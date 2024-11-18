Великобритания и Франция разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow/SCALP только по Курщине, - СМИ

Великобритания и Франция разрешили Украине применять дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP против целей в России, но ограничили территорию для атак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию РБК-Украина сообщил высокопоставленный источник в военно-политических кругах.

По словам собеседника издания, Британия и Франция не возражают против использования их оружия для ударов по России.

В то же время это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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