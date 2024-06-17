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ОП оказывает большое влияние на правоохранительные органы, Банковая использует их как элемент политического давления, - Белоцерковец

Білоцерковець про вплив ОП на правоохоронців

Офис Президента использует правоохранительные органы как элемент политического давления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

"Когда политические отношения у местного самоуправления с Офисом Президента напряженные, мы сразу можем это увидеть в статистике уголовных производств. С 2019 по 2024 год правоохранительными органами начато 1186 уголовных производств. Статистика по годам выглядит следующим образом. 2019 год - 184 дела. В 2020 году - 167. После местных выборов в 2021 году, когда напряжение начало расти, дел уже 233. Следующий год - 224 дела. В 2023 году - 309. По состоянию на первое февраля этого года было открыто 34 уголовных производства. За эти годы проведено более 1000 обысков. То есть обыски у нас используются, как политический инструмент", - пояснил он.

По указанным производствам сообщено о 31 подозрении и вынесено только 2 обвинительных приговора, добавил Белоцерковец.

"За пять лет в 1186 производствах есть только 2 приговора. Я считаю, что на сегодняшний день правоохранительные органы используются как элемент политического давления. Когда у нас с Банковой отношения ухудшались, уголовных производств становилось больше. Когда немного "улучшались", их было меньше. Потому что у нас в государстве почти не осталось независимых правоохранительных органов. Офис президента имеет на них большое влияние", - пояснил депутат.

Полный текст интервью Дмитрия Белоцерковца для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда Ермака, Татарова, Тимошенко, Шурму уволят по результатам журналистских расследований?" - депутат Киеврады Белоцерковец обратился к "слугам народа". ВИДЕО

Автор: 

правоохранительные органы (2970) Белоцерковец Дмитрий (74) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+8
Все він бачить! Чи Ви думаєте, що поліція, не за вказівками з Банкової діє?
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17.06.2024 14:42
+6
ОП? пишіть відверто: КОманда ЗЕЛенського (КОЗЕЛ)!

головні козли - єрмак-татаров..
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17.06.2024 14:48
+5
Коли активісти та активне населення нарешті зрозуміє, що взагалі без ОП країна має набагато більше шансів вижити, чим з таким ОП?
Купилися на наратив "не на часі протестувати" і дозволили ввести тотальну диктатуру.
Грабувати та порушувати Конституцію "на часі" а боротися з цім "не на часі"?!
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17.06.2024 14:50
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Правила форума Совет форумчан
Поліція України це є злочинне угруповання, прзидент не бачить...
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17.06.2024 14:38 Ответить
Все він бачить! Чи Ви думаєте, що поліція, не за вказівками з Банкової діє?
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17.06.2024 14:42 Ответить
Зелена влада- корумпована держава.
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17.06.2024 14:47 Ответить
Ціну туалетного паперу теж погоджують в оп .
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17.06.2024 14:47 Ответить
ОП? пишіть відверто: КОманда ЗЕЛенського (КОЗЕЛ)!

головні козли - єрмак-татаров..
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17.06.2024 14:48 Ответить
Коли активісти та активне населення нарешті зрозуміє, що взагалі без ОП країна має набагато більше шансів вижити, чим з таким ОП?
Купилися на наратив "не на часі протестувати" і дозволили ввести тотальну диктатуру.
Грабувати та порушувати Конституцію "на часі" а боротися з цім "не на часі"?!
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17.06.2024 14:50 Ответить
білоцерковець, даси покататися на рожевому поні в рожевих окулярах?
білоцерковець, ти знаєш часи, коли було якось інакше?
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17.06.2024 14:55 Ответить
Гірше, за виключенням Януковича, для держави не було.
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17.06.2024 15:07 Ответить
ОП не просто має великий вплив на правоохоронні органи. ОП має повний контроль над правоохоронними органами. Звідси, розквітаюча корупція, аматорське управління, злочинна недбалість, зрада державних інтересів.
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17.06.2024 15:02 Ответить
Поліцай стоїть перед вибором:
Або злочинний наказ.
Або мобілізація і на "нуль".
Звісно він вибере злочинний наказ!
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17.06.2024 15:05 Ответить
І навіщо отакі правоохоронні дітородні органи взагалі мають бути. Це Україна. Тут завжди так. Яке ЕС чи NATO. Мухосранск повний. Така нація - з'їсти не з'їм, але усе понадкусюю.
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17.06.2024 15:13 Ответить
"тітушки "з минулого майдану узурпували владу в Україні, котра є не що інше,як антиукраїнська пята колона часів "папіредніка" .
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17.06.2024 15:47 Ответить
 
 