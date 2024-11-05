Связанные с властью подрядчики строят в Херсоне подземные школы, несмотря на местные протесты, - СМИ

Несмотря на протесты местных жителей, российские обстрелы и многолетнее онлайн-обучение в Херсоне продолжают строить две подземные школы. Подрядчики, которые осуществляют эти строительства, имеют связь с представителями власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на расследование журналистов Bihus.Info.

В материале говорится о том, что в начале октября, еще на этапе рытья котлована для одной из будущих школ, рядом прилетел российский КАБ. Авиаударом разрушило школу возле будущего подземного укрытия. Из-за угрозы повторных обстрелов местные выступили против этих проектов и начали выходить на протесты.

Однако, в Херсонской городской военной администрации убеждены, что обстрелы не связаны со строительством, поэтому не планируют останавливать реализацию проектов и всячески ее защищают. Журналисты Bihus.Info проанализировали информацию о подрядчиках, с которыми заключили договоры и выяснили, что они вероятно связаны с местными чиновниками.

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Тендер на 95 миллионов гривен отдали компании "Алсвит Плюс". С 2022-го ее перерегистрировали на Александра Соловьяна. И несмотря на киевскую прописку, фирма сразу же начала получать ощутимые государственные заказы в Полтаве.

Весной 2024 года, перед тем как компания начала получать заказы в Херсоне, у фирмы сменился директор - им стал Александр Потележко из Харькова. В судебном реестре нашли постановление за 2016 год, в котором говорится, что на тот момент военнослужащий Потележко находился в нетрезвом состоянии во время несения службы. Судя по постановлению, материалы по нему в суд направил военный прокурор Луганского гарнизона. Интересно, что военным прокурором этого гарнизона в то же время был Роман Мрочко - нынешний глава Херсонской городской военной администрации.

Другая компания, "Будпостач СТСВ", получила заказ на подземную школу за 90 миллионов гривен. Кроме этого, фирма ремонтирует немало простейших укрытий в Херсоне. Журналисты Bihus.Info пытались пообщаться с подрядчиками по адресу их регистрации в Херсоне. Но на месте офис оказался закрытым, а сосед сообщил, что за полчаса до нашего приезда строители сняли табличку с двери и убежали из помещения.

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Принадлежит "Будпостач СТСВ" нескольким людям, среди которых Александр Новохацкий и Александр Загоскин. Они вместе учились в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Там же работал и ученый и эксперт по энергетике Александр Сусак, который сейчас как ФЛП также теперь получает подряды на ремонты укрытий в Херсоне и является партнером Загоскина по другой компании. По странному стечению обстоятельств, нынешний заместитель главы городской военной администрации Сергей Орехов также учился в этом же университете тогда же, когда Сусак здесь активно занимался научной деятельностью. Их специализации тоже похожи - Орехов учился на специальности "Газонефтепроводы и газонефтехранилища", Сусак же тогда дописывал свой лабораторный практикум "Трубопроводный транспорт газа".

Александр Сусак отказался отвечать на вопросы журналистов, а Сергей Орехов якобы не смог вообще вспомнить такого человека.

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Напомним, ранее журналисты Bihus.Info уже исследовали процесс восстановления на Херсонщине. Тогда удалось выяснить, что миллионы гривен на восстановление одного из учебных заведений здесь отдали компании, связанной с заместителем Херсонской ОГА Антоном Самойленко.