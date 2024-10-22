Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва та закликав правоохоронців перевірити викладені у ЗМІ факти щодо нього

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні та антикорупційні органи перевірити викладені у ЗМІ факти щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в розслідуванні Bihus.Info зазначається, що друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об’єктів комунальної нерухомості в Києві.

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