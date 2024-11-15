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Новини Мобілізація
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Усі бронювання з 1 грудня зідйснюватимуться через "Дію", - Шмигаль

Бронювання в

Бронювання від мобілізації з 1 грудня 2024 року здійснюватиметься через "Дію".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання", - йдеться в повідомленні.

Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого, зазначив глава уряду.

Так, до 28 лютого всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Також читайте: Україна сподівається отримати ще $1,1 мільярда від МВФ до кінця року, – Шмигаль

Кабмін оновив критерії бронювання та критерії для отримання критичності

"Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - пояснив очільник уряду.

Читайте: Мобілізацію у 2025 році продовжать, щоб тримати оборону. Проте МО готове говорити з бізнесом щодо бронювання,- Умєров

Бронювання від мобілізації

26 жовтня Кабмін погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних.

Раніше уряд до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяло їм бронювати працівників. 

За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили через те, що президент Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб від мобілізації.

Також читайте: Шмигаль назвав три ключові напрями реформи шкільного харчування

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3040) Шмигаль Денис (4566) Дія (1122)


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Топ коментарі
+12
Що таке "Дія"? Офіційни застосунок КМУ, власником якого є МінЦифри, а безпеку забезпечують державні органи типу Держспецзв'язку та СБУ? "Дія" визначена законодавством, як обов'язковий атрибут економічної чи фінансової діяльності підприємств усіх форм власності?

На підставі чого організації та підприємства змушують працювати через цей застосунок?

Це як з "вовиною тисячею": хто немає "Дії" чи не оформив розпіарену зеленими "є-картку" - пролітає.
Але піариться лише "клятий барига", а "новиє ліца" - незламно працюють в потужній стійкості!
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15.11.2024 13:19
+11
Отак легалізували діряву приблуду.
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15.11.2024 13:05
+10
Де записатися на роздачу безкоштовних смартфонів від держави?
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15.11.2024 13:07
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Ухилянтам та пенсіонерам від цього ні холодно, ні спекотно.
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15.11.2024 13:03 Відповісти
Пенси при чому ?
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15.11.2024 21:05 Відповісти
...Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання...

Тобто спочатку приймаємо рішення, а аргументація колись потім, обгрунтування? Ні не чули. Зате потужно доклали про титанічну роботу 25/367.
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15.11.2024 13:04 Відповісти
Отак легалізували діряву приблуду.
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15.11.2024 13:05 Відповісти
Де записатися на роздачу безкоштовних смартфонів від держави?
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15.11.2024 13:07 Відповісти
У дії
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15.11.2024 13:15 Відповісти
Шах і мат! Здаюся
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15.11.2024 13:19 Відповісти
Мрази зелёные хотят максимально всех в дию заманить.А потом провести выборы .
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15.11.2024 13:08 Відповісти
То вибори це добре чи погано - поясніть? Що каже оновлена методичка?
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15.11.2024 15:58 Відповісти
Що таке "Дія"? Офіційни застосунок КМУ, власником якого є МінЦифри, а безпеку забезпечують державні органи типу Держспецзв'язку та СБУ? "Дія" визначена законодавством, як обов'язковий атрибут економічної чи фінансової діяльності підприємств усіх форм власності?

На підставі чого організації та підприємства змушують працювати через цей застосунок?

Це як з "вовиною тисячею": хто немає "Дії" чи не оформив розпіарену зеленими "є-картку" - пролітає.
Але піариться лише "клятий барига", а "новиє ліца" - незламно працюють в потужній стійкості!
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15.11.2024 13:19 Відповісти
Ну то голосування там зроблять..вже ж обкатали систему в цьому напрямку, повели пробне голосування на Євробачення доросле та дитяче..

А ще в дію вляпались Робота.юа та Уклон..
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15.11.2024 13:26 Відповісти
Просто в кого немає дії, той є untermenschen.
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15.11.2024 14:23 Відповісти
Так нехай не обурюються, а починають створювати депутатський полк. Всім складом + діти, водії, охоронці, секретарі, помічники, кухарі - відразу всі будуть, нікого шукати нетреба. А головне - красти перестануть..
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15.11.2024 13:21 Відповісти
Депутатський заградотряд вірогідніше.
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15.11.2024 15:12 Відповісти
ничего не понятно, но очень интересно
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15.11.2024 13:27 Відповісти
Зелені влаштовують ''дієвий концтабір''!
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15.11.2024 13:38 Відповісти
Просто идет построение цифрового ГУЛАГа где все должны как уголовники быть на особом учете.
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15.11.2024 14:53 Відповісти
Чого тільки не по вигадують бандюки-злодії Зеленського-Федорова, що б затягнути по-більше народу в своє ''Дієве'' гівно.
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15.11.2024 15:06 Відповісти
Спочатку М. Федоров та його особисте міністерство створили додаток Дія.

Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.

Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн»

ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.
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15.11.2024 15:19 Відповісти
ФЕДОРОВ

В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019) предвыборной кампании кандидата в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президенты Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского в 2019 году был руководителем digital-направления.

После инаугурации был назначен внештатным советником Президента Украины

Является фигурантом журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании.

https://nv.ua/ukraine/politics/ministr-cifrovoy-transformacii-mihail-fedorov-glavnye-fakty-novosti-ukrainy-50033738.html
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15.11.2024 15:23 Відповісти
В программе «Наши гроши» в ходе журналистского расследования выяснилось, что Федоров получал средства от Сергея Шефира, директора «Студии квартал-95» для поддержки интернет-ресурсов команды(Зеленского).

Однако сделано это было не через счет избирательного фонда Зеленского, а деньги были переданы наличными в офисе.

https://comments.ua/dossier/item/person/23-fedorov-mihail-albertovich.html#skandaly-sluhi-kompromat
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15.11.2024 15:24 Відповісти
Як все починалося…

Федоров Михайло громадський рух "Актив-Z"



0961713414

http://vk.com/zp.activity

"Школа громадської активності Z-1" - це серія безкоштовних освітніх тренінгів теоретичної і практичної форм, спрямованих на підвищення соцільно-активного та професійного рівня молоді Запоріжжя.
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15.11.2024 15:26 Відповісти
Мета проекту: активізувати молодіжний рух

Серія тренінгів включає:

· тренінг «Вступ до громадської діяльності»;

· тренінг «Лідер та його команда»;

· тренінг «Тайм-менеджмент, мистецтво особистісної самоорганізації»;

· семінар «Проект менеджмент»;

· тренінг «Ораторське мистецтво. Публічні комунікації»;

· тренінг «Нові медіа на службі у тебе»;

· семінар «Методи фінансування громадських ініціатив»;

· тренінг «Підвищення конкурентоспроможності молоді. Підприємницькі ініціативи»,

https://gurt.org.ua/news/trainings/16209/
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15.11.2024 15:27 Відповісти
А потім ота молодь, натренована "Актив-Z" голосувала за ZЄ
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15.11.2024 15:29 Відповісти
Під@ри зелені,так купіть мені смартфона
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15.11.2024 15:33 Відповісти
ЗРОБИМО ЇХ (лохів) ЩЕ РАЗ...

Зеленський мріє про голосування на виборах в Україні за допомогою смартфонів та інтернету

06.02.2020

"Взагалі наша мета - зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та інтернету, зокрема голосувати.

І це наша мрія, і ми це зробимо - на президентських, парламентських або місцевих виборах.

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15.11.2024 15:42 Відповісти
Президент зауважив, що на шляху цифровізації є такі перешкоди, як застаріле законодавство, опір чиновників і недостатні потужності інтернету в Україні.

"Але у нас є найголовніше - талановиті люди, які вміють досягти мети, вміють досягти змін. Кажуть, що для цього потрібна ще політична воля.

У мене є воля. А значить, У НАС БУДЕ Е-КРАЇНА", - наголосив Зеленський.

Він же нелох...

https://interfax.com.ua/news/political/639723.html
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15.11.2024 15:43 Відповісти
Скоро й посцяти не можна буде без реєстрації в Дії.
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15.11.2024 15:54 Відповісти
Спочатку посадіть Федорова за злом дії, де було вкрадено персональні дані 13 млн користувачів.
Щоб наступному організатору "дії" мати уявлення, що і кому пропонують.

Доречі, Шмигаль має можливість перевірити на стандартизацію додатку з нормами та вимогами міжнародних законів захисту приватної інформації. Підтвердити безпечність додатку.
І так би мовити розділити майбутню кримінальну відповідальність за недотримання цих вимог.
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15.11.2024 16:46 Відповісти
Що значить "персональні дані 13 млн користувачів" ?? Якісь коди з"єднання, чи ще якась єрунда ?
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15.11.2024 21:08 Відповісти
Дані вони однаково цінні для всіх, але скористатись можуть по різному.
Як ті, по яким вороги на окупованих територіях находили мисливців, ветеранів АТО, власників зброї тощо.
Бутусов навіть писав про злиті списки де були данні підприємств що виробляють дрони. Дія це лише назва, а якщо її створила держава/контролює то вона така ж дірява, як і все інше. Тому і немає тепер розвід даних від партнерів, бо гниле і діряве оточення.
Вагнерівців у бульбашів не змогли забрати. Льотчика рос, що пригнав гелікоптер зробили медійним, а потім злили.
Як втікають фігуранти? Чому ізу углаву не чіпають? Бо на всіх є інфа, правда не з застосунку.
Але суть ви мали уловити.
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15.11.2024 22:26 Відповісти
Тут переведення стрілок на інші випадки.
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16.11.2024 17:40 Відповісти
Типу, маніпуляція?)))) Це приклад інформації, яку крадуть і продають, використовують на свою користь.
А хто має Вам прояснити що вкрали? Федорову і владі не має сенсу взагалі публічно це заявляти.
Вам здається що Ви можете все знати, а кому це потрібно?
Мені по цимбалах як ви ставитесь до використання персональними даними державою. Якщо оберіг може бути і в ментів, і прикордонників, і у військових.
Ви ще двірнику качніть чи стоматологам. І ті і ті можуть індуфікувати - одним через зуби, другі по районній інфраструктурі.
Якщо для вас це не абсурд, то ходіть з бейджиком завжди. Ще додайте якісь особисті вади - типу поганий зір чи вонючі ноги.
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16.11.2024 18:49 Відповісти
Бажано не нервуватися і не писати великі тексти.

Де, у яких органах, підприємствах, установах є копії наших доків ? Починаючи з паперових ?

І паєхалі:
- ...
- ...
- ...

Блін, я вже з числа збився !
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17.11.2024 12:26 Відповісти
Ось коротенький текст.
Тепер десь 1,5 млн можуть користуватись данними решти 28 млн. Відеоспостереження вже ментами **************.
Якщо вам це нічого не каже, то гарного вам сну. Коли прокинетесь, Вам вже нічого буде з'ясовувати.
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17.11.2024 12:45 Відповісти
https://espreso.tv/poglyad-yak-khaknuli-diyu
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15.11.2024 22:31 Відповісти
Ця стаття була на Цензорі. Те саме. Не зазначено, які саме дані хакнули.

Так, якщо щось вицарапали це не є добре. Але якщо якусь єрунду, то інший варіант.
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16.11.2024 17:42 Відповісти
Хто за вовиною тисячою в дії? Рівняйсь! Струнко!
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15.11.2024 18:01 Відповісти
 
 