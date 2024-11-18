Украина изготовила первые 100 ракет в этом году, - Умеров

Производство украинских ракет наращивается. В этом году уже изготовлены первые 100 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава Минобороны принял участие во встрече с украинскими производителями ракетного вооружения. На ней обсуждались планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли.

"13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России - крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения. Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях", - рассказал Умеров.

Кроме того, Украина разрабатывает новые ракеты-дроны, в частности - "Паляницю". По словам Умерова, это является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.

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