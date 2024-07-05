Схвалена урядом бюджетна декларація на 2025–2027 роки містить неприйнятні положення щодо доходів територіальних громад, - АМУ

Асоціація міст України виступає проти зменшення доходів територіальних громад, передбаченого Бюджетною декларацією на 2025–2027 роки, схваленою Урядом 28 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт АМУ.

Для збереження можливості виконання повноважень органів місцевого самоврядування, надання необхідних послуг мешканцям і допомоги Об'єднаним Силам ЗСУ, Асоціація міст України вимагає вилучення з тексту Бюджетної декларації наступних норм:

- зниження на 4% частки ПДФО, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Реалізація такої норми у 2025 році призведе до 11,4 млрд гривень втрат місцевих бюджетів та до припинення тепло- та водопостачання мешканцям більшості населених пунктів України. Більше того, наявність саме 64% ПДФО у громад зазначено у Звіті Європейської комісії як частина фіскальної децентралізації, тому зменшення цього показника негативно вплине на хід перемовин щодо вступу України до ЄС ;

Реалізація такої норми у 2025 році призведе до 11,4 млрд гривень втрат місцевих бюджетів та до припинення тепло- та водопостачання мешканцям більшості населених пунктів України. Більше того, наявність саме 64% ПДФО у громад зазначено у Звіті Європейської комісії як частина фіскальної децентралізації, тому зменшення цього показника негативно вплине на хід перемовин щодо вступу України до ЄС - застосування з 2025 року реверсної дотації. У 240 територіальних громадах (78% з яких це села, селища, малі міста) пропонується вилучити 16,6 млрд гривень, за рахунок яких зараз громади допомагають військовим підрозділам, забезпечують фінансування місцевих програм в галузі освіти, медицини, соціальної допомоги та захисту;

У 240 територіальних громадах (78% з яких це села, селища, малі міста) пропонується вилучити 16,6 млрд гривень, за рахунок яких зараз громади допомагають військовим підрозділам, забезпечують фінансування місцевих програм в галузі освіти, медицини, соціальної допомоги та захисту; - вилучення у 2025–2027 роках з доходів бюджетів територіальних громад податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців. Щонайменше на 90 млрд гривень щорічно пропонується зменшити фінансування громадами потреб військових підрозділів, що суперечить схваленому Парламентом законопроєкту 9559-д щодо розширення повноважень громад з підтримки сектору безпеки та оборони, створення фортифікаційних споруд.

Як зазначають в АМУ, детальні показники на 2025–2027 роки освітньої субвенції, базової та реверсної дотації та інших міжбюджетних трансфертів свідчать про завершення періоду бюджетної децентралізації в Україні.

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