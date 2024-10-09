Філатов заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про кампанію зі знищення місцевого самоврядування.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, як ви могли помітити, за останні декілька тижнів проти дніпровської міської ради розгорнуто безпрецедентну кампанію зі знищення місцевого самоврядування. Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною кампанією по дискредитації працівників та депутатів. Фото та відео слідчих дій масово та скоординовано зʼявляються в анонімних телеграм каналах ще до їх закінчення!" - заявив очільник міста після похорону свого ексзаступника Михайла Лисенка.

За словами Філатова, на всі звинувачення буде надано вичерпні та публічні пояснення зі сторони звинувачених.

Читайте також: Дніпро замовив для Сил оборони сотню квадроциклів: перші 50 вже готують до відправлення на фронт. ФОТОрепортаж

"Впевнений, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом. Для дискредитації буде наступна кримінальна справа - стосовно закупівель квадроциклів для армії. Але ми так само дамо всі пояснення.

Тоді було оголошено тендер, де одна з компаній запропонувала найнижчу ціну. А за яку вартість вона сама це купувала - то нікого не цікавить. Кожен із придбаних квадроциклів зараз на фронті - допомагає хлопцям виконувати бойові завдання", - додав він.

Філатов зазначив, що протягом майже 10 років його перебування на посаді правоохоронці відкрили кілька сотень кримінальних проваджень, проте жодного вироку суду так і не було. Мер припускає, що цей тиск може бути як політичною вказівкою, так навіть і частиною російського сценарію.

Також читайте: З такими підходами до бронювання скоро зупиниться громадський транспорт, - мер Дніпра Філатов

"Міськрада Дніпра вже не може придбати ані дрони, ані РЕБи — через безкінечне цькування тих, хто цілодобово працює над життєвою спроможністю міст України. Фронт усе ближчий до Дніпра, а людей, котрі мають і повинні бодай щось робити, систематично витравлюють та знищують.

Я не згущую фарби. Але скоро не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару. Бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані.

Якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центральна влада заважає громадам допомагати одна одній, - Білоцерковець