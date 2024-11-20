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Новини
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Гілі відмовився підтверджувати удари Storm Shadow по РФ: Дії України на полі бою говорять самі за себе

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі не став підтверджувати інформацію ЗМІ про те, що Україна вперше вдарила ракетами дальнього радіусу дії британського виробництва Storm Shadow по території Росії.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Гілі виступав у парламенті, заявивши, що "дії України на полі бою говорять самі за себе".

Він повідомив депутатам, що вчора розмовляв з українським міністом оборони Рустемом Умєровим, і вони обговорили "рішучу відповідь" України на нещодавню ескалацію з боку Росії, а також – план Великої Британії з підтримки України протягом 2025 року.

"Наразі я не можу розповісти про подальші оперативні деталі", - додав Гілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше вдарила по території РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Як повідомлялося, видання Bloomberg написало, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійнимиракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілі відмовився коментувати використання Україною Storm Shadow: єдина особа, яка отримує вигоду від публічних розмов - Путін

Автор: 

Велика Британія (5553) ракети (4009) росія (64969) Гілі Джон (41) Storm Shadow (19)


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Топ коментарі
+15
Хоч один знає, що на війні не треба зайвого патякати.
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20.11.2024 19:23
+13
Зразу видно британця старої школи.
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20.11.2024 19:24
+9
Молодці британці, не мелють язиком, як помелом, а роблять справи. Не те що заєць-барабанщик.
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20.11.2024 19:26
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Хоч один знає, що на війні не треба зайвого патякати.
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20.11.2024 19:23 Відповісти
Зразу видно британця старої школи.
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20.11.2024 19:24 Відповісти
Молодці британці, не мелють язиком, як помелом, а роблять справи. Не те що заєць-барабанщик.
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20.11.2024 19:26 Відповісти
Роблять тільки після американців. Тому не повністю молодці.
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20.11.2024 19:45 Відповісти
А міг би потролити кацапню: ...не знаю, мовляв, але в Україні військторги працюють; може там щось прикупили...
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20.11.2024 19:28 Відповісти
Навіщо випитувати.
Дозволили- значить використали
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20.11.2024 19:36 Відповісти
правильно, поменьше ****%жа, побольше дела
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20.11.2024 19:39 Відповісти
Шоу 95 кварталу шириться світом. Як можна з будь-чого зробити проблему? Дай дурню владу. Хтось ще чув десь, щоб якийсь президент публічно доклепувався до чиновника іншої держави, щоб той публічно оголосив, що дає зброю для того, щоб цю зброю використовували на території третьої держави? Публічно, Карл!!! Бл ядь, самі вигадали цю проблему й втягнули в це усіх! Британці взагалі не обмежували використання ракет, поки геніальний верховний не почав на весь світ ставити їм питання руба. Нині це вже на вустах журналістів відомих видань. Ідиотизм!
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20.11.2024 19:40 Відповісти
Гілі - гитромудрий глопець!
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20.11.2024 19:48 Відповісти
Не розумію, чому кожен "чих" журналісти намагаються висвітлити під мікроскопом? коли це сильно шкодить Україні, партнерам та ЗСУ!
1. Після удару потрібно говорити, що ми не в курсі що там трапилось.
2. Коли кацапи щось найдуть, або зафіксує відео - говорити, що то нептуни!
по тим шмарклям після вибуху ракети цапам може понадобитись не один рік, щоб щось довести!
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20.11.2024 20:05 Відповісти
 
 