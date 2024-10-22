Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва та закликав правоохоронців перевірити викладені у ЗМІ факти щодо нього
Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні та антикорупційні органи перевірити викладені у ЗМІ факти щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.
Про це Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.
А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, в розслідуванні Bihus.Info зазначається, що друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об’єктів комунальної нерухомості в Києві.
Топ коментарі
+17 Onufri Zagloba
показати весь коментар22.10.2024 09:33 Відповісти Посилання
+16 Ol Ol #584272
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+11 Ol Ol #584272
показати весь коментар22.10.2024 09:31 Відповісти Посилання
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Так більш скрепно буде.
То вони поки за бюджетні кошти сидять за кордоном
Приїдуть - почне відсторонювати.
Бо станом на зараз це буде продовження серіалу "Бджоли проти Меду".