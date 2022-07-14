Зеленский об обстреле Винницы: "Такое не могли сделать люди, это скоты"

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы дерзким актом российского террора.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Международной конференции по привлечению России к ответственности за преступления в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские ракеты ударили по нашему городу Виннице. Обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в два общественных здания. Разбиты жилые дома, медицинский центр – в нем пожар. Горели машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такого не могли сделать люди. Это скоты! Восемь ракет, две из которых попали в центр города. По состоянию на эту минуту 20 человек погибли, среди них - трое детей, большое количество раненых...", - отметил президент.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.

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