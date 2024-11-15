Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію", - Шмыгаль
Бронирование от мобилизации с 1 декабря 2024 года будет осуществляться через "Дію".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дію". Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям. Ответственным министерствам поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы. Необходимо дать исчерпывающие ответы на все вопросы", - говорится в сообщении.
Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля, отметил глава правительства.
В частности, до 28 февраля все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.
Кабмин обновил критерии бронирования и критерии для получения критичности
"Прежде всего, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.
Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом - теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", - пояснил глава правительства.
Бронирование от мобилизации
26 октября Кабмин согласовал частичное восстановление бронирования военнообязанных.
Ранее правительство до 15 ноября приостановило процедуру признания предприятий критически важными, что позволяло им бронировать работников.
По данным СМИ, такое решение приняли из-за того, что президент Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации.
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Тобто спочатку приймаємо рішення, а аргументація колись потім, обгрунтування? Ні не чули. Зате потужно доклали про титанічну роботу 25/367.
На підставі чого організації та підприємства змушують працювати через цей застосунок?
Це як з "вовиною тисячею": хто немає "Дії" чи не оформив розпіарену зеленими "є-картку" - пролітає.
Але піариться лише "клятий барига", а "новиє ліца" - незламно працюють в потужній стійкості!
А ще в дію вляпались Робота.юа та Уклон..
Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.
Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн»
ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.
В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019) предвыборной кампании кандидата в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президенты Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского в 2019 году был руководителем digital-направления.
После инаугурации был назначен внештатным советником Президента Украины
Является фигурантом журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании.
https://nv.ua/ukraine/politics/ministr-cifrovoy-transformacii-mihail-fedorov-glavnye-fakty-novosti-ukrainy-50033738.html
Однако сделано это было не через счет избирательного фонда Зеленского, а деньги были переданы наличными в офисе.
https://comments.ua/dossier/item/person/23-fedorov-mihail-albertovich.html#skandaly-sluhi-kompromat
Федоров Михайло громадський рух "Актив-Z"
0961713414
http://vk.com/zp.activity
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https://gurt.org.ua/news/trainings/16209/
Зеленський мріє про голосування на виборах в Україні за допомогою смартфонів та інтернету
06.02.2020
"Взагалі наша мета - зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та інтернету, зокрема голосувати.
І це наша мрія, і ми це зробимо - на президентських, парламентських або місцевих виборах.
"Але у нас є найголовніше - талановиті люди, які вміють досягти мети, вміють досягти змін. Кажуть, що для цього потрібна ще політична воля.
У мене є воля. А значить, У НАС БУДЕ Е-КРАЇНА", - наголосив Зеленський.
Він же нелох...
https://interfax.com.ua/news/political/639723.html
Щоб наступному організатору "дії" мати уявлення, що і кому пропонують.
Доречі, Шмигаль має можливість перевірити на стандартизацію додатку з нормами та вимогами міжнародних законів захисту приватної інформації. Підтвердити безпечність додатку.
І так би мовити розділити майбутню кримінальну відповідальність за недотримання цих вимог.
Як ті, по яким вороги на окупованих територіях находили мисливців, ветеранів АТО, власників зброї тощо.
Бутусов навіть писав про злиті списки де були данні підприємств що виробляють дрони. Дія це лише назва, а якщо її створила держава/контролює то вона така ж дірява, як і все інше. Тому і немає тепер розвід даних від партнерів, бо гниле і діряве оточення.
Вагнерівців у бульбашів не змогли забрати. Льотчика рос, що пригнав гелікоптер зробили медійним, а потім злили.
Як втікають фігуранти? Чому ізу углаву не чіпають? Бо на всіх є інфа, правда не з застосунку.
Але суть ви мали уловити.
А хто має Вам прояснити що вкрали? Федорову і владі не має сенсу взагалі публічно це заявляти.
Вам здається що Ви можете все знати, а кому це потрібно?
Мені по цимбалах як ви ставитесь до використання персональними даними державою. Якщо оберіг може бути і в ментів, і прикордонників, і у військових.
Ви ще двірнику качніть чи стоматологам. І ті і ті можуть індуфікувати - одним через зуби, другі по районній інфраструктурі.
Якщо для вас це не абсурд, то ходіть з бейджиком завжди. Ще додайте якісь особисті вади - типу поганий зір чи вонючі ноги.
Де, у яких органах, підприємствах, установах є копії наших доків ? Починаючи з паперових ?
І паєхалі:
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Блін, я вже з числа збився !
Тепер десь 1,5 млн можуть користуватись данними решти 28 млн. Відеоспостереження вже ментами **************.
Якщо вам це нічого не каже, то гарного вам сну. Коли прокинетесь, Вам вже нічого буде з'ясовувати.
Так, якщо щось вицарапали це не є добре. Але якщо якусь єрунду, то інший варіант.