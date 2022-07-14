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Зеленський про обстріл Вінниці: "Таке не могли зробити люди, це скоти"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці зухвалим актом російського терору.

Про це глава держави заявив під час виступу на Міжнародній конференції щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці російські ракети вдарили по нашому місту Вінниці. Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у дві громадські будівлі. Розбиті житлові будинки, медичний центр - у ньому пожежа. Палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди. Це скоти! Вісім ракет, дві з яких влучили в центр міста. Станом на цю хвилину 20 людей загинули, серед них - троє діточок, велика кількість поранених...", - зазначив президент.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Загинула 21 особа, зокрема 3 дитини.

Читайте: РФ вдарила по Вінниці ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної - 1 770 кг, - міськрада. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Що ж ви зі скотом перемовини ведете? Вчора поговорили - сьогодні новий теракт. Тільки спробуйте здати південь зі своїм зерном, позаздрите Януковичу.
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14.07.2022 17:39
+41
Vова, тут ты прав. Но у меня к тебе вопрос - могли люди во время войны 2,5 года целенаправленно подрывать обороноспособность страны и красть из бюджета, или это делали скоты, а не люди?
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14.07.2022 17:43
+28
Вова, а міг зробити ось це?

Коростильов просив у ЗЕ-ленського у 2020 р. на створення системи ППО із дальністю 100 км всього 40 млн. дол. та 2 роки

Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник: https://censor.net/ru/n3317208
і не зможемо списувати міліардні борги БабломойМойському
"Діду Байден, де наші Петріоти ??? Дай Петріота та корабля з матросами !"

поки Боневтік, будемо вмиватись кровью своїх співвітчизників, рідних та своєю !!!!
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14.07.2022 17:55
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ХТО ЯК НЕ ТИ ЗНАЄ ЩО ТАКЕ СКОТИ

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14.07.2022 22:39 Відповісти
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