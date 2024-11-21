Линия фронта в Украине сейчас "наименее стабильна", чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения, - Гили
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что ситуация на передовой в Украине сейчас тяжелая, а линия фронта - "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения" России.
Об этом он сказал во время выступления в британском парламенте, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Гили отметил, что наблюдается "очень четкая эскалация" со стороны диктатора РФ Владимира Путина и его сил.
По словам британского главы Минобороны, Россия увеличивает количество атак на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы, и сослался на сообщения СМИ о том, что Россия применила новый тип ракеты против Украины.
Британский министр назвал это "серьезным моментом".
Военная разведка сегодня показывает, что линия фронта сейчас наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного российского вторжения 24 февраля, и мы видели в последние недели очень четкую эскалацию со стороны Путина и его сил", - отметил Гили.
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Когда Зеленский выступал в 95 квартале, военные не выходили на сцену и не давали ему указания как надо выступать в номерах.