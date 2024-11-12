Шмыгаль назвал три ключевых направления реформы школьного питания

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о трех ключевых направлениях, на которых правительство сосредотачивается в реформе школьного питания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Первое направление - это охват как можно большего количества детей. По состоянию на сегодня 1,8 млн учеников средних школ обеспечены питанием. Из них около половины питаются бесплатно горячими завтраками или обедами за счет средств, которые предоставляет государство. С этого учебного года бесплатное горячее питание доступно для всех учеников начальных классов. Для этого в 2024 году Правительство направило на места 2 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Второе направление - это сбалансированность и качество питания. По словам премьер-министра, проведена большая работа по формированию качественного школьного меню. В его основе - польза для здоровья и инклюзивность, то есть учет особых диетических потребностей каждого ребенка. "Происходят изменения в закупке продуктов. Ориентируемся на локальных производителей, и таким образом стимулируем фермерство и предпринимательство", - отметил руководитель Кабмина.

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Третье направление, которое озвучил премьер-министр, - это инфраструктура питания. Осуществляется планомерная модернизация пищеблоков в школах всех регионов Украины, которые до этого десятилетиями не обновлялись.

"1,5 млрд грн мы выделили на капитальный ремонт школьных столовых и на закупку для них современного оборудования. Реализуются 172 проекта, которые создадут комфортные условия приготовления пищи и питания для более 150 тыс. учеников", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что на будущее Правительство также имеет амбициозные планы. В 2025-2027 годах планируется модернизация более 800 пищеблоков и создание 12 фабрик-кухонь, которые будут доставлять еду в целый ряд школ и детсадов. Пилотный проект такой фабрики уже реализован в Буче Киевской области.

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