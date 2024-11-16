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Зеленський про законодавство щодо мобілізації: Деякі речі треба трішечки коригувати

Мобілізація в Україні

Певні норми законодавства про мобілізацію необхідно підкоригувати. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є різні сторони цього закону… Якщо ті чи інші норми будь-якого законодавства не підтримані суспільством, передусім - представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати. Мені здається, це правильно", - заявив Зеленський.

Також читайте: Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Що змінилося?

Він також зазначив, що згідно з доповідями головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра оборони, а також людей, які доповідають на Ставці про мобілізацію, є речі, які вони "повинні владнати".

Автор: 

Зеленський (23659) мобілізація (3019)


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Топ коментарі
+35
Це типу як вегетаріанець вломився до "стейкхаусу" і з розумним виглядом почав розганяти поварів і влаштовувати правила просмаження м.яса.
тобто сама постановка питання - істота, яка весело ржала з повісток, жартувала шо армія орків просто "пересуває кордони" ЯКОГОСЬ БУЯ вимагає хоч у когось йти в армію???? ну і про те що провал мобілізації і так далі стараннями істоти, потягнув за собою ...... (мат) , то про це істота "скромно промовчала".
От лицемірство еталонне, можна патент видавати. воно реально вірить в те що найвеличніше і в те що воно несе, що це є, як мінімум не клінічна маячня? Тоді хрін його хто посадить по стану психіки.(ну, або в Омані йому просто нагадали зобов.язання і налякали)
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16.11.2024 12:45
+28
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16.11.2024 12:47
+27
З початку треба відкорегувати президента і його офіс, щоб кожен так років від 10 до 15 і з повною конфіскацією!
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16.11.2024 12:49
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'Корегувальщик" фіговий.
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16.11.2024 12:43 Відповісти
Це типу як вегетаріанець вломився до "стейкхаусу" і з розумним виглядом почав розганяти поварів і влаштовувати правила просмаження м.яса.
тобто сама постановка питання - істота, яка весело ржала з повісток, жартувала шо армія орків просто "пересуває кордони" ЯКОГОСЬ БУЯ вимагає хоч у когось йти в армію???? ну і про те що провал мобілізації і так далі стараннями істоти, потягнув за собою ...... (мат) , то про це істота "скромно промовчала".
От лицемірство еталонне, можна патент видавати. воно реально вірить в те що найвеличніше і в те що воно несе, що це є, як мінімум не клінічна маячня? Тоді хрін його хто посадить по стану психіки.(ну, або в Омані йому просто нагадали зобов.язання і налякали)
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16.11.2024 12:45 Відповісти
Як підкорегувати?
Бабло, що вкладається в ті телемарафони пустити на правильну піар-компанію, що пояснить ухилянтам, що вони поголовно засцяні чмошники. Що ТЦК все роблять вірно, тому що з вами інакше не можна.
Дійсно, по ТЦК провести ротацію. Обмежено придатних ветеранів з УБД дослужувати в ТЦК. Тих, хто не воював - нафіг, на фронт.
В ТЦК повинні служити лише ті, в кого є УБД.
Тоді й частково у "маминих вишеньок" зміниться відношення.
====================
Привіт з Лиманського напрямку, ушльопки! Уявляєте, тут теж є і мобільний водафон, і старлінк. І сидимо не лише в окопах (що ви знаєте, окрім "окоп"?) Нормально створюємо собі побутові умови в розбитих підвалах.
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16.11.2024 12:47 Відповісти
Міфічні? Міфічні? Друже, озирнися навколо. Для вас війни не існує. Вальяжно шаритеся по фітнес-клубам, їздите на позашляховиках, яким місце на фронті, а не в цивільних містах, підстригаєте свої "тактикульні" бороди в підорастичних барьер-шопах.
А ще бігаєте від ТЦК та максимально агресивно поводите себе в коментарях (зберігаючи відносну анонімність).
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16.11.2024 13:01 Відповісти
Як там Арсен Мірзоян співав - "Якщо державі щось від тебе треба - вона зве себе Батьківщиною".
========
Єдино правильний варіант для кожного, хто називає себе чоловіком - взяти до рук зброю 24.02.22р.
Це й є інстинкт самозбереження. А ще збереження своїх дітей, своєї родини, своєї землі.
Але, не піздно й зараз.
Ми слова вам нікому не кажемо. Вистачає тих, хто вперше мобілізувався. А що з вами робити? Вчимо вас потихеньку.
Відповідно, створюємо братерські стосунки. Ваші проблеми - наші проблеми.
Нас, тих, хто заходив в 22-му, правда, вже залишилося зовсім мало.
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16.11.2024 13:13 Відповісти
згадалось як всі ржали над опитуваннями в Європі - ИИиии, тільки там щось 20% поляків готові мочитись з орками(ну блін сцикуни, гигиги), а французів - ще менше, ну і боязливі хаха..... щось воно виходить що ржати потрібно саме з нас, з "розуму" наріду, що вибрали по суті хворого клоуна президентом який незламно гнівається шо викрадають для фронту на вулицях ...... замало мужичків, треба більше.
доржались зеленожопі виборці походу, тепер поляки та інші ржуть над ідіотами.
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16.11.2024 13:25 Відповісти
Згоден 100 %
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16.11.2024 15:15 Відповісти
ну барбешоп полк так бери Дикого з батом пінгвінів чи іншх карасів до речі Карась на бойовому посту колись це був політрук а зараз офіцер вихователь Ти свого вихователя коли у вас у порядках бачив га
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16.11.2024 13:11 Відповісти
А, знаю. І Дикого, і Карася. Таких піарщиків балаболів кругом вистачає. На позіях не бували взагалі ніколи, але воїни шо капєц.
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16.11.2024 13:14 Відповісти
ну ось і маемо пролюб влади у комунікації але е одне але це робиться навмисне бо довіра війську більше у рази ніж сервантам нороду на кшталт важкої бімби стефанчука чи великого воюваки Юзіка коли Юзіка з Кошовим евако у 22 му то ба козак просів так що хлопці думали що вісь трісне
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16.11.2024 13:18 Відповісти
Друже, озирнися навколо. Для вас війни не існує. - і це правдв! Коли виїзджаю у місто , то не бачу ,щоб хтось переймався війню. Ходить купа здорових мордатих молодих чоловіків , а у ТЦК таких як я у 57 років з проблемами зі здоров'ям , визнають повністю придатними . То херня що запалення зв'язок, суглобів , зміщення хребців ,нема зубів і взагалі все болить - годен. А ми повиння робити зброю а не з лопатами в атаку!
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16.11.2024 13:15 Відповісти
Вся та "купа здорових мордатих молодих чоловіків" має справки, бронь та інвалідність, і ТЦК їх обходить стороною.
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16.11.2024 13:33 Відповісти
По-друге, ті, хто ходять у клуби, фітнес центри, і барбершопи, ті і будуть туди ходити. Проти мажорів Зеля нічого не робить. А ТЦк мобілізує звичайних 45-55 річних доходяг з вулиці, з грижами, виразками і серцевою недостаньостю, які просто після роботи йшли додому, або в АТБ.
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16.11.2024 16:02 Відповісти
Ти мені доходяг не ображай. Я й сам з зведеного штурмового взводу старперів. І добровільно мобілізувався вже другий раз. Після усіх контузій, поранень рік дома - і знову.
Тому що хто окрім нас?
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16.11.2024 16:18 Відповісти
лише одного разу зайшов в свій ТЦК, коли був дома. Нормально закінчилося, але довелося голосно гарчати. Дуже голосно. Добре хоч не з'їздив по їпалу якогось воїна Аллаха, що не фільтрував базар. А виходи-приходи чув лише здалеку, коли по шахедам ППО десь працює.
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16.11.2024 13:17 Відповісти
Як вбити мотивацію і бажання
Пункт перший:
"Бабло, що вкладається в ті телемарафони пустити на правильну піар-компанію, що пояснить ухилянтам"

Тобто вкласти гроші не в фінансову мотивацію, не заманювать людей великими грошима а вкласти гроші в цькування і травлю. Ви мабуть із тих хто в школі постійну знущався зі слабших. Добре. І якого позитивного ставлення ви тоді вимагаете? Як тцк до цивільних, так цивільні будуть до тцк.

"Що ТЦК все роблять вірно, тому що з вами інакше не можна."
Викрадення людей, порушення приватної власності, катування людей, приниження людей... Ви все робите правильно... Тільки правило бумерангу ніхто не відміняв.

"Обмежено придатних ветеранів з УБД дослужувати в ТЦК. Тих, хто не воював - нафіг, на фронт.
В ТЦК повинні служити лише ті, в кого є УБД."

Людей з ПТСР а інколи з просто поїхавшим на війні дахом НЕ можна допускати до цивільних взагалі. В тцк і так до людей як до скоту ставляться...

"Тоді й частково у "маминих вишеньок" зміниться відношення."

Не зміниться. Точніше зміниться, але не на вашу користь.
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16.11.2024 13:14 Відповісти
По-перше, а може навпаки, треба вести пропаганду, що ЗСУ, це честь, а не покарання? Як тобі буде воювати з новим поповненням, яких мобілізували в бусик і ти їх вважаєш засцяним чмошником? У людини і так шок, що ТЦк розпускало руки щодо нього, а ти його чмошником будешь вважати? Я б на їх місці тебе застрелив.
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16.11.2024 15:58 Відповісти
Чекай. Якщо він вже тут - апріорі вже свій. Член родини. Тут без варіантів. Ми тут усі побратими і абсолютно пофіг - хто, як та коли опинився серед нас. Далі дивимося на людину.
Звичайно, люди різні. Але унікуми за ці роки попадалися лише декілька раз. В усіх явні розлади з психікою. Ну там... клептомани, енурезники, системні наркомани, принципові відказники від усього, тощо.
Короче, ти щось не так зрозумів.
Навпаки, сам же бігаю, для новомобілізованих підбираю найкращі для проживання місця (погріб в селі - теж класне місце, якщо оббити мінватою та кинути буржуйку з вентиляцією).
Я той, в кого завжди випадково є всі інструменти, заначки з поліетиленовою плівкою, з посудом, з ліками від соплей, мастило для зброї та інші необхідні речі )) Я той, хто завжди готовий потрендіти, розказати, перекурити разом. Той, в кого знайдеться місце в машині вирішити в Славіку поточні питання з банками, стоматологами, магазинами.
Якось так.
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16.11.2024 16:12 Відповісти
І що ви робите, якщо у людини дійсно якийсь розлад з психикою? Вбиваєте? І мені здається. Найважче в армії дві речі( крім бойових дій, звісно). Це побутові умови, холод і сирість. І беззаперечно пдкорятися наказам, навіть тупим. Особливо тим, хто все життс звик сам на себе працювати.
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16.11.2024 16:28 Відповісти
1. Коли людина неадекватна - відправляємо на лікування. Там вже його проблеми. Чи лікується, чи в СЗЧ йде - усі дорослі люди. Якщо можна виправити чи не критично (є люди, наприклад, яким на позиціях дійсно робити нічого) - завжди знайдеться робота. Або при штабі. Або при бані. Або при гаражі. Або дрова рубати. Або при кухні. Або його можна навчити дрони збирати. Або ще шось. Головне, щоб сам хотів.
2. Побутові умови. В туристичному поході бував колись? Сокирою користуватися вмієш? В лісі заночувати можеш? Тоді в чому питання?
Холод, сирість. Повір мені - заїдеш в повністю розбиту хату, обіб'єш степлером вікна плівкою в декілька слоїв, поставиш буржуйку, затягнеш кабель від генератора, зробиш собі лежанку з ящиків (хоча у нас є й розкладушки) і буде тобі щастя. Яка там сирість? Звикнеш.
Бомжі на вокзалі ще не так живуть і виживають ))
3. Тому й повернувся саме в свій ОШБ, в свою роту - тому що усі свої. Це не та армія як на срочці.
Звичайно, у порівнянні з 22-м роком все набагато гірше (забагато паперів, бюрократії, паркетних полковників, що пороху не нюхали). Але все одно - тут класно. Реально класно. Почуваю себе на своєму місці.
І так - в минулому я 25 років керував людьми, вів свої проєкти. Ніхто ні разу, починаючи з лютого 22-го, на мене не гиркнув, не вирішив, що він крутіший чи вище званням. Все виключно по людські.
=============
Бути на фронті - це правильно.
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16.11.2024 16:55 Відповісти
1) Щось роботи багато, а на нулі людей завжди не вистачає, або зброї.
Ну це таке, філософське. Яка може бути робота для немолодого офіцеру запасу після кафедри?)
2) Я не тільки про себе питав. А стосовно мене. Ні, я в туристичному поході ніколи не був і в лісі не ночував. Сирість для мене важливо, бо я 13 разів хворів запаленням легенів. За дві години можу злягти. І печінка від антибіотиків, як футбольний м'яч. Для ТЦК я звісно буду придатний, бо медична картка згубилася при зміні сімейного лікаря,, але по факту. Побутові умови дуже важливі.
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03.12.2024 13:36 Відповісти
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16.11.2024 12:47 Відповісти
Якщо щось починає здаватися, то треба перехреститися, або припинити вживати нездорові засоби, як то деякі цікаві гриби, чи щось схоже. Політик (справжній) повинен керуватися реальністю, а не чимось чи кимось навіяними речами.
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16.11.2024 12:48 Відповісти
З початку треба відкорегувати президента і його офіс, щоб кожен так років від 10 до 15 і з повною конфіскацією!
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16.11.2024 12:49 Відповісти
Нам нещодавно показали корегувальника, який стріляв в ухилянта
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16.11.2024 12:52 Відповісти
щось його поперло сьогодні в суботу з самого ранку.
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16.11.2024 12:52 Відповісти
Колумбійська гуманітарка..
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16.11.2024 13:18 Відповісти
І хто буде коригувати, ті самі довбойоби які цю мобілізацію перетворили в кошмарення населення?

Скорегуйте спочатку совок у власних головах кудись.
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16.11.2024 12:54 Відповісти
Це які речі? Може те, що тцкшники хапають обмежено придатних і ******* їх, щоб ті "добровільно" підписали контракт, бо інакше жодна частина не хоче їх приймати, так як мобілізованого обмежено придатного, на відміну від добровольця, в окоп просто так не відправиш? Чи може те, що хапають заброньованих і погрожуть керівнику підприємства зупинити роботу взагалі, якщо не звільнить їх заднім числом? Чи може те, що купа чиновників, прокурорів, суддів, ментів роками займають свої посади і для них війни не існує, а мала б бути служба з ротаціями, бо саме ці категорії живуть за кошти платників податків? Чи може те, що спеціалістів відправляють в окопи, а примазані сидять роками в тилу по "ротах охорони"? Чи може те, що командири не несуть відповідальності за смерть своїх підлеглих? Чи може за тотальне кумівство та хабарництво як в армії, так і державному апараті?
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16.11.2024 12:57 Відповісти
норма одна- имеешь бабло - откупаешься у кагала
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16.11.2024 12:59 Відповісти
"Якщо ті чи інші норми будь-якого законодавства не підтримані суспільством, передусім - представниками війська"

Так що коригування відбудеться, але є нюанс)
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16.11.2024 13:01 Відповісти
та просто не треба нікуди ходити - в Ізраїлі багато хто з офіційних осіб воює, а їхні родичі навіть були знищені деякі, важка війна маленької 300000-ної армії на танках і Ф-35 проти кількох тисяч монстрів в тапочках і з КАЛАШАМИ!!!1111 а тут - легенька прогулянка так що орки і так тікають - щО тут паритись нашим уродам 35-річним інвалідам-прокурворам, у яких на місяць бабла офіційно капає шо сенатори просто вже гуглять як звільнитись з сенату сша і влаштуватись скромним інвалідом в Києві чи Хмелі.
ну без приколів, я ж правду написав? а потім ця су...... су-41-лєт суворо і незламно гундосить - А чьо ета бидла убєгаєт ат павєстак та?
"забуваючи" як саме весело ржало над такою повісткою.
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16.11.2024 13:13 Відповісти
совкова "еліта" це такий скот як, кажуть, Содоль - при Порошенку він адекватно воював, при Зермаках - Такточновашепревосходітєльство - і посилає як жуков "ету висату занять к утру, патєри - похрєн"(коил можна пізніше, але втрат менше буде)
лядяньцька "еліта" це виродки типу Олежки Блохіна(який кат)
правильно забанили, бо "еліта" це напр. англійці - нападали на Німеччину 2 рази і 2 рази дійсно еліта, аристократи, воювали як і всі. просто гидко коли виродків совкових називають "елітою". хоча то був терор і як зараз в рашці, скоріше секта - сліпа відданість і страх, тож дітки мусили подавати приклад бидлу, а зараз - вистачає телевізора і бабла, а путінська "еліта" тупо рже з орків, - грабує тих же самих бурятів, потім капає частину бабла цьому біосміттю - і воно весело здихає за упирів, я би теж ржав на місці отих всіх усманових(він сказав шо русаку достатньо 125г. хліба для щастя, маючи найбільшу в світі яхту, це ржач повний )
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17.11.2024 11:11 Відповісти
Спочатку тільки задля свого рейтингу створив таку ситуацію, від якої маємо більше 100 тисяч СЗЧ та вбитих. корупцію в МСЕК, ТЦК, прокуратурах, поліції, судах, прикординних підрозділах, перевізників, нульовий моральний дух армії і суспільства, а потім щось каже про виправлення ситуації. Ну як чотирижди уклоніст може відчувати військовий дух і як мародер і корупціонер, який виводив і виводить гроші в офшори, ховаючи їх від суспільства і податків може щось зробити для добробуту громадян?
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16.11.2024 13:03 Відповісти
"Він також зазначив, що згідно з доповідями головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра оборони, а також людей, які доповідають на Ставці про мобілізацію, є речі, які вони "повинні владнати"."
--------
Тобто Блазень у білому пальто, хтось за нього ото "повинен владнати". Воно своїми діями та бездіяльністю зірвало зокрема й мобілізацію, а винен та "повинен владнати" - хтось.
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16.11.2024 13:05 Відповісти
А чому зразу Байден? Он, Трампа вибрали, - хай владнує. Гундосік вже й поздоровив, перед тим насравши візитом на завод в Пенсільванії. Просто надо начать стрєлять, "Томагавками", все ж просто, а раз не дають - то дипломатично по Дніпру сайтісь посрєдінє, я не розумію, чому у Зелі рейтинг такий малий, бидло ж хотіло сойтісь, ну от, має бути 80% рейтинг. де там блін "знесуни" цікаво тільки?
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16.11.2024 13:18 Відповісти
Хрипате щнову щось вживало?
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16.11.2024 13:11 Відповісти
та ні просто він 4 рази відкосив при злочинці Пороху а зараз щось від інших вимагає
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16.11.2024 13:13 Відповісти
А нічого, що, відповідно до нашого законодавства, єдиний, хто несе повну відповідальність за мобілізацію - це Президент, Верховний Головнокомандувач.
То ж не "вони повинні владнати", а оце недолуге!
Але ж найвеличніше вже шостий рік робить надзусилля для того, щоб перекласти будь-яку відповідальність на когось іншого (Порошенка, Захід, ГШ, ЗСУ і т.д.)
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16.11.2024 13:17 Відповісти
Та нам спочатку треба виборче законодавство відкорегувати, бо вже сил не вистачає цю банду терпіти.
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16.11.2024 13:20 Відповісти
кибуцу - группу по уничтожению Украины, завербованную х-лом.
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16.11.2024 13:52 Відповісти
На разі це найбільш актуальна проблема України після здачі ворогу зрадниками у ставці українського Донбасу.
Там корегування не допоможе, потрібна кардинальна реформа, інакше викормлений ворожим кремлем кримінальний привладний олігархат знову підсуне своїх міньйонів на виборах обкрадати й знищувати Україну з її народом.
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17.11.2024 09:07 Відповісти
Сьогодні день "перлів" Потужного бонезнав незламовича
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16.11.2024 13:21 Відповісти
++++++++++++++++++......
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16.11.2024 13:46 Відповісти
Після якого плану його так несе ?
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16.11.2024 16:10 Відповісти
Хто ж його знає але точно не з медичного канабісу
Але головне з його виступу чомусь Цензор не публікує, це я про те, що він "не знав, що очільник РНБО розповсюджує цифри про мобілізацію".
Можливо зайшов в гримерку кварталу і знайшов там чиюсь чи може свою заховану і давно забуту "заначку коксу".
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16.11.2024 16:32 Відповісти
Які ж він цифри розповсюдив?
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17.11.2024 09:09 Відповісти
Тю, проблема. Якщо проаналізувати найбільш популярні коментарі отут, то у законі має бути прописана лише одна фраза "Замість мене має служити хтось інший". Всьо.
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16.11.2024 13:41 Відповісти
От які люди нахабні - не хочуть бути вбитими чи покаліченими на війні
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16.11.2024 14:21 Відповісти
Та звичайні люди - спочатку обирають хєр зна що, а потім не хочуть розгрібати наслідки власного вибору.
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16.11.2024 14:29 Відповісти
Ніхто з людей його не обирав, всі претензії до кремлядських технологів і привладних реалізаторів їх задумів в Україні.
Якщо тебе припре десь на вулиці, то де ти випорожнишся, у розкішному відхожому місці чи першому доступному?)
У тебе в мозоку просякнутому пальмовим шоколадом хер зна що.
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17.11.2024 09:16 Відповісти
Якщо обирав - жери що маєш. Якщо взагалі не ходив на вибори - дав можливсіть обрати зелене чмо іншим - жери що маєш, нє хєр на здорову голову перекладати.
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17.11.2024 09:19 Відповісти
Ти не знав, пацієнти психлікарень всі без виключень теж вважають себе здоровими
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17.11.2024 09:26 Відповісти
Бачу, у Вас є у цьому досвід. Боюся що власний.
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17.11.2024 09:53 Відповісти
А що він має на у вазі ніхто не знає. Думаю що зроблять мобілізацію з 19 років.
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16.11.2024 13:48 Відповісти
думаю 20...хотя имхо, не в этом суть же...думаю надо призывать просто ВСЕХ на месяцев 6 и готовить резерв к 25 годам на мобилизацию с известными востребованными вус...
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16.11.2024 14:02 Відповісти
Ці й з 18 можуть..
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16.11.2024 15:41 Відповісти
понизят призывной....
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16.11.2024 13:59 Відповісти
Скоріш за все знимуть відстрочки тим, в кого родичі інваліди. Також знизять призивний вік. Стане важче забронюватися працюючим людям( крім клоунів і хабарників звичайно)
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16.11.2024 16:18 Відповісти
Ішак вже як пів року прострочений. І тут дійсно порібна корекція. Самозванець висловлюється про корекцію законодавства. Абсурд, та й годі.
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16.11.2024 18:01 Відповісти
Якби ж тільки самозванець, який би десь на отшибах дурнуватого кварталу репетував "я прізідєнт всєй страни". Так воно ще й узурпатор, який зі своїми посіпаками у ВР без жодного мандату від українського народу повалило конституційний лад і захопило всю державну владу в Україні.
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17.11.2024 09:23 Відповісти
 
 