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Местное самоуправление намеренно загоняют максимально под плинтус, - нардеп "Голоса" Бобровская

нардепка від партії Голом Бобровська

Власть давит на представителей местного самоуправления, возбуждая надуманные уголовные дела.

Об этом пишет народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях узнала и не могу отойти от шока. На одну из глав громад - женщину, кстати, которая была под оккупацией в 2022 году, местная прокуратура открыла 7 уголовных производств за нарушение правил пересечения границы!!! Все вернулись, если что.

За то, что глава громады вместе с местными депутатами ездила за границу просить о помощи, а результатом поездки стало построение модульных домиков для переселенцев и тех, кто потерял жилье", - сообщила Боборовская в фейсбуке.

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По мнению нардепа, такими действиями местное самоуправление в Украине "умышленно загоняют максимально под плинтус".

Бобровська про тиск на місцеве самоврядування

Автор: 

местное самоуправление (262) Голос партия (499) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+6
І це каже "голос"-вскукурєк? Ви ж робили це разом. Балодя і Обожеслав.
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15.10.2024 20:05
+3
Нардеп "Голосу" Вакарчук на днях ушов під плінтус....
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15.10.2024 20:06
+2
Те, що ВР та КабМін під плінтусом вже 6-й рік, то таке...
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15.10.2024 20:05
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Те, що ВР та КабМін під плінтусом вже 6-й рік, то таке...
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15.10.2024 20:05 Ответить
І це каже "голос"-вскукурєк? Ви ж робили це разом. Балодя і Обожеслав.
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15.10.2024 20:05 Ответить
Нардеп "Голосу" Вакарчук на днях ушов під плінтус....
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15.10.2024 20:06 Ответить
Скоріше, проорав головою пісок.
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15.10.2024 21:57 Ответить
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15.10.2024 23:01 Ответить
Без підробиць, незрозуміло про що йде мова.
Кордон особи жіночої статі, які не стоять на обліку як військовозобов'язані мають право.
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15.10.2024 20:07 Ответить
й вше буде добре для кошного з нас
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15.10.2024 20:19 Ответить
Фракція "Голос" для мене (та моїх колег) не існує після проектів від її члена Піпи.

Нормальна людина не буде голосувати за жодну особу, що входить до "Голосу" разом з Піпою.
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15.10.2024 20:58 Ответить
В цій країні буде тільки ОП. Навіть ВР розгонять. Такий інститут диктатору не потрібний .
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15.10.2024 22:22 Ответить
Намагаються встановити диктатуру. І поява навіть місцевих авторитетних лідерів для туповатої зелені небезпечна
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15.10.2024 22:24 Ответить
Треба менше брехати виборцям і красти їх податки! А то тільки за дупу беруть, так і починається вий на все село, про політичні переслідування!
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16.10.2024 09:17 Ответить
 
 