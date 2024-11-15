Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію", - Шмыгаль

Бронирование от мобилизации с 1 декабря 2024 года будет осуществляться через "Дію".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію". Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям. Ответственным министерствам поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы. Необходимо дать исчерпывающие ответы на все вопросы", - говорится в сообщении.

Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля, отметил глава правительства.

В частности, до 28 февраля все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.

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Кабмин обновил критерии бронирования и критерии для получения критичности

"Прежде всего, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом - теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", - пояснил глава правительства.

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Бронирование от мобилизации

26 октября Кабмин согласовал частичное восстановление бронирования военнообязанных.

Ранее правительство до 15 ноября приостановило процедуру признания предприятий критически важными, что позволяло им бронировать работников.

По данным СМИ, такое решение приняли из-за того, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации.

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