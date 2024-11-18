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Украина изготовила первые 100 ракет в этом году, - Умеров

Українська ракета

Производство украинских ракет наращивается. В этом году уже изготовлены первые 100 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава Минобороны принял участие во встрече с украинскими производителями ракетного вооружения. На ней обсуждались планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли.

"13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России - крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения. Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях", - рассказал Умеров.

Кроме того, Украина разрабатывает новые ракеты-дроны, в частности - "Паляницю". По словам Умерова, это является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.

Также читайте: Благодаря боевой системе DELTA уничтожена вражеская техника на млрд долларов, - Умеров

Автор: 

ракеты (3556) Умеров Рустем (507)


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Топ комментарии
+30
Ноу Хау Зельоних. Невидима продукція. Невидимий Діснейленд, невидимий Космодром, невидимий мільярд дерев, невидима зарплатня вчителям, невидимі бабушкофони з портретом Зеленского, невидимі дрони, невидимі ракети, невидиме покращення на фронті, плани з невидимою дією, тільки війна, розруха й смерті реальні.
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18.11.2024 19:32
+28
Ну і де? За мільярдом дерев заховані?
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18.11.2024 19:25
+26
Чому кримський міст досі стоїть?
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18.11.2024 19:24
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Чому кримський міст досі стоїть?
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18.11.2024 19:24 Ответить
Бо він ще молодий, щоб падать...А от чого він ще цілий, це питання більш риторичне.
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18.11.2024 20:18 Ответить
Ну і де? За мільярдом дерев заховані?
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18.11.2024 19:25 Ответить
Там зрадники роблять "проблеми з логистиуою" то вони у черзі на доставку відразу після "міліону дронів".
Більш цікаво як зрадники виправдовуватимуться зараз якщо не буде ударів по Рашистам на їх теріторії, бо відмазка "союзники забороняють" вже не спрацює.
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18.11.2024 20:04 Ответить
Та той же Нептун клятий барина Порошенко розробив... Шість років тому..Чим ЗЕ лайно визваляється
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18.11.2024 19:26 Ответить
Схоже Ви мали на увазі "барига" та "вихваляється"
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18.11.2024 19:44 Ответить
Тиждень тому Зе про це казав
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18.11.2024 19:26 Ответить
Так цей тиждень вони ничого вже не робили , а тількі пістелі ?
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18.11.2024 19:27 Ответить
я не вірю йому
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18.11.2024 19:28 Ответить
і Ви не один)))
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18.11.2024 20:26 Ответить
Москва має не спати щоночі
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18.11.2024 19:28 Ответить
Москва давно вже відпочиває на дні чорного моря, завдяки двом ракетам "Нептун", які Клоун отримав у спадок від Бариги і виробництво яких він зупинив.
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18.11.2024 19:47 Ответить
Клятий порошенко!
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18.11.2024 19:58 Ответить
За що клятий Порошенко? За те що почав виробляти?
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18.11.2024 22:28 Ответить
Мало наробив.
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19.11.2024 10:23 Ответить
Ноу Хау Зельоних. Невидима продукція. Невидимий Діснейленд, невидимий Космодром, невидимий мільярд дерев, невидима зарплатня вчителям, невидимі бабушкофони з портретом Зеленского, невидимі дрони, невидимі ракети, невидиме покращення на фронті, плани з невидимою дією, тільки війна, розруха й смерті реальні.
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18.11.2024 19:32 Ответить
Невидимість - це "зереальність"!
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18.11.2024 20:27 Ответить
100 ракет за рік це не про що . можливо в мирний час це було б нормально але не зараз .
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18.11.2024 19:32 Ответить
Скільки цілей знищено нептунами на ерефії? На словах виготовили 100 ракет, а на ділі відповідати по кацапстану нічим.
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18.11.2024 19:32 Ответить
Будемо їх "складіровать" і чекати, коли по складу прилетить кац.ракета?
Бити нема по чому?
Потужно!!!
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18.11.2024 19:34 Ответить
так може вже й прилетіла. Зеленський же про таке не розкаже
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18.11.2024 19:37 Ответить
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18.11.2024 19:36 Ответить
Мають чим хвалитись! Краще похваліться знищеними мостами на крим, складів, а то останнім часом дрони ЗСУ тільки вигляд показують , а ефекту не має!
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18.11.2024 19:36 Ответить
як воно заїпло вже... краще почути про ракетну атаку на воронеж(йому все одно піста) і вже потім дізнатись про наші ракети... ніж оце все... ******* стид
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18.11.2024 19:37 Ответить
🙅🤒🤕🙏☎🚑🚳💊💉🗞🗑
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18.11.2024 19:37 Ответить
Умєров ти дійсно дібіл або зрадник . Скільки виготовлено і де то є секретна інформація .
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18.11.2024 19:39 Ответить
це ДОПОВІДЬ по каналу....
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18.11.2024 20:28 Ответить
Десь у міноборони є Бермудський трикутник, у якому мільярдами зникають гроші, мільйонами дрони і сотнями ракети.

Може Міноборони повним складом перемістити на передову? Нехай у ньому зникне армія РФ.
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18.11.2024 19:43 Ответить
А ще мільярд дерев і мільойн дронів.
Балаболи , блЕт
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18.11.2024 19:44 Ответить
Там не один такий дебіл на українському Олімпі
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18.11.2024 19:45 Ответить
Ага, і зарплати вчителі по 4000 долярів отримують..
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18.11.2024 19:46 Ответить
Якщо вважати що гривня це 13 унцій срібла. А унція срібла десь 5 долл то так і виходить. бо гривня Київської Русі це срібний брусок вагою фунт
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18.11.2024 22:34 Ответить
Щоб якось реально болюче робити московитам, потрібно чисто математично на випущених 100 орчіх ракет з урахуванням маштабів московії,ппо та її кількості обектів від війскових до промислових,енергетичних,інших, нам випускати приблизно 500 своїх-якими ми можемо бити куди захочемо не оглядаючись на партнерів.
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18.11.2024 19:46 Ответить
Як вони вже ******* тією паляницею яку ще ніхто не бачив. Краще б щось робили ніж вихваляються неіснуючими здобутками.
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18.11.2024 20:04 Ответить
А хоч один кацап бачив ту саму паляницю, яку вони чомусь полуницею називають
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18.11.2024 22:36 Ответить
На кого ця сцянина розрахована?
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18.11.2024 20:06 Ответить
На баранів 73%. А якщо конкретно, то слугориги і їх прислужки вже сміхом сміються з цих баранів, впихуючи їх у вуха невпихуємо.
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18.11.2024 21:53 Ответить
73% це по правді кажучи тільки 46% від загального числа виборців. Менше половини загального числа виборців обрали президента. Бо ж ніхто не звернув увагу що у ІІ турі голосування взяло участь менше виборців ніж у першому. Так можна довибиратися що 10% від числа всіх виборців І туру голосування у ІІ турі 100% проголосують за нового президента і ніби то вибори відбудуться, бо у ІІ турі візьме участь тільки 10% від загального числа виборців. Отак само ми голосували на виборах Зеленського. Меншість перемогла більшість
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18.11.2024 22:45 Ответить
Чергова локшина...
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18.11.2024 20:09 Ответить
Де ті ракети так як мільйон дронів ?,а якщо вони і плануются виготовити то невже треба про це заявляти ,хай ворог відчує на собі. Але що може сказати цей нікчемний МО який жодного відношення до війська ніколи не мав.
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18.11.2024 20:11 Ответить
після звільнення із посади МО піде у військо ?, можливо....? Не піде - інвалід!
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18.11.2024 20:30 Ответить
Я а родич Геракла, і на 1000 день замовлю слівце Зевсу.
Нічого не обіцяю, бо може сказати що в нас 100 ракет є - і тому божа поміч нам зайва))))
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18.11.2024 20:16 Ответить
Виключно лікувальні ліки від гниди - наказав лікуватись всім своїм шакалам.
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18.11.2024 20:49 Ответить
Агов...! А наслідки застосування цих ракет де?
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18.11.2024 21:00 Ответить
Яка ганьба МО...три роки війни майже,і лише зараз рапортує про 100(!) ракет...таку кількість кацаби роблять за місЯці...
Зате на дороги у нас фінансують краще аніж на рассєї...☹️
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18.11.2024 21:08 Ответить
Це щоб ворогу було комфортніше їздить. Дороги, то святе.
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18.11.2024 21:58 Ответить
100 ракет, і ті з картону
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18.11.2024 21:45 Ответить
Один пообіцяв мільйон дронів, а його другий курносик відразу 100 ракет, я так зрозумів, що до кінця року? Куди після цього подітися кацапні?
І як це перетерпить Володя Боневтік, коли випускають САУ "Богдана" і ракету "Нептун", які розробили при "баризі", а що ж розробили за 5 років правління Боневтіка? Мабуть ракету-дрон-снаряд-міну "Дуля"?
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18.11.2024 21:48 Ответить
УМЕРОВ ...И ЧЁ ??? ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ ???
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18.11.2024 22:35 Ответить
5-6 +1 ракети будуть точно в запасі,для старту ефективних менеджерів та їх лідера на Місяць по маршруту барона Мюнхгаузена.
Він так впевнено міг брехати.
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18.11.2024 23:10 Ответить
 
 