Сейчас многие 10-11-классники, особенно мальчики, уезжают за границу, - Лисовой

В 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу, необходимо побуждать их оставаться в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами", - сказал он.

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По его словам, Минобразования должно им предложить качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.

Кроме того, Лисовой отметил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных высших учебных заведений.

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