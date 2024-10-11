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Новини
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Школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, – міністр освіти Лісовий

лісовий

Школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, щоб забезпечувати повноцінний освітній процес в умовах відключень електроенергії.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, повідомляється на сайті парламенту.

"Ми дуже уважно зараз ставимося до підготовки до зими. Ми маємо ще потребу досить значну в генераторах, тобто нам сьогодні потрібно ще 3 тисячі 300 потужних генераторів", – сказав Лісовий.

Він уточнив, що різні генератори мають майже усі школи, але їх потужності недостатньо для організації повноцінного навчального процесу взимку.

"Генератори мають фактично всі школи, але їх потужність не завжди дозволяє забезпечити освітній процес, роботу системи опалення, роботу харчоблоку. Тому 3 тисячі 300 генераторів – це та потреба, з якою ми працюємо сьогодні", – сказав Лісовий.

За словами міністра, обладнання шкіл такими генераторами – це відповідальність обласних військових адміністрацій.

"Але ми розуміємо, що не всі обласні військові адміністрації мають на це ресурс... Тому визначаємо ті регіони, які не мають можливості закрити цю потребу, і спрямовуємо туди донорські організації", – сказав Лісовий.

За його словами, 100 генераторів для вищих навчальних закладів пообіцяла надати Асоціація європейських університетів "і ці генератори вже відвантажуються для університетів".

"Але в пріоритеті у нас, в фокусі уваги головне – школи, і це ключове. Тому що при відключенні електроенергії ми в онлайн дітей не переведемо, школа буде єдиним осередком, де можна буде здобувати освіту, і це на прифронтових регіонах ще й в укритті", – додав Лісовий.

Як повідомлялося, у червні міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв, що наразі лише 30% шкіл обладнані генераторами, але частина з них дозволяє навчальним закладам працювати лише у форматі "пункту незламності".

Лісовий також додав, що з у рахуванням відключень світла взимку МОН пропонує змінити графік навчання.

Автор: 

освіта (228) школа (255) Міносвіти (237) опалювальний сезон (1154) Лісовий Оксен (17)


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Топ коментарі
+2
Головне хоча б забезпечити власні оселі не чесних на руку діректорів і завгоспів.
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11.10.2024 19:14
+2
Тільки мені здається, що він намагається бути схожим на імператора російської імперії Ніколая другого, причому не тільки зовнішньо?
І тон такий менторський.
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11.10.2024 22:22
+1
може і намагається
але схожий на тупого плагіатора
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11.10.2024 23:00
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Головне хоча б забезпечити власні оселі не чесних на руку діректорів і завгоспів.
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11.10.2024 19:14 Відповісти
Тільки мені здається, що він намагається бути схожим на імператора російської імперії Ніколая другого, причому не тільки зовнішньо?
І тон такий менторський.
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11.10.2024 22:22 Відповісти
може і намагається
але схожий на тупого плагіатора
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11.10.2024 23:00 Відповісти
А скільки всього шкіл в Україні? Чи міністр хоче забезпечувати школи і на ТОТ?
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11.10.2024 22:36 Відповісти
ну то сплагіать з десяток

це ти добре вмієш
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11.10.2024 22:58 Відповісти
Прошу передати панові міністру, що потрібні йому мільярди в нього вже є. Треба тільки сміливість просто закрити назавжди всі міськвно, облвно та різні інші напридумувані ще Луначарським чисто "партійного" штибу структури. У всіх штатах (де я бував) Сполучених Штатів, я не знайшов ніяких рай- чи обл- ВНО. А голову освітнього департаменту у територіальному осередку не признають чиновники чи депутати, а ОБИРАЮТЬ громадяни відповідної територіальної громади. Так що доведіть, пане міністре @Оксен Лісовий, що ви дійсно реформатор та смілива, людина, що логічно мислить. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, прошу.
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11.10.2024 23:20 Відповісти
Пальне будете фарбувати?
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11.10.2024 23:56 Відповісти
Відносно потужностей треба звертатись до президента та його маладой команди. В них все Патужно!
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12.10.2024 08:30 Відповісти
3300?
Чому не 3298, не 3297, не 3302?
Для рівного рахунку, бо усе одно сπиzgять. Що гроши, що генератори...
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12.10.2024 14:42 Відповісти

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