Школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, – міністр освіти Лісовий

Школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, щоб забезпечувати повноцінний освітній процес в умовах відключень електроенергії.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, повідомляється на сайті парламенту.

"Ми дуже уважно зараз ставимося до підготовки до зими. Ми маємо ще потребу досить значну в генераторах, тобто нам сьогодні потрібно ще 3 тисячі 300 потужних генераторів", – сказав Лісовий.

Він уточнив, що різні генератори мають майже усі школи, але їх потужності недостатньо для організації повноцінного навчального процесу взимку.

"Генератори мають фактично всі школи, але їх потужність не завжди дозволяє забезпечити освітній процес, роботу системи опалення, роботу харчоблоку. Тому 3 тисячі 300 генераторів – це та потреба, з якою ми працюємо сьогодні", – сказав Лісовий.

За словами міністра, обладнання шкіл такими генераторами – це відповідальність обласних військових адміністрацій.

"Але ми розуміємо, що не всі обласні військові адміністрації мають на це ресурс... Тому визначаємо ті регіони, які не мають можливості закрити цю потребу, і спрямовуємо туди донорські організації", – сказав Лісовий.

За його словами, 100 генераторів для вищих навчальних закладів пообіцяла надати Асоціація європейських університетів "і ці генератори вже відвантажуються для університетів".

"Але в пріоритеті у нас, в фокусі уваги головне – школи, і це ключове. Тому що при відключенні електроенергії ми в онлайн дітей не переведемо, школа буде єдиним осередком, де можна буде здобувати освіту, і це на прифронтових регіонах ще й в укритті", – додав Лісовий.

Як повідомлялося, у червні міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв, що наразі лише 30% шкіл обладнані генераторами, але частина з них дозволяє навчальним закладам працювати лише у форматі "пункту незламності".

Лісовий також додав, що з у рахуванням відключень світла взимку МОН пропонує змінити графік навчання.