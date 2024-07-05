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Одобренная правительством бюджетная декларация на 2025–2027 годы содержит неприемлемые положения о доходах территориальных громад, - АГУ

аму

Ассоциация городов Украины выступает против уменьшения доходов территориальных громад, предусмотренного Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, одобренной правительством 28 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт АГУ.

Для сохранения возможности выполнения полномочий органов местного самоуправления, предоставления необходимых услуг жителям и помощиОбъединенным Силам ВСУ, Ассоциация городов Украины требует изъятия из текста Бюджетной декларации следующих норм:

  • - снижение на 4% доли НДФЛ, зачисляемого в бюджеты местного самоуправления. Реализация такой нормы в 2025 году приведет к 11,4 млрд гривен потерь местных бюджетов и к прекращению тепло- и водоснабжения жителей большинства населенных пунктов Украины. Более того, наличие именно 64% НДФЛ у громад указано в Отчете Европейской комиссии как часть фискальной децентрализации, поэтому уменьшение этого показателя негативно повлияет на ход переговоров о вступлении Украины в ЕС;
  • - применение с 2025 года реверсной дотации. В 240 территориальных громадах (78% из которых это села, поселки, малые города) предлагается изъять 16,6 млрд гривен, за счет которых сейчас громады помогают военным подразделениям, обеспечивают финансирование местных программ в области образования, медицины, социальной помощи и защиты;
  • - изъятие в 2025-2027 годах из доходов бюджетов территориальных громад налога на доходы физических лиц с денежного обеспечения военнослужащих. По меньшей мере на 90 млрд гривен ежегодно предлагается уменьшить финансирование громадами потребностей военных подразделений, что противоречит одобренному Парламентом законопроекту 9559-д по расширению полномочий громад относительно поддержки сектора безопасности и обороны, созданию фортификационных сооружений.

Как отмечают в АГУ, детальные показатели на 2025-2027 годы образовательной субвенции, базовой и реверсной дотации и других межбюджетных трансфертов свидетельствуют о завершении периода бюджетной децентрализации в Украине.

Читайте также: Центральная власть мешает громадам помогать друг другу, - Белоцерковец

Автор: 

бюджет (4839) местное самоуправление (262) децентрализация (582) Ассоциация городов Украины (17)


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А хіба в Україні існує уряд як суб'єкт, який здатний приймати рішення?
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05.07.2024 19:26 Ответить
Пора цю зелену шоблу денацифікувати шляхом просушуи на каштанах Хрещатика. Наче нам рашистів мало, так ще і ці тут як тут
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05.07.2024 19:27 Ответить
Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи, для Українців і України!!

Уряд не рашистів, а Український???
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05.07.2024 19:30 Ответить
от вам і клятий,з своєю децентралізацією.не оцінили,довбойоби.
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05.07.2024 19:48 Ответить
Видатки з бюджету на утримання Офісу презедента, на його Марафон також зменшать?
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05.07.2024 20:23 Ответить
Дивне рішення, прийняте урядовцями, за системою кругової поруки та безкарності….
Мабуть їм, уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану??
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05.07.2024 21:42 Ответить
 
 