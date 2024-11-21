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Новини Війна
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Лінія фронту в Україні зараз "найменш стабільна", ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі про ситуацію на фронті в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що ситуація на передовій в Україні нині важка, а лінія фронту "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" Росії.

Про це він сказав під час виступу в британському парламенті, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Гілі зазначив, що спостерігається "дуже чітка ескалація" з боку диктатора РФ Володимира Путіна і його сил.

За словами британського глави Міноборони, Росія збільшує кількість атак на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, і послався на повідомлення ЗМІ про те, що Росія застосувала новий тип ракети проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гілі відмовився підтверджувати удари Storm Shadow по РФ: Дії України на полі бою говорять самі за себе

Британський міністр назвав це "серйозним моментом".

Військова розвідка сьогодні показує, що лінія фронту зараз найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, і ми бачили в останні тижні дуже чітку ескалацію з боку Путіна і його сил", - зазначив Гілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian 

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

Автор: 

Велика Британія (5553) Гілі Джон (41)


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Лізуть кожен день - то допоможіть зброєю - Украіна шо вам - піддосліднии кролик? - спостерігаєте - вистоіть не вистоіть
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21.11.2024 15:14 Відповісти
Гілі - гитромудрий глопець!
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21.11.2024 15:18 Відповісти
ЗеОПа з Лідором працює .. намагаються злити Україну якнайшвидше
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21.11.2024 15:21 Відповісти
Боневтік і його менегери лінію оборони не будують, військам немає де закріпитись. Зато як ржачно було у 2019
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21.11.2024 15:31 Відповісти
Саме для цього ЗЄд'єрмаки і познімали більш-менш притомних командирів.
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21.11.2024 15:40 Відповісти
Т.е. в березні 22 го, чи в жовтні 22 го, вона була стабільніша. Чи переклад неточний, чи хтось маячню несе...
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21.11.2024 15:49 Відповісти
Вдесятеріть постачання ******** зброї і лінія фронту дивним чином зміниться на краще.
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21.11.2024 16:03 Відповісти
Усі укріплення України закінчились. Зараз наступ буде йти в Дикому Полі до самого Днепру та Київа.
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21.11.2024 18:07 Відповісти
... началось сразу после того, как Зеленский влез со своими увольнениями в дела военных.
Когда Зеленский выступал в 95 квартале, военные не выходили на сцену и не давали ему указания как надо выступать в номерах.
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21.11.2024 18:26 Відповісти
 
 