Гілі відмовився підтверджувати удари Storm Shadow по РФ: Дії України на полі бою говорять самі за себе

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі не став підтверджувати інформацію ЗМІ про те, що Україна вперше вдарила ракетами дальнього радіусу дії британського виробництва Storm Shadow по території Росії.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Гілі виступав у парламенті, заявивши, що "дії України на полі бою говорять самі за себе".

Він повідомив депутатам, що вчора розмовляв з українським міністом оборони Рустемом Умєровим, і вони обговорили "рішучу відповідь" України на нещодавню ескалацію з боку Росії, а також – план Великої Британії з підтримки України протягом 2025 року.

"Наразі я не можу розповісти про подальші оперативні деталі", - додав Гілі.

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Як повідомлялося, видання Bloomberg написало, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійнимиракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

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