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Новости Война
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Благодаря боевой системе DELTA уничтожена вражеская техника на млрд долларов, - Умеров

DELTA у трійці найпопулярніших бойових систем

Благодаря боевой системе DELTA Силы обороны Украины уничтожили российской техники на сумму более 15 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Глава оборонного ведомства отметил, что DELTA обеспечивает технологическое преимущество ВСУ.

"Это инновационная система ситуационной осведомленности. Она соответствует стандартам НАТО, помогает нашим военным координироваться на поле боя и уничтожать технику врага. Ключевые возможности DELTA: это видеоанализ поля боя для детального анализа и планирования операций, это интеграция с различными мессенджерами в режиме реального времени и сбор-анализ из различных источников ситуационной осведомленности.

Относительно достижений DELTA: было уничтожено более чем на 15 миллиардов долларов различной вражеской техники", - подчеркнул Умеров.

Также читайте: Россия наращивает силы и создает новые бригады. Это значительное количество, - Умеров

Автор: 

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Капітан Очевидність і генерал Ясєнх@й в одному флаконі. Вже навіть лінивий знає про цю систему. Якщо нічого міністру сказати, то краще б мовчав. І взагалі, та хай хоч на стопіццот тисяч триліонів знищили. Росіяни нафтодолари не рахують, їм пох скільки та техніка коштує. Вони ще наклепають...
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18.11.2024 17:49 Ответить
Безглуздо міряти в доларах. Кремлівський недомірок посадить кріпосних на хліб і воду, але сотні мільярдів на війну знайде. Згадайте громадянську війну в Росії 1917-1923р. і все стане зрозуміло.
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18.11.2024 17:53 Ответить
А ти тут при чому , баране? Чому фортифікацій не будуєте?
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18.11.2024 17:59 Ответить
предурок зелёный, где наши ракеты???
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18.11.2024 19:13 Ответить
 
 