Філатов заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду. ВIДЕО
Мер Дніпра Борис Філатов заявив про кампанію зі знищення місцевого самоврядування.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, як ви могли помітити, за останні декілька тижнів проти дніпровської міської ради розгорнуто безпрецедентну кампанію зі знищення місцевого самоврядування. Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною кампанією по дискредитації працівників та депутатів. Фото та відео слідчих дій масово та скоординовано зʼявляються в анонімних телеграм каналах ще до їх закінчення!" - заявив очільник міста після похорону свого ексзаступника Михайла Лисенка.
За словами Філатова, на всі звинувачення буде надано вичерпні та публічні пояснення зі сторони звинувачених.
"Впевнений, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом. Для дискредитації буде наступна кримінальна справа - стосовно закупівель квадроциклів для армії. Але ми так само дамо всі пояснення.
Тоді було оголошено тендер, де одна з компаній запропонувала найнижчу ціну. А за яку вартість вона сама це купувала - то нікого не цікавить. Кожен із придбаних квадроциклів зараз на фронті - допомагає хлопцям виконувати бойові завдання", - додав він.
Філатов зазначив, що протягом майже 10 років його перебування на посаді правоохоронці відкрили кілька сотень кримінальних проваджень, проте жодного вироку суду так і не було. Мер припускає, що цей тиск може бути як політичною вказівкою, так навіть і частиною російського сценарію.
"Міськрада Дніпра вже не може придбати ані дрони, ані РЕБи — через безкінечне цькування тих, хто цілодобово працює над життєвою спроможністю міст України. Фронт усе ближчий до Дніпра, а людей, котрі мають і повинні бодай щось робити, систематично витравлюють та знищують.
Я не згущую фарби. Але скоро не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару. Бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані.
Якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону", - підсумував він.
Це ж і є усі ознаки державного рекету.
Та чому "державного" - просто бандюги позалазили в усі кабінети, понатягали на себе різні форми "правоохоронців" і прикидуються "державою".
Нажаль, в Україні бандюги давно зметикували - навіщо лазити десь по ночах з пістолетом - треба просто стати "правоохоронцем" і діло в шляпі.
а я не бачу між цим різниці...
кого посадили, ті і сидять..
Відкупаються....
Як там у вас ''па пацанскі парєшаєтє"!
Когда мером города стал Борис Филатов город преобразился. Отремонтированны были все лифты, капитально переделаны все дороги в городе, отремонтированы междомовые дороги, появилось уличное освящение, закупался ощественный транспорт, был восстановлен троллейбусный маршрут на ж/м "Парус", который уничтожил предыдущий мер Куличенко в угоду своим маршруткам, были открыты новые линии на ж/м "Сокол" и Приднепровск. Возноблевно стороительство метро. Проезд в общественном транспорте для пенсионеров был сделан бесплатным. Были организованы бесплатные базы отдыха для пенсионеров "Золотой век".
Переделаны ливневые канализации, водопроводные сети, на насосных станциях были установлены частотники. И многое другое для улучшении жизни горожан было сделано по руководством Филатова. На это тратились большие суммы городского бюджета, которые раньше Куличенками, красновыми и иже с ними воровали.
В 2014 году город встал на защиту Украины, в отличии от Киева. Откуда, на седьмой день своего президенства, в Днепр Порошенко прислал своего смотрящего за бизнесом.
И Зеленский с первых дней своего президенства пытается уничтожить мера Днепр Бориса Альбертовича Филатова.
К сожалению в Телемарафоне не показывают как живет город во время нынешней войны, как организаванные мером Филатовым, коммунальные службы оперативно восстанавливают жизнь в городе после кацапских обстрелов. Это понизит рейтинг Зеленского-Ермака.
А все так называемые "правоохранительные органы" занимаются рекетом и больше ни чем.