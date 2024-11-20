Гили отказался подтверждать удары Storm Shadow по РФ: Действия Украины на поле боя говорят сами за себя

Министр обороны Великобритании Джон Гили не стал подтверждать информацию СМИ о том, что Украина впервые ударила ракетами дальнего радиуса действия британского производства Storm Shadow по территории России.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Гили выступал в парламенте, заявив, что "действия Украины на поле боя говорят сами за себя".

Он сообщил депутатам, что вчера разговаривал с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, и они обсудили "решительный ответ" Украины на недавнюю эскалацию со стороны России, а также - план Великобритании по поддержке Украины в течение 2025 года.

"Сейчас я не могу рассказать о дальнейших оперативных деталях", - добавил Гили.

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Как сообщалось, издание Bloomberg написало, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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