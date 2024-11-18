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Новости Война
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Россия наращивает силы и создает новые бригады. Это значительное количество, - Умеров

Умєров про нарощення сил ворогом

Войска страны-агрессора России наращивают численность и создают новые бригады.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции в Киеве, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. До 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе целью", - сказал глава оборонного ведомства.

В то же время Умеров отметил, что РФ имеет проблемы с мобилизацией, поэтому и привлекает северокорейские войска. Также Кремль вербует наемников в Африке и Азии.

Также читайте: Оккупанты пополняют запасы боекомплекта и проводят ротацию на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, - Силы обороны Юга

"Они используют многих - наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точного количества мы знаем. Это значительное количество", - сказал глава Минобороны.

По словам Умерова, сейчас Украина работает работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять врагу, поскольку приоритетом является оборонительная и стабилизационная операции".

"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества",- добавил министр.

Также читайте: Украина планирует отходить от "болезненных вопросов бусификации", у Минобороны есть предложения, - Умеров

Автор: 

армия РФ (19047) наемники рф (2070) Умеров Рустем (505)


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Топ комментарии
+8
В свою очередь наши эстрадные клоуны наращивают темпы укладки асфальта.
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18.11.2024 17:08
+8
Якраз "глибоку оборону" вони вже давно організували.
Всі хто домовився, справно та старанно "обороняють" тили.
А на передку людей або немає, або є лише "на папері".
Вкотре нагадую про "аудит Сирського", котрий скінчився нічим.
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18.11.2024 17:13
+7
треба робити глибоку оборону і не красти зелені гниди
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18.11.2024 17:08
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А хрінпіду кількість ''планів''.
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18.11.2024 17:06 Ответить
не язиком , а ракетами надо працювати , на хрен США вам ракети дає
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18.11.2024 17:07 Ответить
В свою очередь наши эстрадные клоуны наращивают темпы укладки асфальта.
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18.11.2024 17:08 Ответить
треба робити глибоку оборону і не красти зелені гниди
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18.11.2024 17:08 Ответить
Якраз "глибоку оборону" вони вже давно організували.
Всі хто домовився, справно та старанно "обороняють" тили.
А на передку людей або немає, або є лише "на папері".
Вкотре нагадую про "аудит Сирського", котрий скінчився нічим.
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18.11.2024 17:13 Ответить
Якраз настав час розформовувати ТЦК.. Це вже піздєц, чи чекати ще?
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18.11.2024 17:13 Ответить
Вони не можуть воювати. Там 99% - ветерани, але чомусь цивільні. Парадокс...
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18.11.2024 17:15 Ответить
о, і ці теж туди ж. роти по 50 осіб - уже норма, треба ще паперових бригад додати.
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18.11.2024 17:25 Ответить
Ви в якій?
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18.11.2024 17:33 Ответить
в тій самій, що і ви.
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18.11.2024 18:14 Ответить
Та щось не видно вас навіть і в Україні. Тому сиділи б ви рівно і соплі рукавами підтерали.
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18.11.2024 20:29 Ответить
писали б ви з фронту - інша справа, а так не думайте, шо ви раптом стали святіше за інших.
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18.11.2024 21:34 Ответить
Ви гадаєте, я зараз почну вам щось доводити. Ви "героїчно" перетнули Тису і починаєте тут ділитися своїми "розумозаключеннями" про кількісний особовий склад рот ЗСУ та "паперові" бригади. Можете так само "героїчно" повернути Тису у зворотньому напрямку і принаймі поповнити хоч одну роту чи якийсь "паперовий" підрозділ. А допоки ви цього не зробили, слідуйте інструкції, яку я вам вище дав.
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18.11.2024 22:23 Ответить
тобто ховатися під спідницею - героїчніше, ніж плисти через тису? вам видніше, мабуть.
а щодо мого коменту, то мова в статті про кацапів, і комент про них же. хоча і в ЗСУ таке зустрічається, нажаль.
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18.11.2024 23:09 Ответить
Зеленський:
- потужно нарощує свої щоки і своє пузо.
- потужно нарощує величезну кількість своїх планів.
- потужно нарощує свої відосіки.
А Збройні Сили України мають москальських окупантів по-переду і верховного клоуна по-заду.
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18.11.2024 17:39 Ответить
Поки зростають ваші статки
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18.11.2024 17:40 Ответить
За то в нас кожна 5 машина то поліція ..
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18.11.2024 18:02 Ответить
https://x.com/********

Yaroslav Dziubin ✚25



https://x.com/********

@********

·

https://x.com/********/status/1858534953673236610

Свіженька карикатура від Мортена Морланда для The Times. Ведмідь кувалдою добиває понівечену енергосистему, а Зеленський в образі рожевого зайця б'є в барабан, на якому написано "План стійкості".
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18.11.2024 18:27 Ответить
По розумових якостях умєров не перевершив а можливо і не догнав зЕленського .
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18.11.2024 19:32 Ответить
Висновок. Наші лідОри говорять аби про що. Та не про свою роботу. Про свої наміри об'єднати народ змінами у керуванні країною. Як був ОПіс під Дєрмаком з "патужними" татаровами так і залишився. Нічого не змінилось незважаючи, що все що можна розвалили, втратили й ВКРАЛИ. Я б таких своїх друзів дитинства на гілляці повісив лишень за те, що вони запевняли 22 лютого ЩО ВСЕ ОК - ШАШЛИКИ ВЖЕ СМАЖАТЬСЯ ! І ці друзі були б моїми ворогами до кінця життя. А у нашого Лідора все ОК. І друзі, і Мівіна, і бабло про яке знають лише .... друзі і мовчать як коропи у озері.
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19.11.2024 09:27 Ответить
 
 