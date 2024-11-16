Зеленский о законодательстве по мобилизации: Некоторые вещи нужно немного корректировать
Определенные нормы законодательства о мобилизации необходимо подкорректировать.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Есть разные стороны этого закона... Если те или иные нормы любого законодательства не поддержаны обществом, прежде всего - представителями войска, некоторые вещи надо немного корректировать. Мне кажется, это правильно", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что согласно докладам главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, министра обороны, а также людей, докладывающих на Ставке о мобилизации, есть вещи, которые они "должны уладить".
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+35 Yuriy Smith
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+28 vitaliymkua
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+27 Vitaliy Korkh #582053
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тобто сама постановка питання - істота, яка весело ржала з повісток, жартувала шо армія орків просто "пересуває кордони" ЯКОГОСЬ БУЯ вимагає хоч у когось йти в армію???? ну і про те що провал мобілізації і так далі стараннями істоти, потягнув за собою ...... (мат) , то про це істота "скромно промовчала".
От лицемірство еталонне, можна патент видавати. воно реально вірить в те що найвеличніше і в те що воно несе, що це є, як мінімум не клінічна маячня? Тоді хрін його хто посадить по стану психіки.(ну, або в Омані йому просто нагадали зобов.язання і налякали)
Бабло, що вкладається в ті телемарафони пустити на правильну піар-компанію, що пояснить ухилянтам, що вони поголовно засцяні чмошники. Що ТЦК все роблять вірно, тому що з вами інакше не можна.
Дійсно, по ТЦК провести ротацію. Обмежено придатних ветеранів з УБД дослужувати в ТЦК. Тих, хто не воював - нафіг, на фронт.
В ТЦК повинні служити лише ті, в кого є УБД.
Тоді й частково у "маминих вишеньок" зміниться відношення.
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Привіт з Лиманського напрямку, ушльопки! Уявляєте, тут теж є і мобільний водафон, і старлінк. І сидимо не лише в окопах (що ви знаєте, окрім "окоп"?) Нормально створюємо собі побутові умови в розбитих підвалах.
А ще бігаєте від ТЦК та максимально агресивно поводите себе в коментарях (зберігаючи відносну анонімність).
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Єдино правильний варіант для кожного, хто називає себе чоловіком - взяти до рук зброю 24.02.22р.
Це й є інстинкт самозбереження. А ще збереження своїх дітей, своєї родини, своєї землі.
Але, не піздно й зараз.
Ми слова вам нікому не кажемо. Вистачає тих, хто вперше мобілізувався. А що з вами робити? Вчимо вас потихеньку.
Відповідно, створюємо братерські стосунки. Ваші проблеми - наші проблеми.
Нас, тих, хто заходив в 22-му, правда, вже залишилося зовсім мало.
доржались зеленожопі виборці походу, тепер поляки та інші ржуть над ідіотами.
Тому що хто окрім нас?
Пункт перший:
"Бабло, що вкладається в ті телемарафони пустити на правильну піар-компанію, що пояснить ухилянтам"
Тобто вкласти гроші не в фінансову мотивацію, не заманювать людей великими грошима а вкласти гроші в цькування і травлю. Ви мабуть із тих хто в школі постійну знущався зі слабших. Добре. І якого позитивного ставлення ви тоді вимагаете? Як тцк до цивільних, так цивільні будуть до тцк.
"Що ТЦК все роблять вірно, тому що з вами інакше не можна."
Викрадення людей, порушення приватної власності, катування людей, приниження людей... Ви все робите правильно... Тільки правило бумерангу ніхто не відміняв.
"Обмежено придатних ветеранів з УБД дослужувати в ТЦК. Тих, хто не воював - нафіг, на фронт.
В ТЦК повинні служити лише ті, в кого є УБД."
Людей з ПТСР а інколи з просто поїхавшим на війні дахом НЕ можна допускати до цивільних взагалі. В тцк і так до людей як до скоту ставляться...
"Тоді й частково у "маминих вишеньок" зміниться відношення."
Не зміниться. Точніше зміниться, але не на вашу користь.
Звичайно, люди різні. Але унікуми за ці роки попадалися лише декілька раз. В усіх явні розлади з психікою. Ну там... клептомани, енурезники, системні наркомани, принципові відказники від усього, тощо.
Короче, ти щось не так зрозумів.
Навпаки, сам же бігаю, для новомобілізованих підбираю найкращі для проживання місця (погріб в селі - теж класне місце, якщо оббити мінватою та кинути буржуйку з вентиляцією).
Я той, в кого завжди випадково є всі інструменти, заначки з поліетиленовою плівкою, з посудом, з ліками від соплей, мастило для зброї та інші необхідні речі )) Я той, хто завжди готовий потрендіти, розказати, перекурити разом. Той, в кого знайдеться місце в машині вирішити в Славіку поточні питання з банками, стоматологами, магазинами.
Якось так.
2. Побутові умови. В туристичному поході бував колись? Сокирою користуватися вмієш? В лісі заночувати можеш? Тоді в чому питання?
Холод, сирість. Повір мені - заїдеш в повністю розбиту хату, обіб'єш степлером вікна плівкою в декілька слоїв, поставиш буржуйку, затягнеш кабель від генератора, зробиш собі лежанку з ящиків (хоча у нас є й розкладушки) і буде тобі щастя. Яка там сирість? Звикнеш.
Бомжі на вокзалі ще не так живуть і виживають ))
3. Тому й повернувся саме в свій ОШБ, в свою роту - тому що усі свої. Це не та армія як на срочці.
Звичайно, у порівнянні з 22-м роком все набагато гірше (забагато паперів, бюрократії, паркетних полковників, що пороху не нюхали). Але все одно - тут класно. Реально класно. Почуваю себе на своєму місці.
І так - в минулому я 25 років керував людьми, вів свої проєкти. Ніхто ні разу, починаючи з лютого 22-го, на мене не гиркнув, не вирішив, що він крутіший чи вище званням. Все виключно по людські.
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Бути на фронті - це правильно.
Ну це таке, філософське. Яка може бути робота для немолодого офіцеру запасу після кафедри?)
2) Я не тільки про себе питав. А стосовно мене. Ні, я в туристичному поході ніколи не був і в лісі не ночував. Сирість для мене важливо, бо я 13 разів хворів запаленням легенів. За дві години можу злягти. І печінка від антибіотиків, як футбольний м'яч. Для ТЦК я звісно буду придатний, бо медична картка згубилася при зміні сімейного лікаря,, але по факту. Побутові умови дуже важливі.
Скорегуйте спочатку совок у власних головах кудись.
Так що коригування відбудеться, але є нюанс)
ну без приколів, я ж правду написав? а потім ця су...... су-41-лєт суворо і незламно гундосить - А чьо ета бидла убєгаєт ат павєстак та?
"забуваючи" як саме весело ржало над такою повісткою.
лядяньцька "еліта" це виродки типу Олежки Блохіна(який кат)
правильно забанили, бо "еліта" це напр. англійці - нападали на Німеччину 2 рази і 2 рази дійсно еліта, аристократи, воювали як і всі. просто гидко коли виродків совкових називають "елітою". хоча то був терор і як зараз в рашці, скоріше секта - сліпа відданість і страх, тож дітки мусили подавати приклад бидлу, а зараз - вистачає телевізора і бабла, а путінська "еліта" тупо рже з орків, - грабує тих же самих бурятів, потім капає частину бабла цьому біосміттю - і воно весело здихає за упирів, я би теж ржав на місці отих всіх усманових(він сказав шо русаку достатньо 125г. хліба для щастя, маючи найбільшу в світі яхту, це ржач повний )
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Тобто Блазень у білому пальто, хтось за нього ото "повинен владнати". Воно своїми діями та бездіяльністю зірвало зокрема й мобілізацію, а винен та "повинен владнати" - хтось.
То ж не "вони повинні владнати", а оце недолуге!
Але ж найвеличніше вже шостий рік робить надзусилля для того, щоб перекласти будь-яку відповідальність на когось іншого (Порошенка, Захід, ГШ, ЗСУ і т.д.)
Там корегування не допоможе, потрібна кардинальна реформа, інакше викормлений ворожим кремлем кримінальний привладний олігархат знову підсуне своїх міньйонів на виборах обкрадати й знищувати Україну з її народом.
Але головне з його виступу чомусь Цензор не публікує, це я про те, що він "не знав, що очільник РНБО розповсюджує цифри про мобілізацію".
Можливо зайшов в гримерку кварталу і знайшов там чиюсь чи може свою заховану і давно забуту "заначку коксу".
Якщо тебе припре десь на вулиці, то де ти випорожнишся, у розкішному відхожому місці чи першому доступному?)
У тебе в мозоку просякнутому пальмовим шоколадом хер зна що.