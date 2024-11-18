Украина изготовила первые 100 ракет в этом году, - Умеров
Производство украинских ракет наращивается. В этом году уже изготовлены первые 100 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Глава Минобороны принял участие во встрече с украинскими производителями ракетного вооружения. На ней обсуждались планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли.
"13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России - крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения. Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях", - рассказал Умеров.
Кроме того, Украина разрабатывает новые ракеты-дроны, в частности - "Паляницю". По словам Умерова, это является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.
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Більш цікаво як зрадники виправдовуватимуться зараз якщо не буде ударів по Рашистам на їх теріторії, бо відмазка "союзники забороняють" вже не спрацює.
Бити нема по чому?
Потужно!!!
Може Міноборони повним складом перемістити на передову? Нехай у ньому зникне армія РФ.
Балаболи , блЕт
Нічого не обіцяю, бо може сказати що в нас 100 ракет є - і тому божа поміч нам зайва))))
Зате на дороги у нас фінансують краще аніж на рассєї...☹️
І як це перетерпить Володя Боневтік, коли випускають САУ "Богдана" і ракету "Нептун", які розробили при "баризі", а що ж розробили за 5 років правління Боневтіка? Мабуть ракету-дрон-снаряд-міну "Дуля"?
Він так впевнено міг брехати.