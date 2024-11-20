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Новости
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Гили отказался подтверждать удары Storm Shadow по РФ: Действия Украины на поле боя говорят сами за себя

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Министр обороны Великобритании Джон Гили не стал подтверждать информацию СМИ о том, что Украина впервые ударила ракетами дальнего радиуса действия британского производства Storm Shadow по территории России.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Гили выступал в парламенте, заявив, что "действия Украины на поле боя говорят сами за себя".

Он сообщил депутатам, что вчера разговаривал с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, и они обсудили "решительный ответ" Украины на недавнюю эскалацию со стороны России, а также - план Великобритании по поддержке Украины в течение 2025 года.

"Сейчас я не могу рассказать о дальнейших оперативных деталях", - добавил Гили.

Читайте также: Украина впервые ударила по территории РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Как сообщалось, издание Bloomberg написало, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте также: Гили отказался комментировать использование Украиной Storm Shadow: единственное лицо, получающее выгоду от публичных разговоров, - Путин

Автор: 

Великобритания (4950) ракеты (3568) россия (95489) Гилли Джон (44) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+15
Хоч один знає, що на війні не треба зайвого патякати.
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20.11.2024 19:23
+13
Зразу видно британця старої школи.
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20.11.2024 19:24
+9
Молодці британці, не мелють язиком, як помелом, а роблять справи. Не те що заєць-барабанщик.
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20.11.2024 19:26
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Хоч один знає, що на війні не треба зайвого патякати.
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20.11.2024 19:23 Ответить
Зразу видно британця старої школи.
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20.11.2024 19:24 Ответить
Молодці британці, не мелють язиком, як помелом, а роблять справи. Не те що заєць-барабанщик.
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20.11.2024 19:26 Ответить
Роблять тільки після американців. Тому не повністю молодці.
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20.11.2024 19:45 Ответить
А міг би потролити кацапню: ...не знаю, мовляв, але в Україні військторги працюють; може там щось прикупили...
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20.11.2024 19:28 Ответить
Навіщо випитувати.
Дозволили- значить використали
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20.11.2024 19:36 Ответить
правильно, поменьше ****%жа, побольше дела
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20.11.2024 19:39 Ответить
Шоу 95 кварталу шириться світом. Як можна з будь-чого зробити проблему? Дай дурню владу. Хтось ще чув десь, щоб якийсь президент публічно доклепувався до чиновника іншої держави, щоб той публічно оголосив, що дає зброю для того, щоб цю зброю використовували на території третьої держави? Публічно, Карл!!! Бл ядь, самі вигадали цю проблему й втягнули в це усіх! Британці взагалі не обмежували використання ракет, поки геніальний верховний не почав на весь світ ставити їм питання руба. Нині це вже на вустах журналістів відомих видань. Ідиотизм!
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20.11.2024 19:40 Ответить
Гілі - гитромудрий глопець!
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20.11.2024 19:48 Ответить
Не розумію, чому кожен "чих" журналісти намагаються висвітлити під мікроскопом? коли це сильно шкодить Україні, партнерам та ЗСУ!
1. Після удару потрібно говорити, що ми не в курсі що там трапилось.
2. Коли кацапи щось найдуть, або зафіксує відео - говорити, що то нептуни!
по тим шмарклям після вибуху ракети цапам може понадобитись не один рік, щоб щось довести!
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20.11.2024 20:05 Ответить
 
 