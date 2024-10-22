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Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва та закликав правоохоронців перевірити викладені у ЗМІ факти щодо нього

володимир,прокопів

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні та антикорупційні органи перевірити викладені у ЗМІ факти щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.

А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в розслідуванні Bihus.Info зазначається, що друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об’єктів комунальної нерухомості в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко у присутності послів G7 заявив про тиск правоохоронців на місцеву владу

Автор: 

Кличко Віталій (3527) Прокопів Володимир (75) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+17
Коли я читаю таке, то так і хочеться почути; "зєлєнський відсторонив свого начальника єрмака і закликав почати проти нього розслідування"
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22.10.2024 09:33 Відповісти
+16
"Слуги" хоч раз би так відреагували...
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22.10.2024 09:28 Відповісти
+11
Тільки "лідор" пишеться з літери "П".
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22.10.2024 09:31 Відповісти
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Все вірно зробив...
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22.10.2024 09:22 Відповісти
це все заступники.. світлий образ Віталі тут ніпрічьом
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22.10.2024 09:23 Відповісти
"Слуги" хоч раз би так відреагували...
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22.10.2024 09:28 Відповісти
Коли я читаю таке, то так і хочеться почути; "зєлєнський відсторонив свого начальника єрмака і закликав почати проти нього розслідування"
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22.10.2024 09:33 Відповісти
Зазіхаєш на святе?
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22.10.2024 10:14 Відповісти
Ви, ясновельможний пане, не перегібайте.. ніззя звільнять патужного менеджера))))
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22.10.2024 11:08 Відповісти
Про 5-6 менеджерів вже весь світ кричить...
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22.10.2024 09:33 Відповісти
Зміни нік на "товарищ макаров".
Так більш скрепно буде.
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22.10.2024 09:36 Відповісти
ніт!!)))
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22.10.2024 11:03 Відповісти
О дає! ... Треба було сказати, як Лідор "Ви всі поци, а мій зам ефективний менеджер і взагалі герой, який врятував Україну!".
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22.10.2024 09:29 Відповісти
Тільки "лідор" пишеться з літери "П".
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22.10.2024 09:31 Відповісти
І прізвище на зе.
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22.10.2024 10:41 Відповісти
Молодець! Ще хук треба було йому прописати. Народ би підтримав і оцінив
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22.10.2024 09:36 Відповісти
смЕшно
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22.10.2024 09:41 Відповісти
Себе відсторонити не пробував?
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22.10.2024 09:46 Відповісти
А як стосовно інших, чи будмо чекати на чергову публікацію....
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22.10.2024 09:53 Відповісти
Кого маєш на увазі? Усіх 25 заступників Кличка?
То вони поки за бюджетні кошти сидять за кордоном
Приїдуть - почне відсторонювати.
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22.10.2024 09:59 Відповісти
Киевляне массово его выбрали и не тебе решать сейчас о его «отсранении»(уверена же подлизователь,которое выбрало ц всю зелену гидоту и не каешься.
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22.10.2024 10:51 Відповісти
іч як.... Бугус зміг а де інші державні структури розслідування??? Кличко не дозволив???
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22.10.2024 09:51 Відповісти
Спочатку потрібно перевірити самі "правоохоронні та антикорупційні органи".
Бо станом на зараз це буде продовження серіалу "Бджоли проти Меду".
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22.10.2024 10:15 Відповісти
всі розслідування бугуса я ділю як мінімум на порядок - зазвичай, там лише 10% правди.
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22.10.2024 10:29 Відповісти
Дивно - не зустрів з трибуни, не пожав ручки, не пообнімав і не похвалив за роботу??? Резніков "недоуменно" поглядає з Італіі(
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22.10.2024 11:23 Відповісти
Дивно читати, тут ВСЮ країну хакнули друзі і корєша ЗЕбуїна, а бігусьонок знаходить тільки те, що не кусається. З такою подачею матеріалу виходить, що всі померлі від раку колись їли огірки і помідори. Мати дурузів ще не значить, що це корупція. Треба приводити факти використання цими друзями свої зв'язки, як це робить ЗЕшобла. А те що успішні люди мають успішне оточення - це не кримінал, а звичайне IQ. А ви хотіли, щоб у зама Кличка були друзями...бомжі чи може, щоб він сам був нікчема?
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22.10.2024 12:28 Відповісти
 
 