Кличко в присутствии послов G7 заявил о давлении правоохранителей на местные власти
Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил о давлении правоохранительных органов на местную власть во время открытия Дня Диалога XVIII Украинского муниципального форума "Единство для Победы и восстановления Украины".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кличко.
"Для нас, громад и государства в целом, очень важна сегодня международная поддержка - как на пути к нашей Победе, так и для восстановления и восстановления страны. Жизненно важным для нас является и единение внутри государства - я не устаю об этом говорить.
В Ассоциации городов Украины мы делаем все для усиления каждой громады, для помощи тем громадам, которые больше всего пострадали от агрессии. Для обеспечения сел, поселков и городов необходимым финансированием и возможностями, которые позволят предоставлять услуги жителям и максимально помогать военным подразделениям, - отметил председатель АГУ.
Все мы продолжаем и после изъятия военного и силового НДФЛ из местных бюджетов помогать ВСУ - перечисляем средства, закупаем дроны, технику, строим фортификационные сооружения, организовываем лечение и реабилитацию воинов. Одновременно мы вынуждены отстаивать 64% НДФЛ в бюджетах всех громад. Кроме Киева, кстати, который имеет только 40% НДФЛ. Отстаиваем также возмещение разницы в тарифах, реверсную дотацию, возвращение "силового" НДФЛ, образовательную субвенцию и целевые дотации, потому что без средств нет возможности помогать военным и обеспечивать жителей громад", - подчеркнул Кличко.
Он также отметил, что сегодня, одновременно с критически важной для людей работой, приходится защищать служащих и должностных лиц муниципалитетов от давления правоохранителей и силовых структур.
"Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайства в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди или отстранены, или ограничены в исполнении своих обязанностей, или деморализованы. Часто это те специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жителям услуг. Правление Ассоциации городов Украины приняло решение об усилении юридической службы Ассоциации, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - подчеркнул Кличко.
Он также сообщил, что члены Правления Ассоциации городов Украины объединили усилия с избранниками в Верховную Раду. Они встретились с народными депутатами двух комитетов парламента - по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности - и договорились совместно нарабатывать решения для предотвращения давления на местное самоуправление, для конструктивного сотрудничества и создания нормальных условий работы муниципалитетов.
"Важно, что объединение это удалось и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения. Другого пути сегодня нет - только единство, только объединение усилий всех", - подчеркнул мэр Киева.
XVIII Украинский муниципальный форум собрал представителей почти 400 украинских громад, депутатов местных советов Украины, депутатов Верховной Рады, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.
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а це саме те шо зелені бояться більше за все.
а то і ізраїль може не прийняти,
як кмс і на нього ордер закамеесить і що тоді?
монголія з таким то нахапаним баблiщєм?
По-нормальному, потрібно перевірити на справжність інвалідності не тільки прокурорів, але і ментів, суддів, всіх, хто причислений до так званих правоохоронних органів.
Вони мають найбільше можливостей "порєшать" такі питання.
Молодший брат Голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат ВРУ від Слуг народу Микола Стефанчук, 1981 р.н., задекларував 103 688 грн пенсії за 2023 рік.
"Як так можна підривати авторитет влади у такий скрутний час?!!"
"Зрадник!"
"Рашистське ІПСО!"
"Наклеп!"
"Він сам не краще!"
"А в КиївРаді є корупція та вона уся під Кличко!"
"Де опалення?!"
"Річку знищили!"
"Парк знищили!"
"Потоп, засуха, аварійні відключення!"
"У всьому винен Кличко!"
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блаЗЄнські, звісно мерзенні виродки. Але жалітися послам -- ознака меншовартости.
Це наша внутрішня проблема і вирішувати її нам. Бо посли можуть звикнути повчати нас в усьому.(с)
ще один проблеМЕН
У поліцію заяву написати?
А вам все одно це не подобається.
,,Чекаємо на коментарі позитивних (куплених) блогерів"
Це наша внутрішня проблема і вирішувати її нам. Бо посли можуть звикнути повчати нас в усьому.
но в каких законах прописан "муниципалитет" и муниципальная полиция? все эти подмены настораживают, мистер Кличко
https://youtu.be/MrrG7Wl0FhE?feature=shared Киев криминальный, 90е: золото коммунистов, КГБ, «Патя», Юность, «Фунт Кличко», наёмники из «Удара» .
https://youtu.be/oHQ2vvkpFc0?feature=shared Киев криминальный 2021: МАФы, стрельба из гранатометов, "президент Кличко"
Цей Бєдовой теж участник кримінального етнічного єврейского групування разом із Кличком. Він був навіть головним у партії «Удар», здається, по Києву. Потім вони розійшлися, у нього віджали бізнес, почався гон у ЗМІ, що він недоброчесний громадянин та невдачливий бандюган одночасно.
Стають зрозумілими деякі вислови Віталія Кличка, над якими потім будуть ламати голову вчені, зокрема «https://znaj.ua/politics/188726-dumki-pro-taloni-na-kaloshi-klichko-znovu-zanuriv-ukrajinciv-u-vir-svoyeji-genialnosti мем про калоші ».