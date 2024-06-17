Центральная власть мешает громадам помогать друг другу, - Белоцерковец

Центральная власть блокирует помощь от Киева другим громадам.

Об этом заявил сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец в интервью Цензор.НЕТ.

"На законодательном уровне, как ни печально это констатировать, мы не можем провести закупку и за городские средства передать это Харькову. К сожалению, из-за неспособности центральной власти идти на помощь местному самоуправлению, мы должны искать другие пути, как все это делать. Почему они нам мешают? Такого не должно быть, мы все вместе должны работать на нашу победу. Если города хотят помогать, центральная власть не должна их в этом ограничивать", - заявил Дмитрий Белоцерковец.

Он также отметил, что помощь другим громадам пытается заблокировать фракция "Слуга народа".

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"Я могу вам предоставить много примеров, когда фракция "Слуги народа" блокировала выделение средств из городского бюджета Киева в виде субвенций на Ирпень, Бучу, Чернигов. Они никогда не голосуют за это. Они официально во время сессий говорят, что это невозможно сделать. И председатель бюджетной комиссии от "Слуги народа" блокирует эти вопросы настолько, на сколько он может", - подчеркнул Белоцерковец.

Один из недавних примеров - блокирование помощи от столицы Бурштына, который пострадал из-за российских обстрелов, сообщил депутат.

"Сейчас в Киев за маленькой субвенцией на несколько миллионов гривен обратился город Бурштын. Этот город на сегодня фактически умирает. Мы все понимаем благодаря чему Бурштын жил. Фактически благодаря ТЭЦ. Когда ТЭЦ не работает, им нужны средства, чтобы что-то начало работать в городе. И Киев готов помогать. Но центральная власть блокирует это", - подчеркнул Белоцерковец.

Сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" также объяснил, почему взаимопомощь между громадами важна.

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"Если будут умирать города Киевской области, которые являются фактически спутниками Киева, то столица потеряет гораздо больше денег, чем выделяет. Это является элементом стратегического развития этого региона. И если мы возьмем учебники по экономике и развитию, то увидим, что любой мегаполис лучше развивается тогда, когда другие города рядом хорошо развиваются. Если города рядом с Киевом будут умирать, то городской бюджет будет тратить больше денег на то, чтобы помочь людям, которые оттуда поедут в столицу", - подчеркнул Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на поддержку ВСУ 10% своего бюджета - более 7 миллиардов гривен. Кроме того, столица оказывала социальную помощь военнослужащим и их семьям.

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