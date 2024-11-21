РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8830 посетителей онлайн
Новости Война
2 605 9

Линия фронта в Украине сейчас "наименее стабильна", чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения, - Гили

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі про ситуацію на фронті в Україні

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что ситуация на передовой в Украине сейчас тяжелая, а линия фронта - "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения" России.

Об этом он сказал во время выступления в британском парламенте, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Гили отметил, что наблюдается "очень четкая эскалация" со стороны диктатора РФ Владимира Путина и его сил.

По словам британского главы Минобороны, Россия увеличивает количество атак на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы, и сослался на сообщения СМИ о том, что Россия применила новый тип ракеты против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

Британский министр назвал это "серьезным моментом".

Военная разведка сегодня показывает, что линия фронта сейчас наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного российского вторжения 24 февраля, и мы видели в последние недели очень четкую эскалацию со стороны Путина и его сил", - отметил Гили.

Читайте также: Спецслужбы Британии изучают данные о применении РФ межконтинентальной ракеты, - The Guardian

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

Автор: 

Великобритания (4950) Гилли Джон (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лізуть кожен день - то допоможіть зброєю - Украіна шо вам - піддосліднии кролик? - спостерігаєте - вистоіть не вистоіть
показать весь комментарий
21.11.2024 15:14 Ответить
Гілі - гитромудрий глопець!
показать весь комментарий
21.11.2024 15:18 Ответить
ЗеОПа з Лідором працює .. намагаються злити Україну якнайшвидше
показать весь комментарий
21.11.2024 15:21 Ответить
Боневтік і його менегери лінію оборони не будують, військам немає де закріпитись. Зато як ржачно було у 2019
показать весь комментарий
21.11.2024 15:31 Ответить
Саме для цього ЗЄд'єрмаки і познімали більш-менш притомних командирів.
показать весь комментарий
21.11.2024 15:40 Ответить
Т.е. в березні 22 го, чи в жовтні 22 го, вона була стабільніша. Чи переклад неточний, чи хтось маячню несе...
показать весь комментарий
21.11.2024 15:49 Ответить
Вдесятеріть постачання ******** зброї і лінія фронту дивним чином зміниться на краще.
показать весь комментарий
21.11.2024 16:03 Ответить
Усі укріплення України закінчились. Зараз наступ буде йти в Дикому Полі до самого Днепру та Київа.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:07 Ответить
... началось сразу после того, как Зеленский влез со своими увольнениями в дела военных.
Когда Зеленский выступал в 95 квартале, военные не выходили на сцену и не давали ему указания как надо выступать в номерах.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:26 Ответить
 
 