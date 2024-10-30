700 школ получат денежную помощь от ЮНИСЕФ на подготовку к зиме и модернизацию столовых

С ноября ЮНИСЕФ выделит 203,35 млн гривен для 700 украинских школ. Средства предоставлены Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии через Немецкий банк развития (KFW).

Подготовка к зимнему периоду

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 сентября 2024 года № 1114, каждая из отобранных школ получит по 290 500 гривен для подготовки к зимнему периоду.

Полный список заведений можно найти по ссылке.

"Общая цель правительства и доноров - обеспечить непрерывность образования и создать комфортные условия для обучения, особенно в зимний период, усиливая те школы, которые, несмотря на сложные вызовы войны, продолжают предоставлять образование очно. При распределении средств комиссия акцентировала внимание на том, что нужно охватить как можно больше громад в каждой области. Это позволило обеспечить поддержку не только большим громадам, но и меньшим населенным пунктам. Такой подход способствовал более справедливому и географически диверсифицированному распределению ресурсов, что в свою очередь позволило удовлетворить потребности большего количества учеников в разных регионах", - отметила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

В рамках подготовки к зиме заведения могут использовать средства на такие нужды:

обогрев, утепление, замену окон и дверей;

закупку, установку и ремонт электро- и теплогенерирующего оборудования;

ремонт инженерных сетей (водопроводных, отопительных, электрических, вентиляционных, канализационных);

транспортировка и хранение закупленного оборудования, запчастей, материалов и горючего.

Модернизация школьных столовых

Определенная часть средств - до 83 000 грн - может быть использована на ремонт и модернизацию школьных столовых. Привлечение средств на питание осуществляется по инициативе МОН совместно с Минреинтеграции в рамках внедрения реформы школьного питания в Украине, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Таким образом заведения могут сделать свой вклад в национальную реформу питания. Поэтому денежная помощь может быть использована на:

ремонт школьных столовых (пищеблоков);

закупку, установку и ремонт оборудования для школьных столовых и инвентаря к ним.

Напомним, ранее министр образования Лисовой сообщал, что школам накануне зимы не хватает 3 300 мощных генераторов, чтобы обеспечивать полноценный образовательный процесс в условиях отключений электроэнергии.