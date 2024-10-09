УКР
Філатов заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про кампанію зі знищення місцевого самоврядування.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, як ви могли помітити, за останні декілька тижнів проти дніпровської міської ради розгорнуто безпрецедентну кампанію зі знищення місцевого самоврядування. Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною кампанією по дискредитації працівників та депутатів. Фото та відео слідчих дій масово та скоординовано зʼявляються в анонімних телеграм каналах ще до їх закінчення!" - заявив очільник міста після похорону свого ексзаступника Михайла Лисенка.

За словами Філатова, на всі звинувачення буде надано вичерпні та публічні пояснення зі сторони звинувачених.

Читайте також: Дніпро замовив для Сил оборони сотню квадроциклів: перші 50 вже готують до відправлення на фронт. ФОТОрепортаж

"Впевнений, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом. Для дискредитації буде наступна кримінальна справа - стосовно закупівель квадроциклів для армії. Але ми так само дамо всі пояснення.

Тоді було оголошено тендер, де одна з компаній запропонувала найнижчу ціну. А за яку вартість вона сама це купувала - то нікого не цікавить. Кожен із придбаних квадроциклів зараз на фронті - допомагає хлопцям виконувати бойові завдання", - додав він.

Філатов зазначив, що протягом майже 10 років його перебування на посаді правоохоронці відкрили кілька сотень кримінальних проваджень, проте жодного вироку суду так і не було. Мер припускає, що цей тиск може бути як політичною вказівкою, так навіть і частиною російського сценарію.

Також читайте: З такими підходами до бронювання скоро зупиниться громадський транспорт, - мер Дніпра Філатов

"Міськрада Дніпра вже не може придбати ані дрони, ані РЕБи — через безкінечне цькування тих, хто цілодобово працює над життєвою спроможністю міст України. Фронт усе ближчий до Дніпра, а людей, котрі мають і повинні бодай щось робити, систематично витравлюють та знищують.

Я не згущую фарби. Але скоро не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару. Бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані.

Якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центральна влада заважає громадам допомагати одна одній, - Білоцерковець

Дніпро місцеве самоврядування Філатов Борис
"...тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду..."

Це ж і є усі ознаки державного рекету.
Та чому "державного" - просто бандюги позалазили в усі кабінети, понатягали на себе різні форми "правоохоронців" і прикидуються "державою".

Нажаль, в Україні бандюги давно зметикували - навіщо лазити десь по ночах з пістолетом - треба просто стати "правоохоронцем" і діло в шляпі.
09.10.2024 15:33 Відповісти
Бандюги сидять на Банковій
09.10.2024 16:12 Відповісти
мер відділив політичну вказівку ОПи та сценарій фсб рф...
а я не бачу між цим різниці...
09.10.2024 16:38 Відповісти
нарід - джерело влади..
кого посадили, ті і сидять..
09.10.2024 18:12 Відповісти
Єрмака хто посадив? Татарова? Жалі писати?
показати весь коментар
09.10.2024 20:42 Відповісти
09.10.2024 22:04 Відповісти
Чому немає реакції щодо ,,відрядження" ,,підручних" на Мальдіви?!
показати весь коментар
Філатов! Ти думав що все твоєні ні ти помилився,це не так.
показати весь коментар
дуже сумно, якщо це правда... я думала, хоч Дніпропетровську область не збираються здавати, але мабуть, все ж таки по Дніпро....
09.10.2024 15:35 Відповісти
Оман зобов'язує...
09.10.2024 17:39 Відповісти
Ласкаво просимо до клубу. (підпис Ломако)
09.10.2024 15:37 Відповісти
Це вже план перемоги ЗЄліпрацює чи ще ні?
09.10.2024 15:42 Відповісти
Ну Татаров же, не за так, працює! Хоча і в Дніпровській обл. Раді не святі працюють!
09.10.2024 15:43 Відповісти
Ти не кради, і перестань вкладати гроші в район в якому живеш перетворив район Перемога в Лас-Вегас !!!
09.10.2024 15:50 Відповісти
ага. "святого" чоловіка і його банду зачепила інша банда. де це бачено, щоб банду місцевих маланців давила банда столичних. взагалі "бєспрєдєл".
09.10.2024 15:51 Відповісти
і лояльність до зе з єрмаком не допомогла?Ась,Філатов?Як там-"Нам усім можна заспокоїтися щодо того, що ми не потрапимо під окупацію, нас усіх не почнуть розстрілювати і вулицями не поїдуть танки. А те, що відбуватиметься у Києві, одному богу відомо.Все буде вирішено у Києві, й залежно від цього буде якась конфігурація - "фінляндизація", відмова від НАТО, визнання Криму, не знаю, що. Це вже перебуває у сфері прийняття рішень президентом України." https://www.radiosvoboda.org/a/interviu-borys-filatov/30616816.html «За «поганого» Петі я відкрив п'ять нових тролейбусних маршрутів, а за «хорошого» Вови - жодного» - Борис Філатов (radiosvoboda.org)
09.10.2024 15:53 Відповісти
Потрібно створити народний суд і швидко виносити вироки та їх виконувати!
09.10.2024 15:54 Відповісти
Суд з трьох бомжів і чорних шкіряних пальтах та маузерами на стегнах?
показати весь коментар
барыга жалуется на барыг...
09.10.2024 15:55 Відповісти
Договорнячок начал действовать.Вот тебе и революция едности,ато и шашлычный период.Сейчас добьют патриотов на фронте и заодно внутри прикрутят гайки,пока никто не может огрызнуться.Ура Зе.
09.10.2024 16:08 Відповісти
"прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону". Могут уже сейчас приступать. Чего до зимы тянуть? Закатают рукава и во благо любимого города прямо сейчас начнут!
09.10.2024 16:20 Відповісти
Вироків немає, бо є гроші!
Відкупаються....
09.10.2024 16:58 Відповісти
Потихеньку, але послідовно та невпинно буратінка перетворює нашу Неньку на бульбостан та кацапію.
09.10.2024 17:33 Відповісти
Не ний! Бери свою банду і вали зелених!
Як там у вас ''па пацанскі парєшаєтє"!
09.10.2024 17:53 Відповісти
вонючее чмо которое даже с дружбаном вилкулом не смогло свороватся
09.10.2024 18:29 Відповісти
Члены земельной комиссии горсовета Днепра огромные взятки берут, недавно эта группа красиво на Мальдивах зажигала, видео опубликовано в сети. А вироков суду нет, потому что за деньги от судей, прокуроров, НАБУ, ДБР откупаются. По всей Украине взяточников не сажают, их фотографируют, "обилечивают" и отпускают на волю, часто восстанавливают на прежних должностях для возмещения потерь. Филатов всё прекрасно знает, так что пусть не свистит.
09.10.2024 19:02 Відповісти
Звичайно, що Філатов далеко не святий. Але якщо він та міськрада крадуть і багато відкритих справ, то чому тоді немає обвинувальних вироків? Немає сумніву, що зелені ублюдки хочуть підім"яти під себе місто (і не тільки Дніпро, але й взагалі всі обласні міста України бо схожі заяви робили й інші мери), тобто у них є "політична воля" позбутися мера та його команди. Але ж тоді знову те саме питання - чому немає вироків??? І не кажіть, як тут пишуть дехто, що відкупляються. Можу вас запевнити, що коли наскрізь прогнилому правоохоронцю поступає з високого офісу команда "ФАС", то він робить стойку і стає неймовірно принциповим. Можу припустити, що Філатов та його команда люди розумні і вже давно відпрацювали всі схеми до досконалості і ці схеми десь в сірій зоні і за них не можна посадити.
09.10.2024 21:21 Відповісти
жабо-гадюкінг
09.10.2024 19:08 Відповісти
а чо не сказал скоко он и его депутаты наворовали..превратили город в помойку..
09.10.2024 20:34 Відповісти
Вор обвиняет воров , что они не дают ему воровать ..
09.10.2024 21:31 Відповісти
Я из Днепра.
Когда мером города стал Борис Филатов город преобразился. Отремонтированны были все лифты, капитально переделаны все дороги в городе, отремонтированы междомовые дороги, появилось уличное освящение, закупался ощественный транспорт, был восстановлен троллейбусный маршрут на ж/м "Парус", который уничтожил предыдущий мер Куличенко в угоду своим маршруткам, были открыты новые линии на ж/м "Сокол" и Приднепровск. Возноблевно стороительство метро. Проезд в общественном транспорте для пенсионеров был сделан бесплатным. Были организованы бесплатные базы отдыха для пенсионеров "Золотой век".
Переделаны ливневые канализации, водопроводные сети, на насосных станциях были установлены частотники. И многое другое для улучшении жизни горожан было сделано по руководством Филатова. На это тратились большие суммы городского бюджета, которые раньше Куличенками, красновыми и иже с ними воровали.
В 2014 году город встал на защиту Украины, в отличии от Киева. Откуда, на седьмой день своего президенства, в Днепр Порошенко прислал своего смотрящего за бизнесом.
И Зеленский с первых дней своего президенства пытается уничтожить мера Днепр Бориса Альбертовича Филатова.
К сожалению в Телемарафоне не показывают как живет город во время нынешней войны, как организаванные мером Филатовым, коммунальные службы оперативно восстанавливают жизнь в городе после кацапских обстрелов. Это понизит рейтинг Зеленского-Ермака.
А все так называемые "правоохранительные органы" занимаются рекетом и больше ни чем.
09.10.2024 22:47 Відповісти
 
 