Министр обороны Великобритании Джон Гили отказался комментировать использование Украиной англо-французских ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Это угрожает операционной безопасности, и единственное лицо, которое получает выгоду от публичных дебатов, - Путин",- сказал Гили в Палате общин.

Он добавил, что накануне разговаривал со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а позже планирует поговорить с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Повторяя комментарии премьер-министра страны Кира Стармера о том, что Великобритания должна "удвоить" свою поддержку Украины, Гили добавил, что Британия продолжит работать в тесной координации с США.

BBC отмечает, что Великобритания и Франция поставили Украине ракеты Storm Shadow, но они остаются под теми же ограничениями, которые до недавнего времени касались и американских ракет ATACMS.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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