Норвегія виділяє $7,4 млн на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні

Уряд Норвегії виділяє 7,4 мільйона доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, збільшення фінансування програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні дасть змогу і надалі оперативно надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ.

У Мінреінтеграції зауважують, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні. Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії.

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