Зеленский об обстреле Винницы: "Такое не могли сделать люди, это скоты"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы дерзким актом российского террора.
Об этом глава государства заявил во время выступления на Международной конференции по привлечению России к ответственности за преступления в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром российские ракеты ударили по нашему городу Виннице. Обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в два общественных здания. Разбиты жилые дома, медицинский центр – в нем пожар. Горели машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такого не могли сделать люди. Это скоты! Восемь ракет, две из которых попали в центр города. По состоянию на эту минуту 20 человек погибли, среди них - трое детей, большое количество раненых...", - отметил президент.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.
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