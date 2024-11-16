Зеленський про законодавство щодо мобілізації: Деякі речі треба трішечки коригувати

Певні норми законодавства про мобілізацію необхідно підкоригувати.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є різні сторони цього закону… Якщо ті чи інші норми будь-якого законодавства не підтримані суспільством, передусім - представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати. Мені здається, це правильно", - заявив Зеленський.

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Він також зазначив, що згідно з доповідями головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра оборони, а також людей, які доповідають на Ставці про мобілізацію, є речі, які вони "повинні владнати".