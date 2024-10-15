Местное самоуправление намеренно загоняют максимально под плинтус, - нардеп "Голоса" Бобровская
Власть давит на представителей местного самоуправления, возбуждая надуманные уголовные дела.
Об этом пишет народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.
"На днях узнала и не могу отойти от шока. На одну из глав громад - женщину, кстати, которая была под оккупацией в 2022 году, местная прокуратура открыла 7 уголовных производств за нарушение правил пересечения границы!!! Все вернулись, если что.
За то, что глава громады вместе с местными депутатами ездила за границу просить о помощи, а результатом поездки стало построение модульных домиков для переселенцев и тех, кто потерял жилье", - сообщила Боборовская в фейсбуке.
По мнению нардепа, такими действиями местное самоуправление в Украине "умышленно загоняют максимально под плинтус".
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