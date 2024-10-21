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Кличко у присутності послів G7 заявив про тиск правоохоронців на місцеву владу

Кличко на Українському муніципальному форумі

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив про тиск правоохоронних органів на  місцеву владу під час відкриття Дня ДІалогу XVIII Українського муніципального форуму "Єдність для Перемоги та відновлення України". 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кличка.

"Для нас, громад і держави в цілому, дуже важливою сьогодні є міжнародна підтримка – як на шляху до нашої Перемоги, так і для відбудови та відновлення країни. Життєво важливим для нас є й єднання всередині держави – я не втомлююся про це говорити.

В Асоціації міст України ми робимо все для посилення кожної громади, для допомоги тим громадам, які найбільше постраждали від агресії. Для забезпечення сіл, селищ і міст необхідним фінансуванням і можливостями, що дозволять надавати послуги мешканцям і максимально допомагати військовим підрозділам, – зазначив голова АМУ.

Всі ми продовжуємо й після вилучення військового та силового ПДФО з місцевих бюджетів допомагати ЗСУ – перераховуємо кошти, закуповуємо дрони, техніку, будуємо фортифікаційні споруди, організовуємо лікування та реабілітацію воїнів. Одночасно ми змушені відстоювати 64% ПДФО в бюджетах всіх громад. Крім Києва, до речі, який має тільки 40% ПДФО. Відстоюємо також відшкодування різниці в тарифах, реверсну дотацію, повернення "силового" ПДФО, освітню субвенцію й цільові дотації, бо без коштів немає можливості допомагати військовим та забезпечувати мешканців громад", – підкреслив Кличко.

Читайте також: Філатов заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду. ВIДЕО

Він також зазначив, що сьогодні, одночасно з критично важливою для людей роботою, доводиться захищати службовців і посадовців муніципалітетів від тиску правоохоронців та силових структур.

"Сьогодні масово через численні оперативні дії правоохоронців, їх клопотання до судів, заблокована робота багатьох муніципалітетів чи комунальних підприємств. Люди або відсторонені, або обмежені в виконанні своїх обов’язків, або деморалізовані. Часто це ті фахівці, яких ніким замінити для надання необхідних мешканцям послуг. Правління Асоціації міст України ухвалило рішення про посилення юридичної служби Асоціації, щоб допомогти всім, хто цього потребує", – наголосив Кличко.

Він також повідомив, що члени Правління Асоціації міст України обʼєднали зусилля з обранцями до Верховної Ради. Вони зустрілись з народними депутатами двох комітетів парламенту – з питань роботи правоохоронних органів та з питань безпеки – і домовились спільно напрацьовувати рішення для унеможливлення тиску на місцеве самоврядування, для конструктивної співпраці й створення нормальних умов роботи муніципалітетів.

"Важливо, що обʼєднання це вдалося і ми готуємо спільні засідання з нардепами для вирішення проблем місцевого самоврядування. Будемо обговорювати конкретні ситуації, знаходити спільні позиції й рішення. Іншого шляху сьогодні немає – тільки єдність, тільки об’єднання зусиль усіх", – наголосив мер Києва.

Також читайте: Використання вилученого у місцевих громад "військового" ПДФО становить лише 45%

XVIII Український муніципальний форум зібрав представників майже 400 українських громад, депутатів місцевих рад України, депутатів Верховної Ради, представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

Автор: 

G-7 G7 (1048) Кличко Віталій (3527) місцеве самоврядування (326) Асоціація міст України (20)


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Топ коментарі
+63
Те що робить Зе проти Українки це не тиск, це кримінальний злочин
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21.10.2024 17:35 Відповісти
+48
зараз вся зелена зграя почне рвати Кличка в черговий раз.
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21.10.2024 17:38 Відповісти
+40
Лайк! Молодець!
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21.10.2024 17:36 Відповісти
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Те що робить Зе проти Українки це не тиск, це кримінальний злочин
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21.10.2024 17:35 Відповісти
Це зрада на користь *****
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21.10.2024 17:51 Відповісти
Нажаль українці м'якотілі і безхребетні, і тому така падаль, як зеленський, замість того, щоб залишок свого нікчемного життя переховуватися десь в дупі світу під чужим ім'ям, буде кайфувати на вкрадені мільярди і розповідати про оголтєлий фашизм в Україні і праклятих біндєровцев.
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22.10.2024 08:57 Відповісти
Лайк! Молодець!
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21.10.2024 17:36 Відповісти
зараз вся зелена зграя почне рвати Кличка в черговий раз.
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21.10.2024 17:38 Відповісти
Лещенка
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21.10.2024 17:41 Відповісти
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21.10.2024 17:57 Відповісти
або ДТП .....
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21.10.2024 18:22 Відповісти
що ви таке кажете? - сплюньте і бережіть Мера!
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21.10.2024 18:25 Відповісти
Якби хотіла, то вже порвала б.
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21.10.2024 20:51 Відповісти
ви забуваєте за наслідки,
а це саме те шо зелені бояться більше за все.
а то і ізраїль може не прийняти,
як кмс і на нього ордер закамеесить і що тоді?
монголія з таким то нахапаним баблiщєм?
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21.10.2024 20:55 Відповісти
З'зеПотвори ненавидять всіх хто любить Україну та її Народ та цілують в сраку найвеличнішого Ішака сьогодення!!
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21.10.2024 17:40 Відповісти
"правоохоронці" це ті прокурви, які поголовно пооформляли собі інвалідність і грабують країну на мільярди?
По-нормальному, потрібно перевірити на справжність інвалідності не тільки прокурорів, але і ментів, суддів, всіх, хто причислений до так званих правоохоронних органів.
Вони мають найбільше можливостей "порєшать" такі питання.
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21.10.2024 17:47 Відповісти
Депутатів усіх рівнів також!

Молодший брат Голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат ВРУ від Слуг народу Микола Стефанчук, 1981 р.н., задекларував 103 688 грн пенсії за 2023 рік.
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21.10.2024 17:59 Відповісти
Да укранці ДУЖЄ терплячі і недалекоглядні ! Вжє після розграбування -мародерства під час КОВІДУ МАФІЮ ЗЕПИТОРІВ ТРЕБА БУЛО , як ЧАУШЕСКУ і Каддафі І не було тоді і нападу *****
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22.10.2024 09:32 Відповісти
Не тількі посадовців і правоохоронців, інвалідностями торгували направо і наліво, знаю з досвіду знайомих.
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21.10.2024 19:30 Відповісти
На парковке любого супермаркета на местах для инвалидов всегда паркуются машины, стоимость которых сравнима с годовым бюджетом для нужд инвалидов крупного города, который владельцы таких машин "распиливают" на месте своей работы.
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21.10.2024 21:51 Відповісти
А оце вже Віталька й брехнув! всі ж знають,правоохоронці це спадкові інваліди,який тиск можуть чинити люди на каталках??
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21.10.2024 17:49 Відповісти
Зелі назалежні мери як кістка в горлянкі. Заважають свавіллю зелених адміністрацій грабувати Україну. А Віталька занадто відома фігура у світі, щоб його так заткнути. Але зелене непоразуміння раз від разу намагається
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21.10.2024 18:00 Відповісти
Та раз за разом смокчуть одне в одного Ішак з єрмачмом!
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21.10.2024 22:28 Відповісти
В нас на даний момент немає ''правоохоронних'' орнанів! В нас на зараз зе-охоронний орган, корупціє охоронний орган!
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21.10.2024 18:00 Відповісти
Чекаємо на коментарі позитивних (куплених) блогерів:
"Як так можна підривати авторитет влади у такий скрутний час?!!"
"Зрадник!"
"Рашистське ІПСО!"
"Наклеп!"
"Він сам не краще!"
"А в КиївРаді є корупція та вона уся під Кличко!"
"Де опалення?!"
"Річку знищили!"
"Парк знищили!"
"Потоп, засуха, аварійні відключення!"
"У всьому винен Кличко!"
...
...
...
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21.10.2024 18:00 Відповісти
+


блаЗЄнські, звісно мерзенні виродки. Але жалітися послам -- ознака меншовартости.

Це наша внутрішня проблема і вирішувати її нам. Бо посли можуть звикнути повчати нас в усьому.(с)
ще один проблеМЕН
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21.10.2024 19:00 Відповісти
Ну-ну, розкажіть як ви збираєтесь вирішувати цю проблему?
У поліцію заяву написати?
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21.10.2024 19:03 Відповісти
потрібно розголос по всих можливих напрямах. один і них Кличко
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21.10.2024 19:12 Відповісти
ну ось, Кличко і робить розголос.
А вам все одно це не подобається.
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21.10.2024 19:19 Відповісти
чом це не подобається? я кинув комент томі лі як доповнення до
,,Чекаємо на коментарі позитивних (куплених) блогерів"
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21.10.2024 19:22 Відповісти
Ааа... "мотоцикл не моя, я только объяву размістил".
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21.10.2024 19:51 Відповісти
Та Ви шо? Жалітися послам - ознака меншевартості? Та ні, це ознака здорового глузду та гласності і більше як довести жахливу проблему до послів іншого виходу у мерів немає. Там ще зеблазні добивають мера Дніпра Філатова. Його заступника довели до смерті, паралізовали роботу мерії, вмикнули безпрєдел і незаконний прес.
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21.10.2024 19:34 Відповісти
Якщо у народу розуму свого нема, може до чужого прислухається треба
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21.10.2024 20:34 Відповісти
Ну саме коли "жалілися" послам у 2004 і 2013, то це вберегло країну від великого *******...
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21.10.2024 20:59 Відповісти
Із ким вирішувати? Уся правова система хвора, наскрізь корупційна і впала під Дерьмака і наркОманського .
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21.10.2024 21:31 Відповісти
Темінь хвора боїться висвітлення.
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21.10.2024 18:03 Відповісти
блаЗЄнські, звісно мерзенні виродки. Але жалітися послам -- ознака меншовартости.

Це наша внутрішня проблема і вирішувати її нам. Бо посли можуть звикнути повчати нас в усьому.
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21.10.2024 18:07 Відповісти
Ну то вирішуйте. Даю вам часу до завтрашнього обіду
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21.10.2024 23:11 Відповісти
О ,вилізло падло зелене томі лі😂
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21.10.2024 18:13 Відповісти
не плохо.
но в каких законах прописан "муниципалитет" и муниципальная полиция? все эти подмены настораживают, мистер Кличко
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21.10.2024 18:22 Відповісти
Кличко молодець.
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21.10.2024 18:23 Відповісти
Поліцаї, кдб, прокурори-інваліди, судді - такі самі мешканці міста. У них є вивоз сміття (у декого мусору), постачання води, електроенергії, каналізації, прибирання території...
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21.10.2024 18:27 Відповісти
Я б не на місці Віталія не ризикував йти проти Вови Сомоси.
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21.10.2024 18:28 Відповісти
все вірно - зебарани прикордонний Чернігів розчерепашили,місцеву владу знищили на нуль своїми пустими військовими АДміністраціями.
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21.10.2024 18:30 Відповісти
місцеву владу знищив отстраненый мер Атрошенко, вот именно он Чернигов и "розчерепашив" - с помощью купленного большинства барыжил себе на карман городской бюджет p.s не звезди чего не знаешь
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22.10.2024 08:25 Відповісти
А як вам таке про Віталія «Тормоза» Кличка від його (трохи старшого) поплічника Кості «Калоші» Бєдового!
https://youtu.be/MrrG7Wl0FhE?feature=shared Киев криминальный, 90е: золото коммунистов, КГБ, «Патя», Юность, «Фунт Кличко», наёмники из «Удара» .
https://youtu.be/oHQ2vvkpFc0?feature=shared Киев криминальный 2021: МАФы, стрельба из гранатометов, "президент Кличко"
Цей Бєдовой теж участник кримінального етнічного єврейского групування разом із Кличком. Він був навіть головним у партії «Удар», здається, по Києву. Потім вони розійшлися, у нього віджали бізнес, почався гон у ЗМІ, що він недоброчесний громадянин та невдачливий бандюган одночасно.
Стають зрозумілими деякі вислови Віталія Кличка, над якими потім будуть ламати голову вчені, зокрема «https://znaj.ua/politics/188726-dumki-pro-taloni-na-kaloshi-klichko-znovu-zanuriv-ukrajinciv-u-vir-svoyeji-genialnosti мем про калоші ».
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21.10.2024 18:49 Відповісти
ІНХ. от все що я можу сказати.
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21.10.2024 18:51 Відповісти
Кажуть 3,14#арам сьогодні в опі премію видають, не прогав
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21.10.2024 18:58 Відповісти
И как это отменяет факт давления клоунской власти и просроченного шута на избранных мэров городов Украины?
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21.10.2024 21:54 Відповісти
как только избранным мерам-барыгам наступают на хвост, они поднимают вой
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22.10.2024 08:27 Відповісти
Про барыг вы, 73% кричали и докричались до того, что вместо выпуска ракет Украина затеяла "Велике крадівництво", и что начальники ТЦК и МСЕК "подолали епоху бідності" досрочно. Зато теперь не барыга, а клоун.
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22.10.2024 14:32 Відповісти
Молодець, надо було ще гнусавому пробити хук зліва
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21.10.2024 18:57 Відповісти
"А ты не воруй!"
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21.10.2024 18:59 Відповісти
Ещё со времён Кучмы про всё известно западной коалиции, кто на кого давил, кто сколько украл и где хранит наворованное, а так же кто кого убил и за что. Подобные заявления это обычный пиар, буря в стакане не более.
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21.10.2024 19:05 Відповісти
Інваліди з одного боку з другого укладальники плітки на мільйонні суми під час війни.
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21.10.2024 19:32 Відповісти
Що є то є
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21.10.2024 19:37 Відповісти
Кличко против инвалидов!
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21.10.2024 19:55 Відповісти
Петицію до нарка, щоб мусарів, суддів і прокурню на передову!
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21.10.2024 20:44 Відповісти
Молодец Кличко... этим ***** по сусалам никогда не мало ...
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21.10.2024 23:40 Відповісти
«Будь простішим і говори на зрозумілій для людей мові». Віталій Кличко. Простіше замам ******* гроші важко стало
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22.10.2024 07:41 Відповісти
"Ой дурак... " (С)
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22.10.2024 09:00 Відповісти
там на Цензоре свежий заголовок "" - эт для какой Виталик маладец, на местное самоуправление злой Зе наступает
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22.10.2024 09:07 Відповісти
 
 