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Кличко в присутствии послов G7 заявил о давлении правоохранителей на местные власти

Кличко на Українському муніципальному форумі

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил о давлении правоохранительных органов на местную власть во время открытия Дня Диалога XVIII Украинского муниципального форума "Единство для Победы и восстановления Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кличко.

"Для нас, громад и государства в целом, очень важна сегодня международная поддержка - как на пути к нашей Победе, так и для восстановления и восстановления страны. Жизненно важным для нас является и единение внутри государства - я не устаю об этом говорить.

В Ассоциации городов Украины мы делаем все для усиления каждой громады, для помощи тем громадам, которые больше всего пострадали от агрессии. Для обеспечения сел, поселков и городов необходимым финансированием и возможностями, которые позволят предоставлять услуги жителям и максимально помогать военным подразделениям, - отметил председатель АГУ.

Все мы продолжаем и после изъятия военного и силового НДФЛ из местных бюджетов помогать ВСУ - перечисляем средства, закупаем дроны, технику, строим фортификационные сооружения, организовываем лечение и реабилитацию воинов. Одновременно мы вынуждены отстаивать 64% НДФЛ в бюджетах всех громад. Кроме Киева, кстати, который имеет только 40% НДФЛ. Отстаиваем также возмещение разницы в тарифах, реверсную дотацию, возвращение "силового" НДФЛ, образовательную субвенцию и целевые дотации, потому что без средств нет возможности помогать военным и обеспечивать жителей громад", - подчеркнул Кличко.

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Он также отметил, что сегодня, одновременно с критически важной для людей работой, приходится защищать служащих и должностных лиц муниципалитетов от давления правоохранителей и силовых структур.

"Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайства в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди или отстранены, или ограничены в исполнении своих обязанностей, или деморализованы. Часто это те специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жителям услуг. Правление Ассоциации городов Украины приняло решение об усилении юридической службы Ассоциации, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что члены Правления Ассоциации городов Украины объединили усилия с избранниками в Верховную Раду. Они встретились с народными депутатами двух комитетов парламента - по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности - и договорились совместно нарабатывать решения для предотвращения давления на местное самоуправление, для конструктивного сотрудничества и создания нормальных условий работы муниципалитетов.

"Важно, что объединение это удалось и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения. Другого пути сегодня нет - только единство, только объединение усилий всех", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте также: Одобренная правительством бюджетная декларация на 2025–2027 годы содержит неприемлемые положения о доходах территориальных громад, - АГУ

XVIII Украинский муниципальный форум собрал представителей почти 400 украинских громад, депутатов местных советов Украины, депутатов Верховной Рады, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

Автор: 

G7 (845) Кличко Виталий (4652) местное самоуправление (262) Ассоциация городов Украины (17)


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Топ комментарии
+63
Те що робить Зе проти Українки це не тиск, це кримінальний злочин
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21.10.2024 17:35 Ответить
+48
зараз вся зелена зграя почне рвати Кличка в черговий раз.
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21.10.2024 17:38 Ответить
+40
Лайк! Молодець!
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21.10.2024 17:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Те що робить Зе проти Українки це не тиск, це кримінальний злочин
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21.10.2024 17:35 Ответить
Це зрада на користь *****
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21.10.2024 17:51 Ответить
Нажаль українці м'якотілі і безхребетні, і тому така падаль, як зеленський, замість того, щоб залишок свого нікчемного життя переховуватися десь в дупі світу під чужим ім'ям, буде кайфувати на вкрадені мільярди і розповідати про оголтєлий фашизм в Україні і праклятих біндєровцев.
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22.10.2024 08:57 Ответить
Лайк! Молодець!
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21.10.2024 17:36 Ответить
зараз вся зелена зграя почне рвати Кличка в черговий раз.
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21.10.2024 17:38 Ответить
Лещенка
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21.10.2024 17:41 Ответить
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21.10.2024 17:57 Ответить
або ДТП .....
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21.10.2024 18:22 Ответить
що ви таке кажете? - сплюньте і бережіть Мера!
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21.10.2024 18:25 Ответить
Якби хотіла, то вже порвала б.
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21.10.2024 20:51 Ответить
ви забуваєте за наслідки,
а це саме те шо зелені бояться більше за все.
а то і ізраїль може не прийняти,
як кмс і на нього ордер закамеесить і що тоді?
монголія з таким то нахапаним баблiщєм?
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21.10.2024 20:55 Ответить
З'зеПотвори ненавидять всіх хто любить Україну та її Народ та цілують в сраку найвеличнішого Ішака сьогодення!!
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21.10.2024 17:40 Ответить
"правоохоронці" це ті прокурви, які поголовно пооформляли собі інвалідність і грабують країну на мільярди?
По-нормальному, потрібно перевірити на справжність інвалідності не тільки прокурорів, але і ментів, суддів, всіх, хто причислений до так званих правоохоронних органів.
Вони мають найбільше можливостей "порєшать" такі питання.
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21.10.2024 17:47 Ответить
Депутатів усіх рівнів також!

Молодший брат Голови ВРУ Руслана Стефанчука, депутат ВРУ від Слуг народу Микола Стефанчук, 1981 р.н., задекларував 103 688 грн пенсії за 2023 рік.
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21.10.2024 17:59 Ответить
Да укранці ДУЖЄ терплячі і недалекоглядні ! Вжє після розграбування -мародерства під час КОВІДУ МАФІЮ ЗЕПИТОРІВ ТРЕБА БУЛО , як ЧАУШЕСКУ і Каддафі І не було тоді і нападу *****
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22.10.2024 09:32 Ответить
Не тількі посадовців і правоохоронців, інвалідностями торгували направо і наліво, знаю з досвіду знайомих.
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21.10.2024 19:30 Ответить
На парковке любого супермаркета на местах для инвалидов всегда паркуются машины, стоимость которых сравнима с годовым бюджетом для нужд инвалидов крупного города, который владельцы таких машин "распиливают" на месте своей работы.
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21.10.2024 21:51 Ответить
А оце вже Віталька й брехнув! всі ж знають,правоохоронці це спадкові інваліди,який тиск можуть чинити люди на каталках??
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21.10.2024 17:49 Ответить
Зелі назалежні мери як кістка в горлянкі. Заважають свавіллю зелених адміністрацій грабувати Україну. А Віталька занадто відома фігура у світі, щоб його так заткнути. Але зелене непоразуміння раз від разу намагається
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21.10.2024 18:00 Ответить
Та раз за разом смокчуть одне в одного Ішак з єрмачмом!
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21.10.2024 22:28 Ответить
В нас на даний момент немає ''правоохоронних'' орнанів! В нас на зараз зе-охоронний орган, корупціє охоронний орган!
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21.10.2024 18:00 Ответить
Чекаємо на коментарі позитивних (куплених) блогерів:
"Як так можна підривати авторитет влади у такий скрутний час?!!"
"Зрадник!"
"Рашистське ІПСО!"
"Наклеп!"
"Він сам не краще!"
"А в КиївРаді є корупція та вона уся під Кличко!"
"Де опалення?!"
"Річку знищили!"
"Парк знищили!"
"Потоп, засуха, аварійні відключення!"
"У всьому винен Кличко!"
...
...
...
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21.10.2024 18:00 Ответить
+


блаЗЄнські, звісно мерзенні виродки. Але жалітися послам -- ознака меншовартости.

Це наша внутрішня проблема і вирішувати її нам. Бо посли можуть звикнути повчати нас в усьому.(с)
ще один проблеМЕН
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21.10.2024 19:00 Ответить
Ну-ну, розкажіть як ви збираєтесь вирішувати цю проблему?
У поліцію заяву написати?
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21.10.2024 19:03 Ответить
потрібно розголос по всих можливих напрямах. один і них Кличко
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21.10.2024 19:12 Ответить
ну ось, Кличко і робить розголос.
А вам все одно це не подобається.
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21.10.2024 19:19 Ответить
чом це не подобається? я кинув комент томі лі як доповнення до
,,Чекаємо на коментарі позитивних (куплених) блогерів"
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21.10.2024 19:22 Ответить
Ааа... "мотоцикл не моя, я только объяву размістил".
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21.10.2024 19:51 Ответить
Та Ви шо? Жалітися послам - ознака меншевартості? Та ні, це ознака здорового глузду та гласності і більше як довести жахливу проблему до послів іншого виходу у мерів немає. Там ще зеблазні добивають мера Дніпра Філатова. Його заступника довели до смерті, паралізовали роботу мерії, вмикнули безпрєдел і незаконний прес.
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21.10.2024 19:34 Ответить
Якщо у народу розуму свого нема, може до чужого прислухається треба
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21.10.2024 20:34 Ответить
Ну саме коли "жалілися" послам у 2004 і 2013, то це вберегло країну від великого *******...
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21.10.2024 20:59 Ответить
Із ким вирішувати? Уся правова система хвора, наскрізь корупційна і впала під Дерьмака і наркОманського .
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21.10.2024 21:31 Ответить
Темінь хвора боїться висвітлення.
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21.10.2024 18:03 Ответить
блаЗЄнські, звісно мерзенні виродки. Але жалітися послам -- ознака меншовартости.

Це наша внутрішня проблема і вирішувати її нам. Бо посли можуть звикнути повчати нас в усьому.
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21.10.2024 18:07 Ответить
Ну то вирішуйте. Даю вам часу до завтрашнього обіду
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21.10.2024 23:11 Ответить
О ,вилізло падло зелене томі лі😂
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21.10.2024 18:13 Ответить
не плохо.
но в каких законах прописан "муниципалитет" и муниципальная полиция? все эти подмены настораживают, мистер Кличко
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21.10.2024 18:22 Ответить
Кличко молодець.
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21.10.2024 18:23 Ответить
Поліцаї, кдб, прокурори-інваліди, судді - такі самі мешканці міста. У них є вивоз сміття (у декого мусору), постачання води, електроенергії, каналізації, прибирання території...
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21.10.2024 18:27 Ответить
Я б не на місці Віталія не ризикував йти проти Вови Сомоси.
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21.10.2024 18:28 Ответить
все вірно - зебарани прикордонний Чернігів розчерепашили,місцеву владу знищили на нуль своїми пустими військовими АДміністраціями.
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21.10.2024 18:30 Ответить
місцеву владу знищив отстраненый мер Атрошенко, вот именно он Чернигов и "розчерепашив" - с помощью купленного большинства барыжил себе на карман городской бюджет p.s не звезди чего не знаешь
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22.10.2024 08:25 Ответить
А як вам таке про Віталія «Тормоза» Кличка від його (трохи старшого) поплічника Кості «Калоші» Бєдового!
https://youtu.be/MrrG7Wl0FhE?feature=shared Киев криминальный, 90е: золото коммунистов, КГБ, «Патя», Юность, «Фунт Кличко», наёмники из «Удара» .
https://youtu.be/oHQ2vvkpFc0?feature=shared Киев криминальный 2021: МАФы, стрельба из гранатометов, "президент Кличко"
Цей Бєдовой теж участник кримінального етнічного єврейского групування разом із Кличком. Він був навіть головним у партії «Удар», здається, по Києву. Потім вони розійшлися, у нього віджали бізнес, почався гон у ЗМІ, що він недоброчесний громадянин та невдачливий бандюган одночасно.
Стають зрозумілими деякі вислови Віталія Кличка, над якими потім будуть ламати голову вчені, зокрема «https://znaj.ua/politics/188726-dumki-pro-taloni-na-kaloshi-klichko-znovu-zanuriv-ukrajinciv-u-vir-svoyeji-genialnosti мем про калоші ».
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21.10.2024 18:49 Ответить
ІНХ. от все що я можу сказати.
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21.10.2024 18:51 Ответить
Кажуть 3,14#арам сьогодні в опі премію видають, не прогав
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21.10.2024 18:58 Ответить
И как это отменяет факт давления клоунской власти и просроченного шута на избранных мэров городов Украины?
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21.10.2024 21:54 Ответить
как только избранным мерам-барыгам наступают на хвост, они поднимают вой
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22.10.2024 08:27 Ответить
Про барыг вы, 73% кричали и докричались до того, что вместо выпуска ракет Украина затеяла "Велике крадівництво", и что начальники ТЦК и МСЕК "подолали епоху бідності" досрочно. Зато теперь не барыга, а клоун.
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22.10.2024 14:32 Ответить
Молодець, надо було ще гнусавому пробити хук зліва
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21.10.2024 18:57 Ответить
"А ты не воруй!"
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21.10.2024 18:59 Ответить
Ещё со времён Кучмы про всё известно западной коалиции, кто на кого давил, кто сколько украл и где хранит наворованное, а так же кто кого убил и за что. Подобные заявления это обычный пиар, буря в стакане не более.
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21.10.2024 19:05 Ответить
Інваліди з одного боку з другого укладальники плітки на мільйонні суми під час війни.
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21.10.2024 19:32 Ответить
Що є то є
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21.10.2024 19:37 Ответить
Кличко против инвалидов!
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21.10.2024 19:55 Ответить
Петицію до нарка, щоб мусарів, суддів і прокурню на передову!
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21.10.2024 20:44 Ответить
Молодец Кличко... этим ***** по сусалам никогда не мало ...
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21.10.2024 23:40 Ответить
«Будь простішим і говори на зрозумілій для людей мові». Віталій Кличко. Простіше замам ******* гроші важко стало
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22.10.2024 07:41 Ответить
"Ой дурак... " (С)
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22.10.2024 09:00 Ответить
там на Цензоре свежий заголовок "" - эт для какой Виталик маладец, на местное самоуправление злой Зе наступает
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22.10.2024 09:07 Ответить
 
 