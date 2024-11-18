Россия наращивает силы и создает новые бригады. Это значительное количество, - Умеров
Войска страны-агрессора России наращивают численность и создают новые бригады.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции в Киеве, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. До 1 июня достигли половины того, что пытались поставить себе целью", - сказал глава оборонного ведомства.
В то же время Умеров отметил, что РФ имеет проблемы с мобилизацией, поэтому и привлекает северокорейские войска. Также Кремль вербует наемников в Африке и Азии.
"Они используют многих - наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точного количества мы знаем. Это значительное количество", - сказал глава Минобороны.
По словам Умерова, сейчас Украина работает работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять врагу, поскольку приоритетом является оборонительная и стабилизационная операции".
"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества",- добавил министр.
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Всі хто домовився, справно та старанно "обороняють" тили.
А на передку людей або немає, або є лише "на папері".
Вкотре нагадую про "аудит Сирського", котрий скінчився нічим.
а щодо мого коменту, то мова в статті про кацапів, і комент про них же. хоча і в ЗСУ таке зустрічається, нажаль.
- потужно нарощує свої щоки і своє пузо.
- потужно нарощує величезну кількість своїх планів.
- потужно нарощує свої відосіки.
А Збройні Сили України мають москальських окупантів по-переду і верховного клоуна по-заду.
Yaroslav Dziubin ✚25
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Свіженька карикатура від Мортена Морланда для The Times. Ведмідь кувалдою добиває понівечену енергосистему, а Зеленський в образі рожевого зайця б'є в барабан, на якому написано "План стійкості".