Великобритания и Франция разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow/SCALP только по Курщине, - СМИ
Великобритания и Франция разрешили Украине применять дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP против целей в России, но ограничили территорию для атак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию РБК-Украина сообщил высокопоставленный источник в военно-политических кругах.
По словам собеседника издания, Британия и Франция не возражают против использования их оружия для ударов по России.
В то же время это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии текст публикации был изменен.
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у житті це доволі наприємно
Не країна - а клініка Кащенка..реально: паркан, ров з піраньями й потім ще полоса замінована, потім ще паркан - щоб звірі не постраждали..
Шось мене сьогодні на якусь фантастику потягло... Вибачайте, якщо трохи не туди занесло...
.дальність 400-700 км
Зате мешканці Садовово кольца і окрєстностєй нарештіІ трошки заволають:
"КАК ТАКОЄ ВОЗМОЖНО, ПРЕКРАТІТЄ НЄМЄДЛЄННО ЕТУ ВОЙНУ !!!"
Доки бухтітиме якась Бурятія, Якутія, інші віддалені райони - ніхто не почує.
А коли заверещить Москва - отоді почують усі.
Брати до уваги, що пише москальське ''рбк'' - дурного робота.
Головне інше - що усі офіційні особи і державні органи США, Франції, Великої Британії ухиляються від прямих конкретних відповідей по цим питанням - вони не хочуть нічого заперечувати і нічого підтверджувати.
Тож москалі нехай собі гадають...
А нам своє робить....
Панове, давайте назавжди відділемо мухи від котлет у частині "Офіційного надання дозволів на удари по території рф"
ОФІЦІЙНОГО дозволу який оприлюднять державні посадовці США, Великобританії та Франції не буде ніколи. Ракети будуть влучати у цілі, але заяв типу - "Ми дали Україні дозвіл" - не буде. Трохи ретро.
Коли навесні цього року Україна отримала другу партію ракет ATACMS та дозвіл на їх застосування у тому числі по території Криму, то не було ЖОДНОГО ОФІЦІЙНОГО повідомлення ані про передачу ракет, ані про дозвіл ними бити. Максимум - "Ми дали українцям те, що вони просили" від Байдена. Без будь яких.уточнень - що саме дали та чого ми просили.
Більше - постачання нам американських ракет не зафіксовано у жодному релізі про пакети американської допомоги Україні. Лише я розповідав про формулу "+ 100" де "100" - мільйони виділені на ракети. І тому...
І тому будьте впевнені - все зараз буде проходити по старій схемі і навіть після вибухів у бидлостані "туман війни" офіційні особи розвіювати не будут - лише ваш покірний слуга "Від імені та по дорученню".
ракета вона ж така , може залетіти і на 300 км далі, ну всяке буває, може і з курсу збитися