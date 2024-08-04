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Новини Допомога Україні
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Норвегія виділяє $7,4 млн на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні

норвегія

Уряд Норвегії виділяє 7,4 мільйона доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, збільшення фінансування програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ.

У Мінреінтеграції зауважують, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні. Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії.

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Автор: 

Норвегія (757) допомога (8291) ЮНІСЕФ (156)


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кіно не буде, все з'їдять зебенені щурі із сук не нашого наріду.
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04.08.2024 13:12 Відповісти
Що характерно, як тільки ти тут накаркаєш, обов'язково це збудеться. Може краще тобі помовчати.
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04.08.2024 13:17 Відповісти
В юнісеф працюють різні національності, але так. Вони собі неспішно відробляють доларові зарплати з яких не платиться податок. Це як колись держслужба- якісь командіровки, бумажки, премії, і щось там потихеньку робити для звітності в умовному Брюселі.
Не переживайте, там і без Зелених розпіл налагоджений вже десятками років
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04.08.2024 17:47 Відповісти
а шо там у кацапських "растворiв на днy" сьогодні вихідний?
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04.08.2024 13:25 Відповісти
Зараз верещук розкаже про це « своє» досягнення.
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04.08.2024 13:42 Відповісти
дякувати
це на дитину по доллару
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04.08.2024 16:54 Відповісти
але для одного депутата на кишенькові досить
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04.08.2024 16:55 Відповісти
 
 