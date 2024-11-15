Усі бронювання з 1 грудня зідйснюватимуться через "Дію", - Шмигаль

Бронювання від мобілізації з 1 грудня 2024 року здійснюватиметься через "Дію".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання", - йдеться в повідомленні.

Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого, зазначив глава уряду.

Так, до 28 лютого всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

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Кабмін оновив критерії бронювання та критерії для отримання критичності

"Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - пояснив очільник уряду.

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Бронювання від мобілізації

26 жовтня Кабмін погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних.

Раніше уряд до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяло їм бронювати працівників.

За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили через те, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації.

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