Кличко в присутствии послов G7 заявил о давлении правоохранителей на местные власти

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил о давлении правоохранительных органов на местную власть во время открытия Дня Диалога XVIII Украинского муниципального форума "Единство для Победы и восстановления Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кличко.

"Для нас, громад и государства в целом, очень важна сегодня международная поддержка - как на пути к нашей Победе, так и для восстановления и восстановления страны. Жизненно важным для нас является и единение внутри государства - я не устаю об этом говорить.

В Ассоциации городов Украины мы делаем все для усиления каждой громады, для помощи тем громадам, которые больше всего пострадали от агрессии. Для обеспечения сел, поселков и городов необходимым финансированием и возможностями, которые позволят предоставлять услуги жителям и максимально помогать военным подразделениям, - отметил председатель АГУ.

Все мы продолжаем и после изъятия военного и силового НДФЛ из местных бюджетов помогать ВСУ - перечисляем средства, закупаем дроны, технику, строим фортификационные сооружения, организовываем лечение и реабилитацию воинов. Одновременно мы вынуждены отстаивать 64% НДФЛ в бюджетах всех громад. Кроме Киева, кстати, который имеет только 40% НДФЛ. Отстаиваем также возмещение разницы в тарифах, реверсную дотацию, возвращение "силового" НДФЛ, образовательную субвенцию и целевые дотации, потому что без средств нет возможности помогать военным и обеспечивать жителей громад", - подчеркнул Кличко.

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Он также отметил, что сегодня, одновременно с критически важной для людей работой, приходится защищать служащих и должностных лиц муниципалитетов от давления правоохранителей и силовых структур.

"Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайства в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди или отстранены, или ограничены в исполнении своих обязанностей, или деморализованы. Часто это те специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жителям услуг. Правление Ассоциации городов Украины приняло решение об усилении юридической службы Ассоциации, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что члены Правления Ассоциации городов Украины объединили усилия с избранниками в Верховную Раду. Они встретились с народными депутатами двух комитетов парламента - по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности - и договорились совместно нарабатывать решения для предотвращения давления на местное самоуправление, для конструктивного сотрудничества и создания нормальных условий работы муниципалитетов.

"Важно, что объединение это удалось и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения. Другого пути сегодня нет - только единство, только объединение усилий всех", - подчеркнул мэр Киева.

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XVIII Украинский муниципальный форум собрал представителей почти 400 украинских громад, депутатов местных советов Украины, депутатов Верховной Рады, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.