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Новости
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Гили отказался комментировать использование Украиной Storm Shadow: единственное лицо, получающее выгоду от публичных разговоров, - Путин

Джон Гілі про використання Україною ракет Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Джон Гили отказался комментировать использование Украиной англо-французских ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Это угрожает операционной безопасности, и единственное лицо, которое получает выгоду от публичных дебатов, - Путин",- сказал Гили в Палате общин.

Он добавил, что накануне разговаривал со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а позже планирует поговорить с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Повторяя комментарии премьер-министра страны Кира Стармера о том, что Великобритания должна "удвоить" свою поддержку Украины, Гили добавил, что Британия продолжит работать в тесной координации с США.

BBC отмечает, что Великобритания и Франция поставили Украине ракеты Storm Shadow, но они остаются под теми же ограничениями, которые до недавнего времени касались и американских ракет ATACMS.

Также читайте: Великобритания и Франция разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow/SCALP только по Курщине, - СМИ

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц не изменит позицию по Taurus для Украины, чтобы "война не переросла в эскалацию", - правительство ФРГ

Автор: 

Великобритания (4929) ракеты (3556) Гилли Джон (39)


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Топ комментарии
+17
Правильно сказав, такі справи взагалі не варто виносити на публіку. Це у зеленого чма хлєборєзка не закривається, мабуть спеціально для пуйла працює.
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18.11.2024 21:53
+14
Нарешті хоч хтось притомний.
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18.11.2024 21:56
+10
Хоч один адекват. Нехай збирають уламки на Червоній площі та вивчають експертизою: це Тінь Буревію чи вже Таурус (телець тобто мабуть).
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18.11.2024 21:57
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Значить будуть Шторм Шедл
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18.11.2024 21:51 Ответить
Правильно сказав, такі справи взагалі не варто виносити на публіку. Це у зеленого чма хлєборєзка не закривається, мабуть спеціально для пуйла працює.
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18.11.2024 21:53 Ответить
Зеле у західних друзів теж повчитися треба - спочатку винесли на огляд усім, а зараз не знають як засунути назад
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18.11.2024 22:21 Ответить
Українa нарощує виробництво українських ракет.

Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

За неофіційними даними, модифікація використовує ті самі пускові установки як і протикорабельний варіант, але дальність польоту до цілі зросла до 400 км а маса бойової частини збільшена із 150 кг до 350 кг. Система наведення комбінована - з використанням супутникової навігації та розпізнавання цілі через інфрачервону камеру на термінальній ділянці траєкторії.

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18.11.2024 21:55 Ответить
Хороші справи роблять тихо , а ваша інформація для спецлекцій
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18.11.2024 22:03 Ответить
інформація для "невіри": все, що є в інтернеті у вільному доступу союзників - не спецлекція і росіяни читають цю інформацію раніше вас і мене.
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18.11.2024 22:23 Ответить
Ты это для рф' пишешь.. ??? .
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19.11.2024 00:33 Ответить
Нарешті хоч хтось притомний.
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18.11.2024 21:56 Ответить
Хоч один адекват. Нехай збирають уламки на Червоній площі та вивчають експертизою: це Тінь Буревію чи вже Таурус (телець тобто мабуть).
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18.11.2024 21:57 Ответить
Дуже здивуються, коли віддиратимуть металевий уламок від леніського чола.
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18.11.2024 22:02 Ответить
Схоже таки вирішили серйозно вже взятися за Засрашку. Хоча й досі дуУже повільно. Але війскових КНДР на континенті ***** вони точно пробачити не можуть.
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18.11.2024 22:05 Ответить
просто чудова реакція. Як японська дипломатія. Аплодую стоячи!
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18.11.2024 22:05 Ответить
Крім Бориса Джонсонюка там є ще багато адекватних....
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18.11.2024 22:21 Ответить
Молодець! Було би дуже добре,якби всі вестерни почали гратись у цю "гру"
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18.11.2024 22:29 Ответить
Добре коли несподівано

а то памʼятаю як леопарди долго їхали, потім у Словаччині зʼясувалось що їх треба ремонтувати
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18.11.2024 22:34 Ответить
Америкоси, вчиться у бритів☝️
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18.11.2024 23:06 Ответить
 
 