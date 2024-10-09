Филатов заявил о давлении на местное самоуправление со стороны правоохранителей: Сотни дел и ни одного приговора суда. ВИДЕО
Мэр Днепра Борис Филатов заявил о кампании по уничтожению местного самоуправления.
Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, как вы могли заметить, за последние несколько недель против днепровского городского совета развернута беспрецедентная кампания по уничтожению местного самоуправления. Десятки уголовных дел, сотни обысков, многочисленные аресты. Весь этот беспредел каким-то странным образом совпадает с ужасной информационной компанией по дискредитации работников и депутатов. Фото и видео следственных действий массово и скоординировано появляются в анонимных телеграм каналах еще до их окончания!" - заявил глава города после похорон своего экс-заместителя Михаила Лысенко.
По словам Филатова, на все обвинения будут предоставлены исчерпывающие и публичные объяснения со стороны обвиняемых.
"Уверен, что общине города нужно знать, как оборотни в погонах фальсифицируют доказательства, проводят следственные действия без постановлений суда и подделывают экспертизы. Я могу анонсировать, что они не остановятся в ближайшее время. Для дискредитации будет следующее уголовное дело - относительно закупок квадроциклов для армии. Но мы так же дадим все объяснения.
Тогда был объявлен тендер, где одна из компаний предложила самую низкую цену. А за какую стоимость она сама это покупала - то никого не интересует. Каждый из приобретенных квадроциклов сейчас на фронте - помогает ребятам выполнять боевые задачи", - добавил он.
Филатов отметил, что в течение почти 10 лет его пребывания в должности правоохранители открыли несколько сотен уголовных производств, однако ни одного приговора суда так и не было. Мэр предполагает, что это давление может быть как политическим указанием, так даже и частью российского сценария.
"Горсовет Днепра уже не может приобрести ни дроны, ни РЭБы - из-за бесконечной травли тех, кто круглосуточно работает над жизненной способностью городов Украины. Фронт все ближе к Днепру, а людей, которые должны и обязаны хоть что-то делать, систематически вытравливают и уничтожают.
Я не сгущаю краски. Но скоро не останется ни одного профессионального руководителя, который сможет выехать на место ракетного удара. Потому что все они или отстранены, или вообще арестованы.
Если так будет продолжаться в дальнейшем, то уже прокуроры со следователями будут вести городское хозяйство, ликвидировать последствия обстрелов и готовить город к отопительному сезону", - подытожил он.
Це ж і є усі ознаки державного рекету.
Та чому "державного" - просто бандюги позалазили в усі кабінети, понатягали на себе різні форми "правоохоронців" і прикидуються "державою".
Нажаль, в Україні бандюги давно зметикували - навіщо лазити десь по ночах з пістолетом - треба просто стати "правоохоронцем" і діло в шляпі.
а я не бачу між цим різниці...
кого посадили, ті і сидять..
Відкупаються....
Як там у вас ''па пацанскі парєшаєтє"!
Когда мером города стал Борис Филатов город преобразился. Отремонтированны были все лифты, капитально переделаны все дороги в городе, отремонтированы междомовые дороги, появилось уличное освящение, закупался ощественный транспорт, был восстановлен троллейбусный маршрут на ж/м "Парус", который уничтожил предыдущий мер Куличенко в угоду своим маршруткам, были открыты новые линии на ж/м "Сокол" и Приднепровск. Возноблевно стороительство метро. Проезд в общественном транспорте для пенсионеров был сделан бесплатным. Были организованы бесплатные базы отдыха для пенсионеров "Золотой век".
Переделаны ливневые канализации, водопроводные сети, на насосных станциях были установлены частотники. И многое другое для улучшении жизни горожан было сделано по руководством Филатова. На это тратились большие суммы городского бюджета, которые раньше Куличенками, красновыми и иже с ними воровали.
В 2014 году город встал на защиту Украины, в отличии от Киева. Откуда, на седьмой день своего президенства, в Днепр Порошенко прислал своего смотрящего за бизнесом.
И Зеленский с первых дней своего президенства пытается уничтожить мера Днепр Бориса Альбертовича Филатова.
К сожалению в Телемарафоне не показывают как живет город во время нынешней войны, как организаванные мером Филатовым, коммунальные службы оперативно восстанавливают жизнь в городе после кацапских обстрелов. Это понизит рейтинг Зеленского-Ермака.
А все так называемые "правоохранительные органы" занимаются рекетом и больше ни чем.