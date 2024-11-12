Шмигаль назвав три ключові напрями реформи шкільного харчування

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про три ключові напрями, на яких уряд зосереджується в реформі шкільного харчування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Перший напрям — це охоплення якнайбільшої кількості дітей. Станом на сьогодні 1,8 млн учнів середніх шкіл забезпечені харчуванням. З них близько половини харчуються безкоштовно гарячими сніданками або обідами за рахунок коштів, які надає держава. З цього навчального року безкоштовне гаряче харчування доступне для усіх учнів початкових класів. Для цього в 2024 році Уряд спрямував на місця 2 млрд грн", — зазначив Шмигаль.

Другий напрям — це збалансованість і якість харчування. За словами прем’єр-міністра, здійснена велика робота з формування якісного шкільного меню. У його основі — користь для здоров’я та інклюзивність, тобто врахування особливих дієтичних потреб кожної дитини. "Відбуваються зміни в закупівлі продуктів. Орієнтуємося на локальних виробників, і таким чином стимулюємо фермерство та підприємництво", — відзначив очільник Кабміну.

Читайте також: 700 шкіл отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ на підготовку до зими та модернізацію їдалень

Третій напрям, який озвучив прем’єр-міністр, — це інфраструктура харчування. Здійснюється планомірна модернізація харчоблоків у школах усіх регіонів України, які до цього десятиліттями не оновлювалися.

"1,5 млрд грн ми виділили на капітальний ремонт шкільних їдалень та на закупівлю для них сучасного обладнання. Реалізуються 172 проекти, які створять комфортні умови приготування їжі та харчування для понад 150 тис. учнів", — зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що на майбутнє Уряд також має амбітні плани. У 2025-2027 роках планується модернізація понад 800 харчоблоків та створення 12 фабрик-кухонь, які доставлятимуть їжу до цілої низки шкіл і дитсадків. Пілотний проект такої фабрики вже реалізований в Бучі на Київщині.

Читайте також: Учителям із 2025 року щомісяця доплачуватимуть по тисячі гривень, – Шмигаль