Лінія фронту в Україні зараз "найменш стабільна", ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення, - Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що ситуація на передовій в Україні нині важка, а лінія фронту "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" Росії.
Про це він сказав під час виступу в британському парламенті, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Гілі зазначив, що спостерігається "дуже чітка ескалація" з боку диктатора РФ Володимира Путіна і його сил.
За словами британського глави Міноборони, Росія збільшує кількість атак на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, і послався на повідомлення ЗМІ про те, що Росія застосувала новий тип ракети проти України.
Британський міністр назвав це "серйозним моментом".
Військова розвідка сьогодні показує, що лінія фронту зараз найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, і ми бачили в останні тижні дуже чітку ескалацію з боку Путіна і його сил", - зазначив Гілі.
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
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