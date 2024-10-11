Сейчас многие 10-11-классники, особенно мальчики, уезжают за границу, - Лисовой
В 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу, необходимо побуждать их оставаться в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами", - сказал он.
По его словам, Минобразования должно им предложить качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.
Кроме того, Лисовой отметил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных высших учебных заведений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому тільки має? Чому не пропонує?
- Сядьте.
(с)
Хто на що вчився....
Я даю величезний шанс на те, якби Європа оголосила, що дає за участь в бойових діях півроку повноцінне громадянство будь-якої країни. Якби західний світ це оголосив. Ми б сьогодні бачили лютий, лютейший приплив в армію, в воєнкоматах стояли б черги. Навіть я прискакав би на одній нозі)
P.S. Польські пани трепетно відносяться до наших хлопчиків, бо якщо їх ображати, то вони підуть до іншого пана, а ви будете півроку потім шукати співробітників. Кажу на реальному прикладі в Польщі. Немає там кріпацтва як в Україні, і вже давно.
Забув додати, в наймах за десять років ти вже сам шляхтич з європаспортом.
І ніякий європаспорт не змінить ставлення шляхти до недолугого наймита, і можливо тільки дітям буде простіше.
Зробіть прості підрахунки, чим це скінчиться?
Арестович, який втік з України як і багато інших про-російський прихвостнів президента, чи то Буданов, казали що російські ракети закінчаться ще в 2022му.
Подоляк, то ти?
В клоунскому цирку перспектив нема.
I брати хабарі.
Бо більшість тих " менахєров " вибачте менеджерів вчилися за кордоном. Але це не заважає їм красти. Бо в країні, де можна виписати закон під одну особу чи групу осіб, де можна безкарно красти, де існують VIP камери для крадіїв та зрадників, можна заробити на цьому багато бабла тай здризднути з країни.
«Я вважаю що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні. Тому що у війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня.
Так що ми самі маємо бути зацікавлені щоб люди так думали.
Це єдина можливість України вистояти у наступні роки війни.»
Всі все зрозуміли? Тобто зеленовладдя свідомо робить тут Рашку зі стратегічних міркувань, такий у них план. Тому не зупиняйтесь шановні, тікайте якнайшвидше. Ну якщо вам некомфортно жити в Рашці.
друге із такими зарплатами викладачів нормальних в школах не лишилось або підробляють примусовим репетиторством.
Родич несподівано взагалі попав на олімпіаду з математики його готували тільки 1 день, я якраз в них був в гостях і в нього реально був середній рівень підготовки, а що можна було за день пройти і він взяв перше місце, всі йому казали та ти не переживай що займеш то займеш, а вийшло як))).
Уявляю який рівень в інших дітей просто жесть на що освіту перетворили. Говорив з однією вчителькою на цю тему а вона каже що взагалі не має часу, купа якогось гів...на їм скинули писати та непотрібних речей кожен рік видумують, і що коли вона має час шукати підхід до 35 дітей в класі та щось їм пояснювати.
Зараз ще взявся руйнувати аспірантуру влаштував корупційний шабаш з цьогорічного вступу.
И так врут во всем....
Если беспокоятся об образовании, то это просто решается
принимаем закон: что выезд за границу разрешен до 25 лет и ничем не может быть ограничен
тогда может ктото останется в Украине, для получения образования
проблема решена, про которую говорил министр
Остается только одна проблема
даже сейчас закон и Конституция разрешает выезд
т.к. закон запрещающий выезд так и не приняли
поэтому проблема в исполнении законов
и даже если примут такой закон
никто не поверит
т.к. закон не действует
Ну і кордон посилити. Як при СРСР - забор, контрольно-слідова полоса і патрулі прикордонників з собаками через кожні 200 метрів. А то шляються всі, кому не лінь.