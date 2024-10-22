Кличко отстранил своего заместителя Прокопива и призвал правоохранителей проверить изложенные в СМИ относительно него факты

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные и антикоррупционные органы проверить изложенные в СМИ факты в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к правоохранительным и антикоррупционным органам проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправленческим полномочиям", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в расследовании Bihus.Info отмечается, что друзья заместителя Кличко Прокопива стали владельцами ряда объектов коммунальной недвижимости в Киеве.

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