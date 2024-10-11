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Нині багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон, - Лісовий

школа

У 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон, необхідно спонукати їх залишатися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", - сказав він.

Читайте: З вересня 2025 року Міносвіти вимагатиме, щоб учні-ВПО ходили до місцевих шкіл, - Лісовий

За його словами, Міносвіти має їм запропонувати якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Крім того, Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Також читайте: Найбільш проблематичним є залучення в українську освіту дітей, які виїхали за кордон до школи, - Лісовий

Автор: 

освіта (1310) школа (2224) Лісовий Оксен (90)


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Топ коментарі
+72
"необхідно спонукати їх залишатися в Україні"-хахаххаха, чим? Бусифікацією чи Історичним підвищенням податків?
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11.10.2024 14:02
+44
І корупцією, і перспективою мати лише обов'язки без прав і таке інше.
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11.10.2024 14:11
+41
Так ніби він не розуміє, що виїжджають аби виїхати - про якість освіти тут не йдеться.
Бо після того як стукне 18 - не виїдеш.
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11.10.2024 14:02
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Перш ніж "спонукати залишатися" спочатку треба війну закінчити. Ніхто дітей під ракетами та в майбутніх окопах залишати не буде, суспільство вже зрозуміло, що до чого з цією владою і системою.
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11.10.2024 14:18 Відповісти
звичайно виїжджають, бо зелені 3,14дараси (і ти в тому числі) таку х-ню творите
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11.10.2024 14:19 Відповісти
спочатку вибрали чисто паржать а тепер приходиться ховатись
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11.10.2024 14:20 Відповісти
так це ж і є ржака
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11.10.2024 14:22 Відповісти
Як вони могли щось вибрати коли їм було 11-13років на той час )
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11.10.2024 14:40 Відповісти
я не про собак а про котів
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11.10.2024 14:43 Відповісти
"За його словами, Міносвіти має їм запропонувати якісну професійну, передвищу та вищу освіту […]".

А чому тільки має? Чому не пропонує?
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11.10.2024 14:24 Відповісти
- Вы же наповал меня бьёте этим вопросом.
- Сядьте.
(с)
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11.10.2024 15:54 Відповісти
цитата з мєсто встречі ізмєніть ніззя....
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11.10.2024 20:20 Відповісти
Це правда, люди вивозять дітей.
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11.10.2024 14:27 Відповісти
Ну так, очевидно, що батьки не бажають, щоб їх сини після 18 років опинились замкнені в країні з перспективою подальшої мобілізації. Так, вони не хочуть, щоб їх син йшов захищати Україну і ризикував життям. Так, це абсолютно не патріотично, але це абсолютно по людськи. Між патріотизмом і життям дітей абсолютна більшість вибере життя дітей, так було, є і буде.
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11.10.2024 15:03 Відповісти
Є нє, вибачте, питання зовсім не в непатріотичності. Ми женемо людей в м'ясні штурми, просто з калашматами як кацапи. Очевидно що це свідоме знищення людей, і люди не бажають так воювати. Це не непатріотичність, це наявність розуму.
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11.10.2024 15:18 Відповісти
ну тим не менш кацапи радісно йдуть в мясні штурми і згідні навіть патріотично сдохнути. Вочевидь їм Україна більше потрібна чим нам, тому і результат такий, що вони будуть мати нашу територію, а наших хлопчиків будуть наприклад польскі пані піз*дити.
Хто на що вчився....
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11.10.2024 23:17 Відповісти
Знову ж таки невірний погляд на суть речей. Кацапам потрібна не Україна, їм взагалі пох, пошлють на Турцію їм буде потрібна Турція, в Сирію, будуть дохнути в Сирії. Їм байдуже, їхнє життя безсенсове і безцільне, депресія не така як у нас, а глибоко в генах. В Комсомольску нічого не відбувається ніколи, і шансів у вас звідти переїхати в Москву чи ще якось змінити буття нульові. Я не кажу про села під Комсомольском, то взагалі *****. А участь в війні дає таку можливість, для них це омріяний шанс на буття. Чи ви думаєте там Москва воює чи пітерські мажори? Їм байдуже на патріотизм, але не байдуже на шанс з Ангарська стати москвичом. Це як для нас отримати громадянство і жити в Вашингтоні.

Я даю величезний шанс на те, якби Європа оголосила, що дає за участь в бойових діях півроку повноцінне громадянство будь-якої країни. Якби західний світ це оголосив. Ми б сьогодні бачили лютий, лютейший приплив в армію, в воєнкоматах стояли б черги. Навіть я прискакав би на одній нозі)

P.S. Польські пани трепетно відносяться до наших хлопчиків, бо якщо їх ображати, то вони підуть до іншого пана, а ви будете півроку потім шукати співробітників. Кажу на реальному прикладі в Польщі. Немає там кріпацтва як в Україні, і вже давно.
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12.10.2024 00:07 Відповісти
демагогія. Каци йдуть туди куди їх послали. Дохнуть і мають результат. А українець каже, а я чого, хай он пікалов чи мент піде, а я потім, в мясний штурм не піду, за це не погоджуюсь. То буде з таким підходом батрачити у наймах, і неважливо у кого, чи польського пана чи іншого. Але не на батьківщині, бо її прос*ав.
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12.10.2024 00:17 Відповісти
А ви знаєте в чому відмінність батрачити в наймах і на Батьківщині? В наймах за три місяці автівка в дуже гарному стані, за п'ять років в іпотеку невеличка квартира однушка. Своїми руками, без приватизацій, просто працюючи довбаним вантажником чи продавцем в маркеті. А на Батьківщині скажу я вам, всі мої предки до прадіда включно жили ******, хоча працювали як коні. Більше сотні років вже одне і те ж, чотири покоління - дві квартири в Києві, чи це нормально? Несправедливе у нас суспільство, неправедне, і навіть просто залишатись тут це вже безглуздя, а вмирати за таку систему верх безумства. Яка тут цінність, в чому? Ну крім чудових вечірних зорь над Дніпром. Безкінечні війни та революції, безкінечні і постійні злидні. Які між іншим не ведуть ні до чого, крім чергової окупації, це так історично склалось. Ми не вилазимо з окупацій, то татари, то поляки, шведи, німці, руські, сторіччя Руїни, якщо подивитись на історію.

Забув додати, в наймах за десять років ти вже сам шляхтич з європаспортом.
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12.10.2024 01:19 Відповісти
був я в наймах, і нічого хорошого там не побачив, а тут як раз ого-го скільки всього придбав. А якщо хтось така нікчема що вдома заробити недолугий, то хай у подляків чи по світу побирається.
І ніякий європаспорт не змінить ставлення шляхти до недолугого наймита, і можливо тільки дітям буде простіше.
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12.10.2024 01:48 Відповісти
На росії та в мусульманських країнах не так. Тому вони перемагають.
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11.10.2024 15:29 Відповісти
Вірно. Але жити в кішлаках і торгувати опіумом, але на своїй землі це не наш формат, ми так жити не будемо, і це не та перемога, за яку люди будуть готові воювати. Бо ми європейська нація.
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11.10.2024 19:54 Відповісти
Напевно не всім подобається план перемоги до останнього українця.
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11.10.2024 14:30 Відповісти
До останнього кацапа, кацапе.
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11.10.2024 14:34 Відповісти
Скористуйтесь калькулятором, кацапів більше в три рази. Не вийде до останнього кацапа, тільки до останнього українця.
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11.10.2024 15:15 Відповісти
Якщо кацапів гине 10 до 1 то тут і без калькулятора все зрозуміло.
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11.10.2024 15:25 Відповісти
А якщо не гине?
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11.10.2024 16:15 Відповісти
Як не гине, якщо гине. Путлєр може воювати до листопада 2024 - тому й тисне наостанок.
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11.10.2024 18:06 Відповісти
Шановний ось цифри. https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=ukraine&country2=russia

Зробіть прості підрахунки, чим це скінчиться?
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11.10.2024 19:55 Відповісти
Будь ласка, скажи, що ти тролиш? Ти знаходишся за кордоном і мелеш таку херню яку показують по марафоні...

Арестович, який втік з України як і багато інших про-російський прихвостнів президента, чи то Буданов, казали що російські ракети закінчаться ще в 2022му.

Подоляк, то ти?
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12.10.2024 07:48 Відповісти
Тобі в Польщі добре видно яке співвідношення? Особливо коли у орків повний контроль повітря, каби і перевага тотальна в артилерії
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11.10.2024 16:24 Відповісти
По марафону і не таке розкажуть.
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11.10.2024 16:55 Відповісти
дурний думкою багатіє або зазомбовані телемарафоном
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11.10.2024 20:23 Відповісти
Розблокуйте ракетні програми, витрачайте гроші на зброю а не на асфальт. Поверніть досвідчених генералів в Генштаб. Закінчить тарифний і податковий террор. Тоді у людей буде перспектива.
В клоунскому цирку перспектив нема.
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11.10.2024 14:33 Відповісти
срочно потрібно заборонити воїзд всіх хто має член, а то ресурс розбігається.
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11.10.2024 14:35 Відповісти
Але потрібен обов'язковий ценз по розміру, щоб обрізані змогли виїхати!
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11.10.2024 16:55 Відповісти
"Необхідно спонукати їх залишатися в Україні" - навіщо? Щоб вони стали такими ж, як нинішні корумповані? Натомість, в інших країнах у них є шанс вирости без хабарів, здобути освіту, а, можливо, навіть повернутися і змінити Україну на краще. Вони можуть стати частиною нової влади, і тоді Україна отримає справжній шанс на відновлення.
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11.10.2024 14:38 Відповісти
Пока еще свободные выезжают...чтобы не стать рабами и крепостными зеленого режима.Правильно делают
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11.10.2024 14:40 Відповісти
Закономірний результат потужних відосиків та "іпсо" про бусифікацію,"вбивства" кадирівців ригом татаровим , суди від рига портнова і податки від чиновника овоча гетьманцева , а також ніяких кумів , друзів у владі , і чарівне велике б..цтво
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11.10.2024 14:45 Відповісти
"Я ваший вирок."
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12.10.2024 07:50 Відповісти
Спонукати? Ну-ну, зелені все більше ''гайки закручують''. Ей, саранча зелена, зірвете різьбу вам усім буде ''зелений капут''! І жодна, жодна поліція вас не врятує!
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11.10.2024 14:47 Відповісти
Що, скоро змітати нарешті будете?
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11.10.2024 16:56 Відповісти
смєтьом
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11.10.2024 17:33 Відповісти
Натомість, в інших країнах у них є шанс вирости без хабарів, здобути освіту, а, можливо, навіть повернутися
I брати хабарі.
Бо більшість тих " менахєров " вибачте менеджерів вчилися за кордоном. Але це не заважає їм красти. Бо в країні, де можна виписати закон під одну особу чи групу осіб, де можна безкарно красти, де існують VIP камери для крадіїв та зрадників, можна заробити на цьому багато бабла тай здризднути з країни.
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11.10.2024 15:12 Відповісти
Що , кріпаки розбігаються?
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11.10.2024 15:23 Відповісти
Давайте но я вам зацітую вчорашнього Портнікова, бо Цензор не опублікує, бо цензура.

«Я вважаю що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні. Тому що у війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня.
Так що ми самі маємо бути зацікавлені щоб люди так думали.
Це єдина можливість України вистояти у наступні роки війни

Всі все зрозуміли? Тобто зеленовладдя свідомо робить тут Рашку зі стратегічних міркувань, такий у них план. Тому не зупиняйтесь шановні, тікайте якнайшвидше. Ну якщо вам некомфортно жити в Рашці.
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11.10.2024 15:32 Відповісти
зелені мразі хочуть ще сидіти роками у владі
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11.10.2024 15:41 Відповісти
Не цінити військових у війні з ворогом який переважає в живій силі в 3 рази.... цей Портніков просто диб...
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11.10.2024 16:22 Відповісти
Не хочуть здохнути м'ясом в окопі.
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11.10.2024 15:56 Відповісти
путін допоміг зеленському залишитись при владі, коли його рейтинг впав і країна хотіла очиститись від зелені. І допомагає зараз утримуватись при владі і знищувати патріотів, яких зеленский ненавидить і вважає своїми ворогами
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11.10.2024 15:47 Відповісти
все просто, нада іздать указ про заборону виїзду 10-11 класників
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11.10.2024 15:54 Відповісти
це зараз вони хлопчики 17-18 років, а от через 7-8 років вже мобілізаційний ресурс та ухилянти
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11.10.2024 15:59 Відповісти
7-8 років? Ні, це станеться набагато раніше.
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11.10.2024 16:59 Відповісти
Меньше беріть. Я особисто не маю жодного сумніву, що в 2025 призовний вік зменшать 22-23 років, а в 2026 до 20-21.
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12.10.2024 10:36 Відповісти
Після того що Лісовий цього року зробив з ЗНО, а чого не виїзджати, 4 предмети зараз не іспит а повний треш

друге із такими зарплатами викладачів нормальних в школах не лишилось або підробляють примусовим репетиторством.
Родич несподівано взагалі попав на олімпіаду з математики його готували тільки 1 день, я якраз в них був в гостях і в нього реально був середній рівень підготовки, а що можна було за день пройти і він взяв перше місце, всі йому казали та ти не переживай що займеш то займеш, а вийшло як))).

Уявляю який рівень в інших дітей просто жесть на що освіту перетворили. Говорив з однією вчителькою на цю тему а вона каже що взагалі не має часу, купа якогось гів...на їм скинули писати та непотрібних речей кожен рік видумують, і що коли вона має час шукати підхід до 35 дітей в класі та щось їм пояснювати.

Зараз ще взявся руйнувати аспірантуру влаштував корупційний шабаш з цьогорічного вступу.
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11.10.2024 16:18 Відповісти
Молодший пішов цього року в перший клас - це якась програма для дебілів, у порівнянні з тим, що було, коли до школи йшов старший на 3 роки раніше при Пороху.
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11.10.2024 17:04 Відповісти
Нащо їм освіта, коли все одно в окоп?
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11.10.2024 16:32 Відповісти
У нас міністр не ідіот , він підор . Він хоче щоб ми стали ідіотами . Рабами нас вже зробили . З такими підарами при владі нас чекає громадянська війна ...нажаль
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11.10.2024 16:34 Відповісти
Мабуть, це буде та війна, в який з задоволенням візьмуть участь всі ті, хто не хотів брати участь у усіх інших.
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11.10.2024 17:06 Відповісти
у нього і личинки, і лялечки, і матка, і трутні пристосовані!
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11.10.2024 20:25 Відповісти
Всі хто може біжуть від цеї влади гнид зелених...
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11.10.2024 16:55 Відповісти
Ти ти що, мухосранська академія і Гарвард, звісно мухосранськ...
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11.10.2024 16:58 Відповісти
Правильно роблять
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11.10.2024 16:59 Відповісти
Получается министр боится сказать правду о причине выезда, и прикидіывается "дурачком"
И так врут во всем....

Если беспокоятся об образовании, то это просто решается
принимаем закон: что выезд за границу разрешен до 25 лет и ничем не может быть ограничен
тогда может ктото останется в Украине, для получения образования

проблема решена, про которую говорил министр

Остается только одна проблема
даже сейчас закон и Конституция разрешает выезд
т.к. закон запрещающий выезд так и не приняли

поэтому проблема в исполнении законов
и даже если примут такой закон
никто не поверит
т.к. закон не действует
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11.10.2024 17:18 Відповісти
А чем мотивировать? Бусиками и коррупцией или зарплатой, на которую не прожить?
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11.10.2024 17:23 Відповісти
Вышиванками, криками Слава Украине, потужностью и незламностью. Разве мало стимулов.
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15.10.2024 09:55 Відповісти
смішна заява від міністра, наче тих хто виїжджає не влаштовує якість освіти, може причина у війні і беззаконні?
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11.10.2024 17:54 Відповісти
В сестри після випуску шість чи сім однокласників виїхали, і це ще не враховуючи тих, що виїхали до цього. Очевидно, що часто причиною такого рішення є можливість мобілізації, а коли згадати як вісімнадцятирічних обмежено придатних пакували, то стає зрозуміло, що краще виїхати поки дають. А все те що Лісовий розказує, про якісь стимули, заохочування, то варто згадати як вони в день іспитів на магістратуру та аспірантуру правила поміняли, щоб його дружки могли вступити та не йти в армію.
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11.10.2024 18:30 Відповісти
Десь у 15му чи 16му році я був присутній на батьківських зборах свого старшого сина, так от жіночки рекламували українську професійну та технічну освіту так- ми вас навчимо, а далі ви зможете їхати по Европах працювати... така от реклама...
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11.10.2024 19:06 Відповісти
Не в освіті річ - бояться заборони виїзду за кордон з 18 років і наступної мобілізації, бо або війна буде довго і досягнуть 25-річного віку, або вік мобілізаційний понизять (так думають люди). Тому єдиний вихід - заборона перетину кордону на виїзд всім особам чоловічої статі, незалежно від віку і наявності підстав для відстрочок, зняття з військового обліку і т. д. Бо будуть липові документи робити, хабарі давати . . . Не можна нікому від народження, поки війна не завершиться і крапка.

Ну і кордон посилити. Як при СРСР - забор, контрольно-слідова полоса і патрулі прикордонників з собаками через кожні 200 метрів. А то шляються всі, кому не лінь.
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11.10.2024 21:00 Відповісти
я давно про це пишу. Втрати шалені. Єдиний вихід відкрити кордони для 18-25. Тоді будуть виїжджати в 24, але хоч до 24 років не буде масового відтоку. Інакще всі ці хлопці будуть безнадійно втрачені для держави. ДумайТе пан зеленський
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11.10.2024 23:21 Відповісти
Спонукателі хрінові. Що ви можете запропонувати цим дітям? Не всі можуть шаройобитись по сумнівних університетах, а потім заробляти на освітніх чи інших проектах різними напівшахрайськими фірмами і фірмочками. А тим більше не всі можуть бути держслужбовцями з три-тридцять три-кратною зарплатнею заявленою як середня.
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12.10.2024 10:23 Відповісти
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