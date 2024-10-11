Нині багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон, - Лісовий

У 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон, необхідно спонукати їх залишатися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", - сказав він.

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За його словами, Міносвіти має їм запропонувати якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Крім того, Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

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