Кличко отстранил своего заместителя Прокопива и призвал правоохранителей проверить изложенные в СМИ относительно него факты
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные и антикоррупционные органы проверить изложенные в СМИ факты в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.
Об этом Кличко сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Я обращаюсь к правоохранительным и антикоррупционным органам проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.
А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправленческим полномочиям", - отметил Кличко.
Как сообщалось, в расследовании Bihus.Info отмечается, что друзья заместителя Кличко Прокопива стали владельцами ряда объектов коммунальной недвижимости в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так більш скрепно буде.
То вони поки за бюджетні кошти сидять за кордоном
Приїдуть - почне відсторонювати.
Бо станом на зараз це буде продовження серіалу "Бджоли проти Меду".