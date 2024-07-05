Одобренная правительством бюджетная декларация на 2025–2027 годы содержит неприемлемые положения о доходах территориальных громад, - АГУ

Ассоциация городов Украины выступает против уменьшения доходов территориальных громад, предусмотренного Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, одобренной правительством 28 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт АГУ.

Для сохранения возможности выполнения полномочий органов местного самоуправления, предоставления необходимых услуг жителям и помощиОбъединенным Силам ВСУ, Ассоциация городов Украины требует изъятия из текста Бюджетной декларации следующих норм:

- снижение на 4% доли НДФЛ, зачисляемого в бюджеты местного самоуправления. Реализация такой нормы в 2025 году приведет к 11,4 млрд гривен потерь местных бюджетов и к прекращению тепло- и водоснабжения жителей большинства населенных пунктов Украины. Более того, наличие именно 64% НДФЛ у громад указано в Отчете Европейской комиссии как часть фискальной децентрализации, поэтому уменьшение этого показателя негативно повлияет на ход переговоров о вступлении Украины в ЕС ;

Реализация такой нормы в 2025 году приведет к 11,4 млрд гривен потерь местных бюджетов и к прекращению тепло- и водоснабжения жителей большинства населенных пунктов Украины. Более того, наличие именно 64% НДФЛ у громад указано в Отчете Европейской комиссии как часть фискальной децентрализации, поэтому уменьшение этого показателя негативно повлияет на ход переговоров о вступлении Украины в ЕС - применение с 2025 года реверсной дотации. В 240 территориальных громадах (78% из которых это села, поселки, малые города) предлагается изъять 16,6 млрд гривен, за счет которых сейчас громады помогают военным подразделениям, обеспечивают финансирование местных программ в области образования, медицины, социальной помощи и защиты;

В 240 территориальных громадах (78% из которых это села, поселки, малые города) предлагается изъять 16,6 млрд гривен, за счет которых сейчас громады помогают военным подразделениям, обеспечивают финансирование местных программ в области образования, медицины, социальной помощи и защиты; - изъятие в 2025-2027 годах из доходов бюджетов территориальных громад налога на доходы физических лиц с денежного обеспечения военнослужащих. По меньшей мере на 90 млрд гривен ежегодно предлагается уменьшить финансирование громадами потребностей военных подразделений, что противоречит одобренному Парламентом законопроекту 9559-д по расширению полномочий громад относительно поддержки сектора безопасности и обороны, созданию фортификационных сооружений.

Как отмечают в АГУ, детальные показатели на 2025-2027 годы образовательной субвенции, базовой и реверсной дотации и других межбюджетных трансфертов свидетельствуют о завершении периода бюджетной децентрализации в Украине.

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