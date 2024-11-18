РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11305 посетителей онлайн
Новости
4 201 47

Великобритания и Франция разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow/SCALP только по Курщине, - СМИ

Велика Британія та Франція дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow/SCALP лише по Курській області 

Великобритания и Франция разрешили Украине применять дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP против целей в России, но ограничили территорию для атак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию РБК-Украина сообщил высокопоставленный источник в военно-политических кругах.

По словам собеседника издания, Британия и Франция не возражают против использования их оружия для ударов по России.

В то же время это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область.

Также читайте: Украина изготовила первые 100 ракет в этом году, - Умеров

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС должны снять ограничения для Украины по ударам вглубь России, - Боррель

Автор: 

Великобритания (4929) оружие (10198) ракеты (3556) Франция (3495) Storm Shadow (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
це все що треба знати про наших союзників ! завтра виявиться що можно бити лише 29 лютого до заходу сонця при повному місяці !
показать весь комментарий
18.11.2024 20:22
+13
Ну так знесіть в курську 10 9ти поверхівок сьогодні вночі.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:17
+12
Это какой-то позор... (с)
показать весь комментарий
18.11.2024 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так знесіть в курську 10 9ти поверхівок сьогодні вночі.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:17 Ответить
І це буде останій раз коли нам хоть хтось дав ракети. Деколи ж треба думати головою, а не тільки на емоціях...
показать весь комментарий
18.11.2024 20:53 Ответить
Якщо замінувати аес все можна отримати шантажем. Ти терпіла
показать весь комментарий
18.11.2024 21:09 Ответить
А ти просто дибіл, причому небезпечний для всіх.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:21 Ответить
Зате я мовчки не помру на самоті. Бійся
показать весь комментарий
18.11.2024 21:32 Ответить
помирати гарно у кіно
у житті це доволі наприємно
показать весь комментарий
19.11.2024 04:13 Ответить
вони не розуміють іншу мову. І погано що ви це досі не зрозуміли
показать весь комментарий
19.11.2024 00:07 Ответить
та це кацап. він тут для провокацій.. тому не реагуйте на те лайно.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:57 Ответить
Соросо-бот хоче щоб українці тихо вмирали.
показать весь комментарий
18.11.2024 23:21 Ответить
Это какой-то позор... (с)
показать весь комментарий
18.11.2024 20:18 Ответить
це все що треба знати про наших союзників ! завтра виявиться що можно бити лише 29 лютого до заходу сонця при повному місяці !
показать весь комментарий
18.11.2024 20:22 Ответить
Це джерело є, схоже дєрьмак, бо воно в військово-політичних колах.
показать весь комментарий
18.11.2024 23:45 Ответить
до інаугурації трампа, якщо бути точнішим
показать весь комментарий
19.11.2024 00:08 Ответить
Капець! І ці туди ж за Байденом..
показать весь комментарий
18.11.2024 20:22 Ответить
А якщо курська волость приєднається до будь якої іншої, як тоді?
показать весь комментарий
18.11.2024 20:23 Ответить
Вони вже мабуть визнали Курщину українською.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:26 Ответить
Ну мабудь, якщо бомбити почали))

Не країна - а клініка Кащенка..реально: паркан, ров з піраньями й потім ще полоса замінована, потім ще паркан - щоб звірі не постраждали..
показать весь комментарий
18.11.2024 22:44 Ответить
Пішли вони в дупу з своїми шизоїдними обмеженнями!
показать весь комментарий
18.11.2024 20:28 Ответить
Як там казало йухло: "кордони ніде не закінчуються"? Тож чому б кордони Курської губєрнії не розширити до Уралу і від Чорного до Північного морів? А може найвеличніше згадає свій "жарт" про те, що московія "просто пересуває кордони", застосує цей принцип для атакамсів, скальпів та штормів і пояснить це Байдену-Трампу та іншим?

Шось мене сьогодні на якусь фантастику потягло... Вибачайте, якщо трохи не туди занесло...
показать весь комментарий
18.11.2024 20:28 Ответить
А потім виявиться,що лише по околицях Суджі. В принципі було відразу зрозуміло що це лише черговий пердь в калюжу від західних нікчем.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:30 Ответить
А наші західних "союзники" не бажають роз'яснити, чим Курська волость відрізняеться від Белгородській чи Брянській?!
показать весь комментарий
18.11.2024 20:32 Ответить
Чи Херсонської або Запорізької, Луганської або Донецької, які за рашистською проституцією також є територією ерефії.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:58 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
18.11.2024 20:33 Ответить
А по москві "паляницями" чи яких там вже наростили виробництво, сьогодні зелені чинуші хвалилися. Ча кизділи, як завжди?
показать весь комментарий
18.11.2024 20:33 Ответить
Не долетить
.дальність 400-700 км
показать весь комментарий
18.11.2024 22:51 Ответить
Жаль
показать весь комментарий
18.11.2024 23:28 Ответить
навіть тільки по Курщині, якщо з розумом , можна так підсмалити **** ДУПУ ЩО ВОНО САМО ЗАБЛАГАЄ ПРО ПЕРЕГОВОРИ. Випалити все до західного кордону курщиниі просунутися до Курска і Курчатова ...Тим більше що щільність вогню буде величезна враховуючи що те, що мало летіти по всій довжині кордону і вглибину , буде летіти тільки по ширині в 200 км..
показать весь комментарий
18.11.2024 20:43 Ответить
СЦИКУНИ НАТІВСЬКІ! Тьфу! Гидота!
показать весь комментарий
18.11.2024 20:46 Ответить
Ну наші лиш в Суджанському районі,а Курщина велика)))
показать весь комментарий
18.11.2024 20:48 Ответить
Не переживай, завтра уточнять що тільки по Суджанському районі, і то тільки там де наші війска =( Вчора всі також були на радощах....
показать весь комментарий
18.11.2024 20:55 Ответить
Я вже казав,що якби Боневтік був мужиком,то вчора б вже десь влупили,а сьогодні могли б вибачитися((Але ж його і Лєнка колись трахнула,а не він її ,тому вчинка чоловіка від нього годі й чекати((на відосик мав час,а для України корисне щось за 5хвилин зробити,то не стало яєчок(((
показать весь комментарий
18.11.2024 20:59 Ответить
Ця вся балаканина по суті для СМІ. Зєля отримує чіткі інструкції разом зі зброєю, і там дурачка якщо вклеїти, то більше ракет ми взагалі не побачимо!
показать весь комментарий
18.11.2024 21:20 Ответить
а вторгнення в курщину хто наказав йому?
показать весь комментарий
19.11.2024 04:16 Ответить
***** тільки брівку насупило, а вони вже й всрались. Слизняки!
показать весь комментарий
18.11.2024 20:48 Ответить
Світ зовсім зійшов з розуму! Не уявляю собі щоб під час Другоі Світовоі американці , які постачали Радянському Союзу по Ленд-Лізу літаки , танки , вантажівки івсе інше, застосовували які-небудь обмеження на іх використання.... Типу, тут можна з цього стріляти а тут ні, тут можна літати , бомбити і іздити а тут ні..... А чи виграв би тоді Радянський Союз ту війну з такими обмеженнями?
показать весь комментарий
18.11.2024 20:53 Ответить
Можна по-ізраільськи "промахнутись" і потім вибачитись перед англійцями - з ким не бува...
Зате мешканці Садовово кольца і окрєстностєй нарештіІ трошки заволають:
"КАК ТАКОЄ ВОЗМОЖНО, ПРЕКРАТІТЄ НЄМЄДЛЄННО ЕТУ ВОЙНУ !!!"
Доки бухтітиме якась Бурятія, Якутія, інші віддалені райони - ніхто не почує.
А коли заверещить Москва - отоді почують усі.
показать весь комментарий
18.11.2024 20:58 Ответить
А по залізничній дорозі Маріуполь-Феодосія дозволили? Як на нашій території? А чому ж не б'ємо?
показать весь комментарий
18.11.2024 21:09 Ответить
Щось виторгували в рашистів і дали задню
показать весь комментарий
18.11.2024 21:16 Ответить
Пусть Рада признает Москву столицей Екррской области.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:22 Ответить
Москва - разросшийся мікрорайон Курска.
показать весь комментарий
18.11.2024 21:31 Ответить
Агов...! Народ!
Брати до уваги, що пише москальське ''рбк'' - дурного робота.
Головне інше - що усі офіційні особи і державні органи США, Франції, Великої Британії ухиляються від прямих конкретних відповідей по цим питанням - вони не хочуть нічого заперечувати і нічого підтверджувати.
Тож москалі нехай собі гадають...
А нам своє робить....
показать весь комментарий
18.11.2024 21:35 Ответить
РЕПЛІКА ПРО ДОЗВОЛИ.

Панове, давайте назавжди відділемо мухи від котлет у частині "Офіційного надання дозволів на удари по території рф"

ОФІЦІЙНОГО дозволу який оприлюднять державні посадовці США, Великобританії та Франції не буде ніколи. Ракети будуть влучати у цілі, але заяв типу - "Ми дали Україні дозвіл" - не буде. Трохи ретро.

Коли навесні цього року Україна отримала другу партію ракет ATACMS та дозвіл на їх застосування у тому числі по території Криму, то не було ЖОДНОГО ОФІЦІЙНОГО повідомлення ані про передачу ракет, ані про дозвіл ними бити. Максимум - "Ми дали українцям те, що вони просили" від Байдена. Без будь яких.уточнень - що саме дали та чого ми просили.

Більше - постачання нам американських ракет не зафіксовано у жодному релізі про пакети американської допомоги Україні. Лише я розповідав про формулу "+ 100" де "100" - мільйони виділені на ракети. І тому...

І тому будьте впевнені - все зараз буде проходити по старій схемі і навіть після вибухів у бидлостані "туман війни" офіційні особи розвіювати не будут - лише ваш покірний слуга "Від імені та по дорученню".
показать весь комментарий
18.11.2024 21:50 Ответить
та шо ви кіпішуєте
ракета вона ж така , може залетіти і на 300 км далі, ну всяке буває, може і з курсу збитися
показать весь комментарий
18.11.2024 22:08 Ответить
300 км це при зустрічному вітрі. А при попутному - хто-зна.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:54 Ответить
нам ніхто на заважає побудувати мбр та ******* по мавзолєю чи валдаю 10 тонами гексагену чи касетами ... а пардон я забув про зе...
показать весь комментарий
19.11.2024 04:20 Ответить
я вчора зразу написав. Нам визначать цілі і дадуть 3 ракети. А народ подурів від щастя.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:09 Ответить
 
 