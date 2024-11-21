Линия фронта в Украине сейчас "наименее стабильна", чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения, - Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что ситуация на передовой в Украине сейчас тяжелая, а линия фронта - "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения" России.

Об этом он сказал во время выступления в британском парламенте, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Гили отметил, что наблюдается "очень четкая эскалация" со стороны диктатора РФ Владимира Путина и его сил.

По словам британского главы Минобороны, Россия увеличивает количество атак на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы, и сослался на сообщения СМИ о том, что Россия применила новый тип ракеты против Украины.

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Британский министр назвал это "серьезным моментом".

Военная разведка сегодня показывает, что линия фронта сейчас наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного российского вторжения 24 февраля, и мы видели в последние недели очень четкую эскалацию со стороны Путина и его сил", - отметил Гили.

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.