700 шкіл отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ на підготовку до зими та модернізацію їдалень

З листопада ЮНІСЕФ виділить 203,35 млн гривень для 700 українських шкіл. Кошти надано Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку (KFW).

Підготовка до зимового періоду

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2024 року № 1114, кожна з дібраних шкіл отримає по 290 500 гривень для підготовки до зимового періоду.

"Спільна мета уряду і донорів — забезпечити безперервність освіти та створити комфортні умови для навчання, особливо в зимовий період, підсилюючи ті школи, які попри складні виклики війни продовжують надавати освіту очно. Під час розподілу коштів комісія акцентувала увагу на тому, що потрібно охопити якомога більше громад у кожній області. Це дало змогу забезпечити підтримку не лише великим громадам, а й меншим населеним пунктам. Такий підхід сприяв більш справедливому та географічно диверсифікованому розподілу ресурсів, що своєю чергою дозволило задовольнити потреби більшої кількості учнів у різних регіонах", — зазначила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

У межах підготовки до зими заклади можуть використовувати кошти на такі потреби:

обігрів, утеплення, заміну вікон і дверей;

закупівлю, встановлення та ремонт електро- і теплогенерувального обладнання;

ремонт інженерних мереж (водопровідних, опалювальних, електричних, вентиляційних, каналізаційних);

транспортування та зберігання закупленого обладнання, запчастин, матеріалів і пального.

Модернізація шкільних їдалень

Певна частина коштів — до 83 000 грн — може бути використана на ремонт і модернізацію шкільних їдалень. Залучення коштів на харчування здійснюється за ініціативою МОН спільно з Мінреінтеграції у межах впровадження реформи шкільного харчування в Україні, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Таким чином заклади можуть зробити свій внесок у національну реформу харчування. Тож грошова допомога може бути використана на:

ремонт шкільних їдалень (харчоблоків);

закупівлю, встановлення та ремонт обладнання для шкільних їдалень та інвентарю до них.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Лісовий повідомляв, що школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, щоб забезпечувати повноцінний освітній процес в умовах відключень електроенергії.