ОП оказывает большое влияние на правоохранительные органы, Банковая использует их как элемент политического давления, - Белоцерковец
Офис Президента использует правоохранительные органы как элемент политического давления.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.
"Когда политические отношения у местного самоуправления с Офисом Президента напряженные, мы сразу можем это увидеть в статистике уголовных производств. С 2019 по 2024 год правоохранительными органами начато 1186 уголовных производств. Статистика по годам выглядит следующим образом. 2019 год - 184 дела. В 2020 году - 167. После местных выборов в 2021 году, когда напряжение начало расти, дел уже 233. Следующий год - 224 дела. В 2023 году - 309. По состоянию на первое февраля этого года было открыто 34 уголовных производства. За эти годы проведено более 1000 обысков. То есть обыски у нас используются, как политический инструмент", - пояснил он.
По указанным производствам сообщено о 31 подозрении и вынесено только 2 обвинительных приговора, добавил Белоцерковец.
"За пять лет в 1186 производствах есть только 2 приговора. Я считаю, что на сегодняшний день правоохранительные органы используются как элемент политического давления. Когда у нас с Банковой отношения ухудшались, уголовных производств становилось больше. Когда немного "улучшались", их было меньше. Потому что у нас в государстве почти не осталось независимых правоохранительных органов. Офис президента имеет на них большое влияние", - пояснил депутат.
Полный текст интервью Дмитрия Белоцерковца для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
головні козли - єрмак-татаров..
Купилися на наратив "не на часі протестувати" і дозволили ввести тотальну диктатуру.
Грабувати та порушувати Конституцію "на часі" а боротися з цім "не на часі"?!
білоцерковець, ти знаєш часи, коли було якось інакше?
Або злочинний наказ.
Або мобілізація і на "нуль".
Звісно він вибере злочинний наказ!