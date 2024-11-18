Украина планирует отходить от "болезненных вопросов бусификации", у Минобороны есть предложения, - Умеров
Министерство обороны Украины подготовило предложения для рассмотрения в Кабмине, направленные на проведение реформ. Это должно предотвратить так называемую "бусификацию", когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UNN.
Он отметил, что сейчас Россия планирует увеличение своего личного состава. Однако украинские войска сейчас удерживают фронт, а Минобороны работает над вопросом человечности по мобилизации.
"Мы держим фронт, уделяем внимание человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор", - сказал Умеров.
Также планируется работа с украинцами за рубежом, чтобы у них была возможность присоединиться к армии, подчеркнул глава Минобороны.
Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации", - ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", - добавил Умеров.
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Ніхто не прийде, вони навіть себе не захистять. Одна надія на рудого діда.
Что в принципе не лишено логики - поскольку уже давно пора было создать общую коллективную континентальную систему безопасности, и более того, вопреки рвоте и демонстративным нехотелкам, туда стоит затягивать и РФ и Великобританию, и Турцию, и Прибалтику, и Иран с Израилем. Внутри военно-политического блока - меньше возможности творить ерунды, нежели за его пределами.
Более того, из вашего комментария следует что вы даже не понимаете чем отличается политическое устройство от формы правления.
Если где и диктатура - так это у нас в Украине. Мало того что диктатура, так даже не диктатура прописанного в Конституции чина, а завхоза
- Ліквідація ТЦК;
- Бусифікація на паузі;
- ?
Що з того можна зрозуміти по суті, окрім бла-бла ?
Тоді, якщо ухилянт - арешт усіх банківських рахунків, заборона керувати автотранспортом, неможливість юридично влаштуватися на роботу, тощо.
Зробити так, щоб у ухилянтів земля горіла під ногами.
Бо якщо ти не безногий інвалід, якщо ти не маєш на утриманні дитину-інваліда, якщо ти не супер потрібний професіонал в критичній інфраструктурі - повинен замінити тих, хто добровільно пішов на фронт ще в 2022 році.
Це твій обов'язок, якщо ти чоловік, а не чмо.
Ви нас вважаєте лохами.
Я ж знаю вашу щурячу психологію.
"хай лохи воюють, а я дома відсиджуся"
Ви настільки ущербні, що все міряєте статками. Рахунки, автомобілі, земля, бізнес...
А твоя сім'я - це не статок?
А твоя хатинка в селі? Ні? Хай приходять ті рашисти - з нас, бідняків, зняти нічого, і при рублях поживемо. Так?
Так вважаєш?
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Я на фронті. З 24.02.22 року. Прапорець український, тому що не з старлінку. Тут водафон тягне.
А ти?
До речі - що ти розповіси онукам, коли ті спитають, що ти робив під час війни? Як ховався, розкажеш.
Але де конкретні пропозиції, бажано детально по пунктах.?
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Це як? В ТЦК запровадять облікові книги людяності?
Як порахувати людяність? В яких балах, чи одиницях?
Якась дурня.
Для цього потрібно досить мало, а саме:
Щоб на нулі воювали діти родичі куми української ЖЛОБОЕЛІТИ + були засуджені , суворо, всі ті хто робив з нормальних чоловіків епілєптиків не забуваючи при цьому і влкшників що в інвалідах бачили абсолютно здорових людей.
І от тоді стане зрозуміло що ми єдина сила і маємо єдину мету.!