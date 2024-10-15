Місцеве самоврядування умисно заганяють максимально під плінтус, - нардепка "Голосу" Бобровська
Влада тисне на представників місцевого самоврядування, порушуючи надумані кримінальні справи.
Про це пише народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.
"На днях дізналась і не можу відійти від шоку, на одну з голів громад - жінку, до речі, яка була під окупацією в 2022 році, місцева прокуратура відкрила 7 кримінальних проваджень за порушення правил перетину кордону!!! Всі вернулись, якщо що.
За те, що голова громади разом з місцевими депутатами їздила за кордон просити про допомогу, а результатом поїздки стала побудова модульних будиночків для переселенців і тих, хто втратив житло", - повідомила Боборовська у фейсбуці.
На думку нардепки, такими діями місцеве самоврядування в Україні - "умисно заганяють максимально під плінтус".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кордон особи жіночої статі, які не стоять на обліку як військовозобов'язані мають право.
Нормальна людина не буде голосувати за жодну особу, що входить до "Голосу" разом з Піпою.