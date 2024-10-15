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Місцеве самоврядування умисно заганяють максимально під плінтус, - нардепка "Голосу" Бобровська

нардепка від партії Голом Бобровська

Влада тисне на представників місцевого самоврядування, порушуючи надумані кримінальні справи.

Про це пише народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"На днях дізналась і не можу відійти від шоку, на одну з голів громад - жінку, до речі, яка була під окупацією в 2022 році, місцева прокуратура відкрила 7 кримінальних проваджень за порушення правил перетину кордону!!! Всі вернулись, якщо що.

За те, що голова громади разом з місцевими депутатами їздила за кордон просити про допомогу, а результатом поїздки стала побудова модульних будиночків для переселенців і тих, хто втратив житло", - повідомила Боборовська у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронців: Сотні справ і жодного вироку суду. ВIДЕО

На думку нардепки, такими діями місцеве самоврядування в Україні - "умисно заганяють максимально під плінтус".

Бобровська про тиск на місцеве самоврядування

Автор: 

місцеве самоврядування (326) Голос партія (512) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+6
І це каже "голос"-вскукурєк? Ви ж робили це разом. Балодя і Обожеслав.
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15.10.2024 20:05
+3
Нардеп "Голосу" Вакарчук на днях ушов під плінтус....
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15.10.2024 20:06
+2
Те, що ВР та КабМін під плінтусом вже 6-й рік, то таке...
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15.10.2024 20:05
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Те, що ВР та КабМін під плінтусом вже 6-й рік, то таке...
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15.10.2024 20:05 Відповісти
І це каже "голос"-вскукурєк? Ви ж робили це разом. Балодя і Обожеслав.
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15.10.2024 20:05 Відповісти
Нардеп "Голосу" Вакарчук на днях ушов під плінтус....
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15.10.2024 20:06 Відповісти
Скоріше, проорав головою пісок.
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15.10.2024 21:57 Відповісти
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15.10.2024 23:01 Відповісти
Без підробиць, незрозуміло про що йде мова.
Кордон особи жіночої статі, які не стоять на обліку як військовозобов'язані мають право.
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15.10.2024 20:07 Відповісти
й вше буде добре для кошного з нас
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15.10.2024 20:19 Відповісти
Фракція "Голос" для мене (та моїх колег) не існує після проектів від її члена Піпи.

Нормальна людина не буде голосувати за жодну особу, що входить до "Голосу" разом з Піпою.
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15.10.2024 20:58 Відповісти
В цій країні буде тільки ОП. Навіть ВР розгонять. Такий інститут диктатору не потрібний .
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15.10.2024 22:22 Відповісти
Намагаються встановити диктатуру. І поява навіть місцевих авторитетних лідерів для туповатої зелені небезпечна
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15.10.2024 22:24 Відповісти
Треба менше брехати виборцям і красти їх податки! А то тільки за дупу беруть, так і починається вий на все село, про політичні переслідування!
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16.10.2024 09:17 Відповісти
 
 