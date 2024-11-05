Связанные с властью подрядчики строят в Херсоне подземные школы, несмотря на местные протесты, - СМИ
Несмотря на протесты местных жителей, российские обстрелы и многолетнее онлайн-обучение в Херсоне продолжают строить две подземные школы. Подрядчики, которые осуществляют эти строительства, имеют связь с представителями власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на расследование журналистов Bihus.Info.
В материале говорится о том, что в начале октября, еще на этапе рытья котлована для одной из будущих школ, рядом прилетел российский КАБ. Авиаударом разрушило школу возле будущего подземного укрытия. Из-за угрозы повторных обстрелов местные выступили против этих проектов и начали выходить на протесты.
Однако, в Херсонской городской военной администрации убеждены, что обстрелы не связаны со строительством, поэтому не планируют останавливать реализацию проектов и всячески ее защищают. Журналисты Bihus.Info проанализировали информацию о подрядчиках, с которыми заключили договоры и выяснили, что они вероятно связаны с местными чиновниками.
Тендер на 95 миллионов гривен отдали компании "Алсвит Плюс". С 2022-го ее перерегистрировали на Александра Соловьяна. И несмотря на киевскую прописку, фирма сразу же начала получать ощутимые государственные заказы в Полтаве.
Весной 2024 года, перед тем как компания начала получать заказы в Херсоне, у фирмы сменился директор - им стал Александр Потележко из Харькова. В судебном реестре нашли постановление за 2016 год, в котором говорится, что на тот момент военнослужащий Потележко находился в нетрезвом состоянии во время несения службы. Судя по постановлению, материалы по нему в суд направил военный прокурор Луганского гарнизона. Интересно, что военным прокурором этого гарнизона в то же время был Роман Мрочко - нынешний глава Херсонской городской военной администрации.
Другая компания, "Будпостач СТСВ", получила заказ на подземную школу за 90 миллионов гривен. Кроме этого, фирма ремонтирует немало простейших укрытий в Херсоне. Журналисты Bihus.Info пытались пообщаться с подрядчиками по адресу их регистрации в Херсоне. Но на месте офис оказался закрытым, а сосед сообщил, что за полчаса до нашего приезда строители сняли табличку с двери и убежали из помещения.
Принадлежит "Будпостач СТСВ" нескольким людям, среди которых Александр Новохацкий и Александр Загоскин. Они вместе учились в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Там же работал и ученый и эксперт по энергетике Александр Сусак, который сейчас как ФЛП также теперь получает подряды на ремонты укрытий в Херсоне и является партнером Загоскина по другой компании. По странному стечению обстоятельств, нынешний заместитель главы городской военной администрации Сергей Орехов также учился в этом же университете тогда же, когда Сусак здесь активно занимался научной деятельностью. Их специализации тоже похожи - Орехов учился на специальности "Газонефтепроводы и газонефтехранилища", Сусак же тогда дописывал свой лабораторный практикум "Трубопроводный транспорт газа".
Александр Сусак отказался отвечать на вопросы журналистов, а Сергей Орехов якобы не смог вообще вспомнить такого человека.
Напомним, ранее журналисты Bihus.Info уже исследовали процесс восстановления на Херсонщине. Тогда удалось выяснить, что миллионы гривен на восстановление одного из учебных заведений здесь отдали компании, связанной с заместителем Херсонской ОГА Антоном Самойленко.
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