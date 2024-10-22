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Кличко отстранил своего заместителя Прокопива и призвал правоохранителей проверить изложенные в СМИ относительно него факты

володимир,прокопів

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные и антикоррупционные органы проверить изложенные в СМИ факты в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к правоохранительным и антикоррупционным органам проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправленческим полномочиям", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в расследовании Bihus.Info отмечается, что друзья заместителя Кличко Прокопива стали владельцами ряда объектов коммунальной недвижимости в Киеве.

Также читайте: Кличко в присутствии послов G7 заявил о давлении правоохранителей на местные власти

Автор: 

Кличко Виталий (4652) Прокопив Владимир (50) Бигус (193)


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Топ комментарии
+17
Коли я читаю таке, то так і хочеться почути; "зєлєнський відсторонив свого начальника єрмака і закликав почати проти нього розслідування"
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22.10.2024 09:33 Ответить
+16
"Слуги" хоч раз би так відреагували...
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22.10.2024 09:28 Ответить
+11
Тільки "лідор" пишеться з літери "П".
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22.10.2024 09:31 Ответить
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Все вірно зробив...
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22.10.2024 09:22 Ответить
це все заступники.. світлий образ Віталі тут ніпрічьом
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22.10.2024 09:23 Ответить
"Слуги" хоч раз би так відреагували...
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22.10.2024 09:28 Ответить
Коли я читаю таке, то так і хочеться почути; "зєлєнський відсторонив свого начальника єрмака і закликав почати проти нього розслідування"
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22.10.2024 09:33 Ответить
Зазіхаєш на святе?
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22.10.2024 10:14 Ответить
Ви, ясновельможний пане, не перегібайте.. ніззя звільнять патужного менеджера))))
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22.10.2024 11:08 Ответить
Про 5-6 менеджерів вже весь світ кричить...
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22.10.2024 09:33 Ответить
Зміни нік на "товарищ макаров".
Так більш скрепно буде.
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22.10.2024 09:36 Ответить
ніт!!)))
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22.10.2024 11:03 Ответить
О дає! ... Треба було сказати, як Лідор "Ви всі поци, а мій зам ефективний менеджер і взагалі герой, який врятував Україну!".
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22.10.2024 09:29 Ответить
Тільки "лідор" пишеться з літери "П".
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22.10.2024 09:31 Ответить
І прізвище на зе.
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22.10.2024 10:41 Ответить
Молодець! Ще хук треба було йому прописати. Народ би підтримав і оцінив
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22.10.2024 09:36 Ответить
смЕшно
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22.10.2024 09:41 Ответить
Себе відсторонити не пробував?
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22.10.2024 09:46 Ответить
А як стосовно інших, чи будмо чекати на чергову публікацію....
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22.10.2024 09:53 Ответить
Кого маєш на увазі? Усіх 25 заступників Кличка?
То вони поки за бюджетні кошти сидять за кордоном
Приїдуть - почне відсторонювати.
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22.10.2024 09:59 Ответить
Киевляне массово его выбрали и не тебе решать сейчас о его «отсранении»(уверена же подлизователь,которое выбрало ц всю зелену гидоту и не каешься.
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22.10.2024 10:51 Ответить
іч як.... Бугус зміг а де інші державні структури розслідування??? Кличко не дозволив???
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22.10.2024 09:51 Ответить
Спочатку потрібно перевірити самі "правоохоронні та антикорупційні органи".
Бо станом на зараз це буде продовження серіалу "Бджоли проти Меду".
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22.10.2024 10:15 Ответить
всі розслідування бугуса я ділю як мінімум на порядок - зазвичай, там лише 10% правди.
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22.10.2024 10:29 Ответить
Дивно - не зустрів з трибуни, не пожав ручки, не пообнімав і не похвалив за роботу??? Резніков "недоуменно" поглядає з Італіі(
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22.10.2024 11:23 Ответить
Дивно читати, тут ВСЮ країну хакнули друзі і корєша ЗЕбуїна, а бігусьонок знаходить тільки те, що не кусається. З такою подачею матеріалу виходить, що всі померлі від раку колись їли огірки і помідори. Мати дурузів ще не значить, що це корупція. Треба приводити факти використання цими друзями свої зв'язки, як це робить ЗЕшобла. А те що успішні люди мають успішне оточення - це не кримінал, а звичайне IQ. А ви хотіли, щоб у зама Кличка були друзями...бомжі чи може, щоб він сам був нікчема?
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22.10.2024 12:28 Ответить
 
 