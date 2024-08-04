Норвегія виділяє $7,4 млн на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні
Уряд Норвегії виділяє 7,4 мільйона доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, збільшення фінансування програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ.
У Мінреінтеграції зауважують, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні. Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не переживайте, там і без Зелених розпіл налагоджений вже десятками років
це на дитину по доллару