", - рассказали в ведомстве, незаконно действующем на оккупированной украинской территории.

В СК отметили, что фигуранты дела дали показания.

ФСБ также информирует, что во время обыска в гараже задержанного мужчины "обнаружено еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 кг в тротиловом эквиваленте".