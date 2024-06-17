ОП оказывает большое влияние на правоохранительные органы, Банковая использует их как элемент политического давления, - Белоцерковец

Офис Президента использует правоохранительные органы как элемент политического давления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

"Когда политические отношения у местного самоуправления с Офисом Президента напряженные, мы сразу можем это увидеть в статистике уголовных производств. С 2019 по 2024 год правоохранительными органами начато 1186 уголовных производств. Статистика по годам выглядит следующим образом. 2019 год - 184 дела. В 2020 году - 167. После местных выборов в 2021 году, когда напряжение начало расти, дел уже 233. Следующий год - 224 дела. В 2023 году - 309. По состоянию на первое февраля этого года было открыто 34 уголовных производства. За эти годы проведено более 1000 обысков. То есть обыски у нас используются, как политический инструмент", - пояснил он.

По указанным производствам сообщено о 31 подозрении и вынесено только 2 обвинительных приговора, добавил Белоцерковец.

"За пять лет в 1186 производствах есть только 2 приговора. Я считаю, что на сегодняшний день правоохранительные органы используются как элемент политического давления. Когда у нас с Банковой отношения ухудшались, уголовных производств становилось больше. Когда немного "улучшались", их было меньше. Потому что у нас в государстве почти не осталось независимых правоохранительных органов. Офис президента имеет на них большое влияние", - пояснил депутат.

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