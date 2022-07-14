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Зеленский об обстреле Винницы: "Такое не могли сделать люди, это скоты"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы дерзким актом российского террора.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Международной конференции по привлечению России к ответственности за преступления в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские ракеты ударили по нашему городу Виннице. Обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в два общественных здания. Разбиты жилые дома, медицинский центр – в нем пожар. Горели машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такого не могли сделать люди. Это скоты! Восемь ракет, две из которых попали в центр города. По состоянию на эту минуту 20 человек погибли, среди них - трое детей, большое количество раненых...", - отметил президент.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.

Смотрите: Зеленский о ракетном ударе рашистов по Виннице: Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
Що ж ви зі скотом перемовини ведете? Вчора поговорили - сьогодні новий теракт. Тільки спробуйте здати південь зі своїм зерном, позаздрите Януковичу.
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14.07.2022 17:39
+41
Vова, тут ты прав. Но у меня к тебе вопрос - могли люди во время войны 2,5 года целенаправленно подрывать обороноспособность страны и красть из бюджета, или это делали скоты, а не люди?
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14.07.2022 17:43
+28
Вова, а міг зробити ось це?

Коростильов просив у ЗЕ-ленського у 2020 р. на створення системи ППО із дальністю 100 км всього 40 млн. дол. та 2 роки

Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник: https://censor.net/ru/n3317208
і не зможемо списувати міліардні борги БабломойМойському
"Діду Байден, де наші Петріоти ??? Дай Петріота та корабля з матросами !"

поки Боневтік, будемо вмиватись кровью своїх співвітчизників, рідних та своєю !!!!
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14.07.2022 17:55
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ХТО ЯК НЕ ТИ ЗНАЄ ЩО ТАКЕ СКОТИ

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14.07.2022 22:39 Ответить
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