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Новости мобилизации
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Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію", - Шмыгаль

Бронювання в

Бронирование от мобилизации с 1 декабря 2024 года будет осуществляться через "Дію".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію". Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям. Ответственным министерствам поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы. Необходимо дать исчерпывающие ответы на все вопросы", - говорится в сообщении.

Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля, отметил глава правительства.

В частности, до 28 февраля все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.

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Кабмин обновил критерии бронирования и критерии для получения критичности

"Прежде всего, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом - теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", - пояснил глава правительства.

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Бронирование от мобилизации

26 октября Кабмин согласовал частичное восстановление бронирования военнообязанных.

Ранее правительство до 15 ноября приостановило процедуру признания предприятий критически важными, что позволяло им бронировать работников.

По данным СМИ, такое решение приняли из-за того, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации.

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Автор: 

бронирование (150) мобилизация (2732) Шмыгаль Денис (2663) Дія (419)


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Топ комментарии
+12
Що таке "Дія"? Офіційни застосунок КМУ, власником якого є МінЦифри, а безпеку забезпечують державні органи типу Держспецзв'язку та СБУ? "Дія" визначена законодавством, як обов'язковий атрибут економічної чи фінансової діяльності підприємств усіх форм власності?

На підставі чого організації та підприємства змушують працювати через цей застосунок?

Це як з "вовиною тисячею": хто немає "Дії" чи не оформив розпіарену зеленими "є-картку" - пролітає.
Але піариться лише "клятий барига", а "новиє ліца" - незламно працюють в потужній стійкості!
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15.11.2024 13:19
+11
Отак легалізували діряву приблуду.
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15.11.2024 13:05
+10
Де записатися на роздачу безкоштовних смартфонів від держави?
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15.11.2024 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Ухилянтам та пенсіонерам від цього ні холодно, ні спекотно.
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15.11.2024 13:03 Ответить
Пенси при чому ?
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15.11.2024 21:05 Ответить
...Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання...

Тобто спочатку приймаємо рішення, а аргументація колись потім, обгрунтування? Ні не чули. Зате потужно доклали про титанічну роботу 25/367.
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15.11.2024 13:04 Ответить
Отак легалізували діряву приблуду.
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15.11.2024 13:05 Ответить
Де записатися на роздачу безкоштовних смартфонів від держави?
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15.11.2024 13:07 Ответить
У дії
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15.11.2024 13:15 Ответить
Шах і мат! Здаюся
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15.11.2024 13:19 Ответить
Мрази зелёные хотят максимально всех в дию заманить.А потом провести выборы .
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15.11.2024 13:08 Ответить
То вибори це добре чи погано - поясніть? Що каже оновлена методичка?
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15.11.2024 15:58 Ответить
Що таке "Дія"? Офіційни застосунок КМУ, власником якого є МінЦифри, а безпеку забезпечують державні органи типу Держспецзв'язку та СБУ? "Дія" визначена законодавством, як обов'язковий атрибут економічної чи фінансової діяльності підприємств усіх форм власності?

На підставі чого організації та підприємства змушують працювати через цей застосунок?

Це як з "вовиною тисячею": хто немає "Дії" чи не оформив розпіарену зеленими "є-картку" - пролітає.
Але піариться лише "клятий барига", а "новиє ліца" - незламно працюють в потужній стійкості!
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15.11.2024 13:19 Ответить
Ну то голосування там зроблять..вже ж обкатали систему в цьому напрямку, повели пробне голосування на Євробачення доросле та дитяче..

А ще в дію вляпались Робота.юа та Уклон..
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15.11.2024 13:26 Ответить
Просто в кого немає дії, той є untermenschen.
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15.11.2024 14:23 Ответить
Так нехай не обурюються, а починають створювати депутатський полк. Всім складом + діти, водії, охоронці, секретарі, помічники, кухарі - відразу всі будуть, нікого шукати нетреба. А головне - красти перестануть..
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15.11.2024 13:21 Ответить
Депутатський заградотряд вірогідніше.
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15.11.2024 15:12 Ответить
ничего не понятно, но очень интересно
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15.11.2024 13:27 Ответить
Зелені влаштовують ''дієвий концтабір''!
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15.11.2024 13:38 Ответить
Просто идет построение цифрового ГУЛАГа где все должны как уголовники быть на особом учете.
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15.11.2024 14:53 Ответить
Чого тільки не по вигадують бандюки-злодії Зеленського-Федорова, що б затягнути по-більше народу в своє ''Дієве'' гівно.
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15.11.2024 15:06 Ответить
Спочатку М. Федоров та його особисте міністерство створили додаток Дія.

Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.

Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн»

ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.
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15.11.2024 15:19 Ответить
ФЕДОРОВ

В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019) предвыборной кампании кандидата в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президенты Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского в 2019 году был руководителем digital-направления.

После инаугурации был назначен внештатным советником Президента Украины

Является фигурантом журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании.

https://nv.ua/ukraine/politics/ministr-cifrovoy-transformacii-mihail-fedorov-glavnye-fakty-novosti-ukrainy-50033738.html
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15.11.2024 15:23 Ответить
В программе «Наши гроши» в ходе журналистского расследования выяснилось, что Федоров получал средства от Сергея Шефира, директора «Студии квартал-95» для поддержки интернет-ресурсов команды(Зеленского).

Однако сделано это было не через счет избирательного фонда Зеленского, а деньги были переданы наличными в офисе.

https://comments.ua/dossier/item/person/23-fedorov-mihail-albertovich.html#skandaly-sluhi-kompromat
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15.11.2024 15:24 Ответить
Як все починалося…

Федоров Михайло громадський рух "Актив-Z"



0961713414

http://vk.com/zp.activity

"Школа громадської активності Z-1" - це серія безкоштовних освітніх тренінгів теоретичної і практичної форм, спрямованих на підвищення соцільно-активного та професійного рівня молоді Запоріжжя.
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15.11.2024 15:26 Ответить
Мета проекту: активізувати молодіжний рух

Серія тренінгів включає:

· тренінг «Вступ до громадської діяльності»;

· тренінг «Лідер та його команда»;

· тренінг «Тайм-менеджмент, мистецтво особистісної самоорганізації»;

· семінар «Проект менеджмент»;

· тренінг «Ораторське мистецтво. Публічні комунікації»;

· тренінг «Нові медіа на службі у тебе»;

· семінар «Методи фінансування громадських ініціатив»;

· тренінг «Підвищення конкурентоспроможності молоді. Підприємницькі ініціативи»,

https://gurt.org.ua/news/trainings/16209/
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15.11.2024 15:27 Ответить
А потім ота молодь, натренована "Актив-Z" голосувала за ZЄ
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15.11.2024 15:29 Ответить
Під@ри зелені,так купіть мені смартфона
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15.11.2024 15:33 Ответить
ЗРОБИМО ЇХ (лохів) ЩЕ РАЗ...

Зеленський мріє про голосування на виборах в Україні за допомогою смартфонів та інтернету

06.02.2020

"Взагалі наша мета - зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та інтернету, зокрема голосувати.

І це наша мрія, і ми це зробимо - на президентських, парламентських або місцевих виборах.

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15.11.2024 15:42 Ответить
Президент зауважив, що на шляху цифровізації є такі перешкоди, як застаріле законодавство, опір чиновників і недостатні потужності інтернету в Україні.

"Але у нас є найголовніше - талановиті люди, які вміють досягти мети, вміють досягти змін. Кажуть, що для цього потрібна ще політична воля.

У мене є воля. А значить, У НАС БУДЕ Е-КРАЇНА", - наголосив Зеленський.

Він же нелох...

https://interfax.com.ua/news/political/639723.html
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15.11.2024 15:43 Ответить
Скоро й посцяти не можна буде без реєстрації в Дії.
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15.11.2024 15:54 Ответить
Спочатку посадіть Федорова за злом дії, де було вкрадено персональні дані 13 млн користувачів.
Щоб наступному організатору "дії" мати уявлення, що і кому пропонують.

Доречі, Шмигаль має можливість перевірити на стандартизацію додатку з нормами та вимогами міжнародних законів захисту приватної інформації. Підтвердити безпечність додатку.
І так би мовити розділити майбутню кримінальну відповідальність за недотримання цих вимог.
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15.11.2024 16:46 Ответить
Що значить "персональні дані 13 млн користувачів" ?? Якісь коди з"єднання, чи ще якась єрунда ?
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15.11.2024 21:08 Ответить
Дані вони однаково цінні для всіх, але скористатись можуть по різному.
Як ті, по яким вороги на окупованих територіях находили мисливців, ветеранів АТО, власників зброї тощо.
Бутусов навіть писав про злиті списки де були данні підприємств що виробляють дрони. Дія це лише назва, а якщо її створила держава/контролює то вона така ж дірява, як і все інше. Тому і немає тепер розвід даних від партнерів, бо гниле і діряве оточення.
Вагнерівців у бульбашів не змогли забрати. Льотчика рос, що пригнав гелікоптер зробили медійним, а потім злили.
Як втікають фігуранти? Чому ізу углаву не чіпають? Бо на всіх є інфа, правда не з застосунку.
Але суть ви мали уловити.
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15.11.2024 22:26 Ответить
Тут переведення стрілок на інші випадки.
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16.11.2024 17:40 Ответить
Типу, маніпуляція?)))) Це приклад інформації, яку крадуть і продають, використовують на свою користь.
А хто має Вам прояснити що вкрали? Федорову і владі не має сенсу взагалі публічно це заявляти.
Вам здається що Ви можете все знати, а кому це потрібно?
Мені по цимбалах як ви ставитесь до використання персональними даними державою. Якщо оберіг може бути і в ментів, і прикордонників, і у військових.
Ви ще двірнику качніть чи стоматологам. І ті і ті можуть індуфікувати - одним через зуби, другі по районній інфраструктурі.
Якщо для вас це не абсурд, то ходіть з бейджиком завжди. Ще додайте якісь особисті вади - типу поганий зір чи вонючі ноги.
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16.11.2024 18:49 Ответить
Бажано не нервуватися і не писати великі тексти.

Де, у яких органах, підприємствах, установах є копії наших доків ? Починаючи з паперових ?

І паєхалі:
- ...
- ...
- ...

Блін, я вже з числа збився !
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17.11.2024 12:26 Ответить
Ось коротенький текст.
Тепер десь 1,5 млн можуть користуватись данними решти 28 млн. Відеоспостереження вже ментами **************.
Якщо вам це нічого не каже, то гарного вам сну. Коли прокинетесь, Вам вже нічого буде з'ясовувати.
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17.11.2024 12:45 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-yak-khaknuli-diyu
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15.11.2024 22:31 Ответить
Ця стаття була на Цензорі. Те саме. Не зазначено, які саме дані хакнули.

Так, якщо щось вицарапали це не є добре. Але якщо якусь єрунду, то інший варіант.
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16.11.2024 17:42 Ответить
Хто за вовиною тисячою в дії? Рівняйсь! Струнко!
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15.11.2024 18:01 Ответить
 
 