Зеленський про обстріл Вінниці: "Таке не могли зробити люди, це скоти"
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Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці зухвалим актом російського терору.
Про це глава держави заявив під час виступу на Міжнародній конференції щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці російські ракети вдарили по нашому місту Вінниці. Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у дві громадські будівлі. Розбиті житлові будинки, медичний центр - у ньому пожежа. Палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди. Це скоти! Вісім ракет, дві з яких влучили в центр міста. Станом на цю хвилину 20 людей загинули, серед них - троє діточок, велика кількість поранених...", - зазначив президент.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Загинула 21 особа, зокрема 3 дитини.
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"Діду Байден, де наші Петріоти ??? Дай Петріота та корабля з матросами !"
поки Боневтік, будемо вмиватись кровью своїх співвітчизників, рідних та своєю !!!!