Россия наращивает силы и создает новые бригады. Это значительное количество, - Умеров

Войска страны-агрессора России наращивают численность и создают новые бригады.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции в Киеве, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. До 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе целью", - сказал глава оборонного ведомства.

В то же время Умеров отметил, что РФ имеет проблемы с мобилизацией, поэтому и привлекает северокорейские войска. Также Кремль вербует наемников в Африке и Азии.

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"Они используют многих - наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точного количества мы знаем. Это значительное количество", - сказал глава Минобороны.

По словам Умерова, сейчас Украина работает работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять врагу, поскольку приоритетом является оборонительная и стабилизационная операции".

"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества",- добавил министр.

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