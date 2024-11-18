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Новости мобилизации
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Украина планирует отходить от "болезненных вопросов бусификации", у Минобороны есть предложения, - Умеров

Умєров анонсував нові пропозиції щодо реформування примусової мобілізації

Министерство обороны Украины подготовило предложения для рассмотрения в Кабмине, направленные на проведение реформ. Это должно предотвратить так называемую "бусификацию", когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на UNN.

Он отметил, что сейчас Россия планирует увеличение своего личного состава. Однако украинские войска сейчас удерживают фронт, а Минобороны работает над вопросом человечности по мобилизации.

"Мы держим фронт, уделяем внимание человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор", - сказал Умеров.

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Также планируется работа с украинцами за рубежом, чтобы у них была возможность присоединиться к армии, подчеркнул глава Минобороны.

Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации", - ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", - добавил Умеров.

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Автор: 

Минобороны (9316) мобилизация (2756) Умеров Рустем (519)


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Топ комментарии
+23
..запретят показывать по телемарафету??
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18.11.2024 16:30
+20
Льохкім двіженієм рукі людоєди прєвращаются... людоєди прєвращаются... превращаются людєди... в елєгантних вєгєтаріанцев!
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18.11.2024 16:32
+16
Тобто,зараз ******* і закидають в бусик, а після "реформи" будуть *******, поки сам, без бусика, до ТЦК не добіжиш.
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18.11.2024 16:40
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..запретят показывать по телемарафету??
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18.11.2024 16:30 Ответить
Потрібно змусити нато ввести війська.
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18.11.2024 16:32 Ответить
Які війська? У 2004 році кількість активних військовослужбовців у країнах Європейського Союзу складала приблизно 2,39 мільйона осіб. Нині їхня чисельність зменшилася до приблизно 1,28 мільйона осіб.
Ніхто не прийде, вони навіть себе не захистять. Одна надія на рудого діда.
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18.11.2024 16:51 Ответить
І той любить путіна...
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18.11.2024 17:01 Ответить
Нет, он о том что рыжий дед хочет отморозиться от Европы да и вообще от НАТО (им оно уже не нужно, угроз уровня Совка уже нет, а с демократическими РФ и Китаем проще договориться), и переложить европейскую оборону на самих европейцев.

Что в принципе не лишено логики - поскольку уже давно пора было создать общую коллективную континентальную систему безопасности, и более того, вопреки рвоте и демонстративным нехотелкам, туда стоит затягивать и РФ и Великобританию, и Турцию, и Прибалтику, и Иран с Израилем. Внутри военно-политического блока - меньше возможности творить ерунды, нежели за его пределами.
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18.11.2024 17:45 Ответить
Вопрос не про Европу в итоге, вопрос про Украину
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18.11.2024 17:51 Ответить
Що?! Демократичні Китай і рашка? В якому місці у вас там демократія? У вас диктатура часів Сталіна. Про що ти,кацап? Які союзи? Ваші союзи - це країни типу північної кореї,Ірану і зашуганих білорусів. Все. І не мрійте про щось інше.
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18.11.2024 22:08 Ответить
Вот так вы распугиваете потенциальных союзников.

Более того, из вашего комментария следует что вы даже не понимаете чем отличается политическое устройство от формы правления.

Если где и диктатура - так это у нас в Украине. Мало того что диктатура, так даже не диктатура прописанного в Конституции чина, а завхоза
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18.11.2024 23:21 Ответить
Я лякаю союзників? Серйозно? Це вже рашка нам союзник? Та ніколи,на покоління вперед рашка ізгой. Краще кацапу випити свою чарку і затулити рот. Ми тут самі розберемось. А якщо ватнік,то бігом на рашку. А далі читай минуле речення.
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19.11.2024 11:42 Ответить
Льохкім двіженієм рукі людоєди прєвращаются... людоєди прєвращаются... превращаются людєди... в елєгантних вєгєтаріанцев!
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18.11.2024 16:32 Ответить
Зменьшують напругу в суспільстві:
- Ліквідація ТЦК;
- Бусифікація на паузі;
- ?
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18.11.2024 16:37 Ответить
Пауза на паузі
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18.11.2024 17:12 Ответить
Тобто,зараз ******* і закидають в бусик, а після "реформи" будуть *******, поки сам, без бусика, до ТЦК не добіжиш.
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18.11.2024 16:40 Ответить
Луцьк повністью перекритий - на вїзд-виїзд "мобільними блокпостами" поліція, тцк....
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18.11.2024 16:41 Ответить
Совєти повертаються
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18.11.2024 17:05 Ответить
Ой Умеров йшов би ти краще в відставку ,користі від тебе дуже мало як міністра оборони.
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18.11.2024 16:42 Ответить
Міністерво? Серйозно? Це вже обмовка по Фрейду
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18.11.2024 16:44 Ответить
Текст ні про що: "...в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу...".

Що з того можна зрозуміти по суті, окрім бла-бла ?
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18.11.2024 16:45 Ответить
Розвели терор, хапають інвалідів, заброньованих, неповнолітніх, а тепер "відходимо від бусифікації", пізно.
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18.11.2024 16:47 Ответить
Це не болюче питання, це кримінал і порушення Конституції України.
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18.11.2024 16:48 Ответить
Будуть бусифікувати без свідків ,або цілодобово казати на тєлємарафоні що всі хочуть бути добровольцями.
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18.11.2024 16:49 Ответить
Вже й міністр розганяє кацапське ІПСО стосовно бусіфіквції.
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18.11.2024 16:50 Ответить
Ок, не треба примусової бусифікації.
Тоді, якщо ухилянт - арешт усіх банківських рахунків, заборона керувати автотранспортом, неможливість юридично влаштуватися на роботу, тощо.
Зробити так, щоб у ухилянтів земля горіла під ногами.

Бо якщо ти не безногий інвалід, якщо ти не маєш на утриманні дитину-інваліда, якщо ти не супер потрібний професіонал в критичній інфраструктурі - повинен замінити тих, хто добровільно пішов на фронт ще в 2022 році.
Це твій обов'язок, якщо ти чоловік, а не чмо.
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18.11.2024 17:03 Ответить
Не могу понять где связь между ухиляянтсвом и управлением ТЗ. Может еще на велосипеде ездить нельзя или пешком ходить?
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18.11.2024 17:06 Ответить
Дід розійшовся під вечір
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18.11.2024 17:14 Ответить
Пішком якраз можна - тоді простіше провести бусифікацію. Це ж у нас тепер офіційний термін, якщо міністр сам так називає цей "процес"?
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18.11.2024 17:42 Ответить
Ану розкажи хто такі ухилянти?
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18.11.2024 17:40 Ответить
А ти вже на фронті ,чи в нас тільки бідняків мобілізують в яких немає ні банківських рахунків ні автотранспорту , от нехай краще мобілізують багатих в них є мотивація ,щоб захищали свої статки - нерухомість ,земельні ділянки ,елітні автомобілі і т.д.
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18.11.2024 17:47 Ответить
Цікаво інше. Ти, і такі як ти - ці усі "підлоги маккартні" та інша гидота.
Ви нас вважаєте лохами.
Я ж знаю вашу щурячу психологію.
"хай лохи воюють, а я дома відсиджуся"
Ви настільки ущербні, що все міряєте статками. Рахунки, автомобілі, земля, бізнес...
А твоя сім'я - це не статок?
А твоя хатинка в селі? Ні? Хай приходять ті рашисти - з нас, бідняків, зняти нічого, і при рублях поживемо. Так?
Так вважаєш?
***************************
Я на фронті. З 24.02.22 року. Прапорець український, тому що не з старлінку. Тут водафон тягне.
А ти?
До речі - що ти розповіси онукам, коли ті спитають, що ти робив під час війни? Як ховався, розкажеш.
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18.11.2024 18:07 Ответить
В мене онуків немає ,так і розповідати немає кому , і це не ми вас вважаємо лохами ,а наша багата бидлоеліта , до речі я не ущербний і живу разом зі 84 річним батьком в його двокімнатній квартирі в старій панельці ось і всі мої статки, а їхні статки мені і нахрін не потрібні , а ущербні кінчені багатії ,в яких крім їхніх статків нічого в голові більш немає , До речі ,а ти на фронті зустрічав когось з нашої бидлоелі - звичайно ні ,а якщо вони і є в ЗСУ ,то прилаштувались на тепленьких місцях при штабах в Києві ,ось така от проза життя і нічого мені тут розказувати тєлємарафонівські наративи.
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18.11.2024 18:22 Ответить
От такі довбні знову оберуть зе...
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19.11.2024 08:48 Ответить
Рустем правильно говориш.
Але де конкретні пропозиції, бажано детально по пунктах.?
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18.11.2024 17:06 Ответить
придаємо облік людяності нашій мобілізації
************
Це як? В ТЦК запровадять облікові книги людяності?
Як порахувати людяність? В яких балах, чи одиницях?

Якась дурня.
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18.11.2024 17:14 Ответить
введут обязательную книгу отзывов от ,,благодарных,, посетителей
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18.11.2024 21:56 Ответить
В звязку з подорожчанням пального, кріпаків замість "бусів", будут пакувати на вози.При чому одна частина кріпаків,буде волочити воза з іншими тілами включаючи пузанів тцкашників...
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18.11.2024 17:54 Ответить
чим голосніші заяви тим менше робиться
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18.11.2024 18:01 Ответить
Ви глузуєте ? Міністерство оборони визнало факт порушення законів тцк, але не садить винних у тюрму а хоче "пом'якшити " 😂 прикольно, а які ще закони можна порушувати щоб не було за це покарання ?
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18.11.2024 18:33 Ответить
А в той же ш час влада дає картбалнш Сухопутним на бєзпрєдєл, прикриваючись благою ціллю. Ну да ну да
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18.11.2024 18:34 Ответить
Якщо сам (вже давно нелигітимний през)сказав , що: "Конституція на паузі... тобто законів немає)" то самі робить дуже прості висновки: лібо ти їх за#уяришь, лібо вони тебе (за#уярять)
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18.11.2024 18:40 Ответить
Щоб повернутися до діалогу з населенням Умєров, треба продемонструвати що працює закон в країні.
Для цього потрібно досить мало, а саме:
Щоб на нулі воювали діти родичі куми української ЖЛОБОЕЛІТИ + були засуджені , суворо, всі ті хто робив з нормальних чоловіків епілєптиків не забуваючи при цьому і влкшників що в інвалідах бачили абсолютно здорових людей.
І от тоді стане зрозуміло що ми єдина сила і маємо єдину мету.!
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19.11.2024 00:04 Ответить
Схоже цей недоміністр такий же злочинець і співучасник, який покриває кримінальних злочинців у погонах, назвав воєнні та мусарські злочини (катування, вбивства, побиття, незаконні позбавлення волі, тортури людей у тцк) болючими питаннями бусіфікації. Усі воєнні злочинці понесуть заслужену відповідальність якщо не в Україні, то в Гаазі на лаві підсудних поряд з рашистами.
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19.11.2024 01:29 Ответить
Може треба почати берегти життя піхоти? - Ні! Треба більше м'яса!
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19.11.2024 12:22 Ответить
 
 