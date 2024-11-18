Благодаря боевой системе DELTA уничтожена вражеская техника на млрд долларов, - Умеров

Благодаря боевой системе DELTA Силы обороны Украины уничтожили российской техники на сумму более 15 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Глава оборонного ведомства отметил, что DELTA обеспечивает технологическое преимущество ВСУ.

"Это инновационная система ситуационной осведомленности. Она соответствует стандартам НАТО, помогает нашим военным координироваться на поле боя и уничтожать технику врага. Ключевые возможности DELTA: это видеоанализ поля боя для детального анализа и планирования операций, это интеграция с различными мессенджерами в режиме реального времени и сбор-анализ из различных источников ситуационной осведомленности.

Относительно достижений DELTA: было уничтожено более чем на 15 миллиардов долларов различной вражеской техники", - подчеркнул Умеров.

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