Усі бронювання з 1 грудня зідйснюватимуться через "Дію", - Шмигаль
Бронювання від мобілізації з 1 грудня 2024 року здійснюватиметься через "Дію".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання", - йдеться в повідомленні.
Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого, зазначив глава уряду.
Так, до 28 лютого всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.
Кабмін оновив критерії бронювання та критерії для отримання критичності
"Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.
Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - пояснив очільник уряду.
Бронювання від мобілізації
26 жовтня Кабмін погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних.
Раніше уряд до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяло їм бронювати працівників.
За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили через те, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації.
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Тобто спочатку приймаємо рішення, а аргументація колись потім, обгрунтування? Ні не чули. Зате потужно доклали про титанічну роботу 25/367.
На підставі чого організації та підприємства змушують працювати через цей застосунок?
Це як з "вовиною тисячею": хто немає "Дії" чи не оформив розпіарену зеленими "є-картку" - пролітає.
Але піариться лише "клятий барига", а "новиє ліца" - незламно працюють в потужній стійкості!
А ще в дію вляпались Робота.юа та Уклон..
Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.
Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн»
ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.
В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019) предвыборной кампании кандидата в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президенты Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского в 2019 году был руководителем digital-направления.
После инаугурации был назначен внештатным советником Президента Украины
Является фигурантом журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании.
https://nv.ua/ukraine/politics/ministr-cifrovoy-transformacii-mihail-fedorov-glavnye-fakty-novosti-ukrainy-50033738.html
Однако сделано это было не через счет избирательного фонда Зеленского, а деньги были переданы наличными в офисе.
https://comments.ua/dossier/item/person/23-fedorov-mihail-albertovich.html#skandaly-sluhi-kompromat
Федоров Михайло громадський рух "Актив-Z"
0961713414
http://vk.com/zp.activity
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https://gurt.org.ua/news/trainings/16209/
Зеленський мріє про голосування на виборах в Україні за допомогою смартфонів та інтернету
06.02.2020
"Взагалі наша мета - зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та інтернету, зокрема голосувати.
І це наша мрія, і ми це зробимо - на президентських, парламентських або місцевих виборах.
"Але у нас є найголовніше - талановиті люди, які вміють досягти мети, вміють досягти змін. Кажуть, що для цього потрібна ще політична воля.
У мене є воля. А значить, У НАС БУДЕ Е-КРАЇНА", - наголосив Зеленський.
Він же нелох...
https://interfax.com.ua/news/political/639723.html
Щоб наступному організатору "дії" мати уявлення, що і кому пропонують.
Доречі, Шмигаль має можливість перевірити на стандартизацію додатку з нормами та вимогами міжнародних законів захисту приватної інформації. Підтвердити безпечність додатку.
І так би мовити розділити майбутню кримінальну відповідальність за недотримання цих вимог.
Як ті, по яким вороги на окупованих територіях находили мисливців, ветеранів АТО, власників зброї тощо.
Бутусов навіть писав про злиті списки де були данні підприємств що виробляють дрони. Дія це лише назва, а якщо її створила держава/контролює то вона така ж дірява, як і все інше. Тому і немає тепер розвід даних від партнерів, бо гниле і діряве оточення.
Вагнерівців у бульбашів не змогли забрати. Льотчика рос, що пригнав гелікоптер зробили медійним, а потім злили.
Як втікають фігуранти? Чому ізу углаву не чіпають? Бо на всіх є інфа, правда не з застосунку.
Але суть ви мали уловити.
А хто має Вам прояснити що вкрали? Федорову і владі не має сенсу взагалі публічно це заявляти.
Вам здається що Ви можете все знати, а кому це потрібно?
Мені по цимбалах як ви ставитесь до використання персональними даними державою. Якщо оберіг може бути і в ментів, і прикордонників, і у військових.
Ви ще двірнику качніть чи стоматологам. І ті і ті можуть індуфікувати - одним через зуби, другі по районній інфраструктурі.
Якщо для вас це не абсурд, то ходіть з бейджиком завжди. Ще додайте якісь особисті вади - типу поганий зір чи вонючі ноги.
Де, у яких органах, підприємствах, установах є копії наших доків ? Починаючи з паперових ?
І паєхалі:
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Блін, я вже з числа збився !
Тепер десь 1,5 млн можуть користуватись данними решти 28 млн. Відеоспостереження вже ментами **************.
Якщо вам це нічого не каже, то гарного вам сну. Коли прокинетесь, Вам вже нічого буде з'ясовувати.
Так, якщо щось вицарапали це не є добре. Але якщо якусь єрунду, то інший варіант.