Кличко у присутності послів G7 заявив про тиск правоохоронців на місцеву владу

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив про тиск правоохоронних органів на місцеву владу під час відкриття Дня ДІалогу XVIII Українського муніципального форуму "Єдність для Перемоги та відновлення України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кличка.

"Для нас, громад і держави в цілому, дуже важливою сьогодні є міжнародна підтримка – як на шляху до нашої Перемоги, так і для відбудови та відновлення країни. Життєво важливим для нас є й єднання всередині держави – я не втомлююся про це говорити.

В Асоціації міст України ми робимо все для посилення кожної громади, для допомоги тим громадам, які найбільше постраждали від агресії. Для забезпечення сіл, селищ і міст необхідним фінансуванням і можливостями, що дозволять надавати послуги мешканцям і максимально допомагати військовим підрозділам, – зазначив голова АМУ.

Всі ми продовжуємо й після вилучення військового та силового ПДФО з місцевих бюджетів допомагати ЗСУ – перераховуємо кошти, закуповуємо дрони, техніку, будуємо фортифікаційні споруди, організовуємо лікування та реабілітацію воїнів. Одночасно ми змушені відстоювати 64% ПДФО в бюджетах всіх громад. Крім Києва, до речі, який має тільки 40% ПДФО. Відстоюємо також відшкодування різниці в тарифах, реверсну дотацію, повернення "силового" ПДФО, освітню субвенцію й цільові дотації, бо без коштів немає можливості допомагати військовим та забезпечувати мешканців громад", – підкреслив Кличко.

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Він також зазначив, що сьогодні, одночасно з критично важливою для людей роботою, доводиться захищати службовців і посадовців муніципалітетів від тиску правоохоронців та силових структур.

"Сьогодні масово через численні оперативні дії правоохоронців, їх клопотання до судів, заблокована робота багатьох муніципалітетів чи комунальних підприємств. Люди або відсторонені, або обмежені в виконанні своїх обов’язків, або деморалізовані. Часто це ті фахівці, яких ніким замінити для надання необхідних мешканцям послуг. Правління Асоціації міст України ухвалило рішення про посилення юридичної служби Асоціації, щоб допомогти всім, хто цього потребує", – наголосив Кличко.

Він також повідомив, що члени Правління Асоціації міст України обʼєднали зусилля з обранцями до Верховної Ради. Вони зустрілись з народними депутатами двох комітетів парламенту – з питань роботи правоохоронних органів та з питань безпеки – і домовились спільно напрацьовувати рішення для унеможливлення тиску на місцеве самоврядування, для конструктивної співпраці й створення нормальних умов роботи муніципалітетів.

"Важливо, що обʼєднання це вдалося і ми готуємо спільні засідання з нардепами для вирішення проблем місцевого самоврядування. Будемо обговорювати конкретні ситуації, знаходити спільні позиції й рішення. Іншого шляху сьогодні немає – тільки єдність, тільки об’єднання зусиль усіх", – наголосив мер Києва.

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XVIII Український муніципальний форум зібрав представників майже 400 українських громад, депутатів місцевих рад України, депутатів Верховної Ради, представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.