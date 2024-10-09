РУС
6 322 33

Филатов заявил о давлении на местное самоуправление со стороны правоохранителей: Сотни дел и ни одного приговора суда. ВИДЕО

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о кампании по уничтожению местного самоуправления.

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, как вы могли заметить, за последние несколько недель против днепровского городского совета развернута беспрецедентная кампания по уничтожению местного самоуправления. Десятки уголовных дел, сотни обысков, многочисленные аресты. Весь этот беспредел каким-то странным образом совпадает с ужасной информационной компанией по дискредитации работников и депутатов. Фото и видео следственных действий массово и скоординировано появляются в анонимных телеграм каналах еще до их окончания!" - заявил глава города после похорон своего экс-заместителя Михаила Лысенко.

По словам Филатова, на все обвинения будут предоставлены исчерпывающие и публичные объяснения со стороны обвиняемых.

Читайте также: Днепр заказал для Сил обороны сотню квадроциклов: первые 50 уже готовят к отправке на фронт. ФОТОрепортаж

"Уверен, что общине города нужно знать, как оборотни в погонах фальсифицируют доказательства, проводят следственные действия без постановлений суда и подделывают экспертизы. Я могу анонсировать, что они не остановятся в ближайшее время. Для дискредитации будет следующее уголовное дело - относительно закупок квадроциклов для армии. Но мы так же дадим все объяснения.

Тогда был объявлен тендер, где одна из компаний предложила самую низкую цену. А за какую стоимость она сама это покупала - то никого не интересует. Каждый из приобретенных квадроциклов сейчас на фронте - помогает ребятам выполнять боевые задачи", - добавил он.

Филатов отметил, что в течение почти 10 лет его пребывания в должности правоохранители открыли несколько сотен уголовных производств, однако ни одного приговора суда так и не было. Мэр предполагает, что это давление может быть как политическим указанием, так даже и частью российского сценария.

Также читайте: С такими подходами к бронированию скоро остановится общественный транспорт, - мэр Днепра Филатов

"Горсовет Днепра уже не может приобрести ни дроны, ни РЭБы - из-за бесконечной травли тех, кто круглосуточно работает над жизненной способностью городов Украины. Фронт все ближе к Днепру, а людей, которые должны и обязаны хоть что-то делать, систематически вытравливают и уничтожают.

Я не сгущаю краски. Но скоро не останется ни одного профессионального руководителя, который сможет выехать на место ракетного удара. Потому что все они или отстранены, или вообще арестованы.

Если так будет продолжаться в дальнейшем, то уже прокуроры со следователями будут вести городское хозяйство, ликвидировать последствия обстрелов и готовить город к отопительному сезону", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центральная власть мешает громадам помогать друг другу, - Белоцерковец

Днепр (4492) местное самоуправление (263) Филатов Борис (566)
+21
"...тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду..."

Це ж і є усі ознаки державного рекету.
Та чому "державного" - просто бандюги позалазили в усі кабінети, понатягали на себе різні форми "правоохоронців" і прикидуються "державою".

Нажаль, в Україні бандюги давно зметикували - навіщо лазити десь по ночах з пістолетом - треба просто стати "правоохоронцем" і діло в шляпі.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:33 Ответить
Бандюги сидять на Банковій
показать весь комментарий
09.10.2024 16:12 Ответить
мер відділив політичну вказівку ОПи та сценарій фсб рф...
а я не бачу між цим різниці...
показать весь комментарий
09.10.2024 16:38 Ответить
нарід - джерело влади..
кого посадили, ті і сидять..
показать весь комментарий
09.10.2024 18:12 Ответить
Єрмака хто посадив? Татарова? Жалі писати?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:42 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 22:04 Ответить
Чому немає реакції щодо ,,відрядження" ,,підручних" на Мальдіви?!
показать весь комментарий
09.10.2024 15:33 Ответить
Філатов! Ти думав що все твоєні ні ти помилився,це не так.
показать весь комментарий
09.10.2024 15:34 Ответить
дуже сумно, якщо це правда... я думала, хоч Дніпропетровську область не збираються здавати, але мабуть, все ж таки по Дніпро....
показать весь комментарий
09.10.2024 15:35 Ответить
Оман зобов'язує...
показать весь комментарий
09.10.2024 17:39 Ответить
Ласкаво просимо до клубу. (підпис Ломако)
показать весь комментарий
09.10.2024 15:37 Ответить
Це вже план перемоги ЗЄліпрацює чи ще ні?
показать весь комментарий
09.10.2024 15:42 Ответить
Ну Татаров же, не за так, працює! Хоча і в Дніпровській обл. Раді не святі працюють!
показать весь комментарий
09.10.2024 15:43 Ответить
Ти не кради, і перестань вкладати гроші в район в якому живеш перетворив район Перемога в Лас-Вегас !!!
показать весь комментарий
09.10.2024 15:50 Ответить
ага. "святого" чоловіка і його банду зачепила інша банда. де це бачено, щоб банду місцевих маланців давила банда столичних. взагалі "бєспрєдєл".
показать весь комментарий
09.10.2024 15:51 Ответить
і лояльність до зе з єрмаком не допомогла?Ась,Філатов?Як там-"Нам усім можна заспокоїтися щодо того, що ми не потрапимо під окупацію, нас усіх не почнуть розстрілювати і вулицями не поїдуть танки. А те, що відбуватиметься у Києві, одному богу відомо.Все буде вирішено у Києві, й залежно від цього буде якась конфігурація - "фінляндизація", відмова від НАТО, визнання Криму, не знаю, що. Це вже перебуває у сфері прийняття рішень президентом України." https://www.radiosvoboda.org/a/interviu-borys-filatov/30616816.html «За «поганого» Петі я відкрив п'ять нових тролейбусних маршрутів, а за «хорошого» Вови - жодного» - Борис Філатов (radiosvoboda.org)
показать весь комментарий
09.10.2024 15:53 Ответить
Потрібно створити народний суд і швидко виносити вироки та їх виконувати!
показать весь комментарий
09.10.2024 15:54 Ответить
Суд з трьох бомжів і чорних шкіряних пальтах та маузерами на стегнах?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:45 Ответить
барыга жалуется на барыг...
показать весь комментарий
09.10.2024 15:55 Ответить
Договорнячок начал действовать.Вот тебе и революция едности,ато и шашлычный период.Сейчас добьют патриотов на фронте и заодно внутри прикрутят гайки,пока никто не может огрызнуться.Ура Зе.
показать весь комментарий
09.10.2024 16:08 Ответить
"прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону". Могут уже сейчас приступать. Чего до зимы тянуть? Закатают рукава и во благо любимого города прямо сейчас начнут!
показать весь комментарий
09.10.2024 16:20 Ответить
Вироків немає, бо є гроші!
Відкупаються....
показать весь комментарий
09.10.2024 16:58 Ответить
Потихеньку, але послідовно та невпинно буратінка перетворює нашу Неньку на бульбостан та кацапію.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:33 Ответить
Не ний! Бери свою банду і вали зелених!
Як там у вас ''па пацанскі парєшаєтє"!
показать весь комментарий
09.10.2024 17:53 Ответить
вонючее чмо которое даже с дружбаном вилкулом не смогло свороватся
показать весь комментарий
09.10.2024 18:29 Ответить
Члены земельной комиссии горсовета Днепра огромные взятки берут, недавно эта группа красиво на Мальдивах зажигала, видео опубликовано в сети. А вироков суду нет, потому что за деньги от судей, прокуроров, НАБУ, ДБР откупаются. По всей Украине взяточников не сажают, их фотографируют, "обилечивают" и отпускают на волю, часто восстанавливают на прежних должностях для возмещения потерь. Филатов всё прекрасно знает, так что пусть не свистит.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:02 Ответить
Звичайно, що Філатов далеко не святий. Але якщо він та міськрада крадуть і багато відкритих справ, то чому тоді немає обвинувальних вироків? Немає сумніву, що зелені ублюдки хочуть підім"яти під себе місто (і не тільки Дніпро, але й взагалі всі обласні міста України бо схожі заяви робили й інші мери), тобто у них є "політична воля" позбутися мера та його команди. Але ж тоді знову те саме питання - чому немає вироків??? І не кажіть, як тут пишуть дехто, що відкупляються. Можу вас запевнити, що коли наскрізь прогнилому правоохоронцю поступає з високого офісу команда "ФАС", то він робить стойку і стає неймовірно принциповим. Можу припустити, що Філатов та його команда люди розумні і вже давно відпрацювали всі схеми до досконалості і ці схеми десь в сірій зоні і за них не можна посадити.
показать весь комментарий
09.10.2024 21:21 Ответить
жабо-гадюкінг
показать весь комментарий
09.10.2024 19:08 Ответить
а чо не сказал скоко он и его депутаты наворовали..превратили город в помойку..
показать весь комментарий
09.10.2024 20:34 Ответить
Вор обвиняет воров , что они не дают ему воровать ..
показать весь комментарий
09.10.2024 21:31 Ответить
Я из Днепра.
Когда мером города стал Борис Филатов город преобразился. Отремонтированны были все лифты, капитально переделаны все дороги в городе, отремонтированы междомовые дороги, появилось уличное освящение, закупался ощественный транспорт, был восстановлен троллейбусный маршрут на ж/м "Парус", который уничтожил предыдущий мер Куличенко в угоду своим маршруткам, были открыты новые линии на ж/м "Сокол" и Приднепровск. Возноблевно стороительство метро. Проезд в общественном транспорте для пенсионеров был сделан бесплатным. Были организованы бесплатные базы отдыха для пенсионеров "Золотой век".
Переделаны ливневые канализации, водопроводные сети, на насосных станциях были установлены частотники. И многое другое для улучшении жизни горожан было сделано по руководством Филатова. На это тратились большие суммы городского бюджета, которые раньше Куличенками, красновыми и иже с ними воровали.
В 2014 году город встал на защиту Украины, в отличии от Киева. Откуда, на седьмой день своего президенства, в Днепр Порошенко прислал своего смотрящего за бизнесом.
И Зеленский с первых дней своего президенства пытается уничтожить мера Днепр Бориса Альбертовича Филатова.
К сожалению в Телемарафоне не показывают как живет город во время нынешней войны, как организаванные мером Филатовым, коммунальные службы оперативно восстанавливают жизнь в городе после кацапских обстрелов. Это понизит рейтинг Зеленского-Ермака.
А все так называемые "правоохранительные органы" занимаются рекетом и больше ни чем.
показать весь комментарий
09.10.2024 22:47 Ответить
 
 