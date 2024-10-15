Місцеве самоврядування умисно заганяють максимально під плінтус, - нардепка "Голосу" Бобровська

Влада тисне на представників місцевого самоврядування, порушуючи надумані кримінальні справи.

Про це пише народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"На днях дізналась і не можу відійти від шоку, на одну з голів громад - жінку, до речі, яка була під окупацією в 2022 році, місцева прокуратура відкрила 7 кримінальних проваджень за порушення правил перетину кордону!!! Всі вернулись, якщо що.

За те, що голова громади разом з місцевими депутатами їздила за кордон просити про допомогу, а результатом поїздки стала побудова модульних будиночків для переселенців і тих, хто втратив житло", - повідомила Боборовська у фейсбуці.

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На думку нардепки, такими діями місцеве самоврядування в Україні - "умисно заганяють максимально під плінтус".