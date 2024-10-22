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Новини
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Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об’єктів комунальної нерухомості в Києві, - ЗМІ

Двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти встановили, що перед тим як почати отримувати у власність майно міста, Поштарюк і Стеценко допомогли родині Прокопіва дешево отримати елітне житло.

Що відомо про друзів Володимира Прокопіва?

Зазначається, що Олександр Поштарюк є давнім знайомим Прокопіва з Івано-Франківська. Він працював у компаніях, що належать дружині й тестю політика. Крім того, чоловік допомагав Прокопіву з придбанням нерухомості та автомобілів. Зокрема, у 2016 році Поштарюк продав Прокопіву Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, вдвічі нижчою за ринкову.

Так, у 2018 році допоміг Прокопіву стати власником землі на 600 кв. м у котеджному містечку "Коник".

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Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об'єктів комунальної нерухомості в Києві

Згодом компанії, співвласником яких є Поштарюк, почали отримувати у власність комунальне майно. Зокрема ТОВ Бенефіс-Інвест, щойно до складу власників зайшов друг Прокопіва, викупило в міста офісне приміщення на понад 300 кв. м у центрі міста на вул. Тарасівській за ціною, яка є у кілька разів нижчою, ніж нині продається комерційна нерухомість у схожих будинках на цій самій вулиці.

Окрім того, Поштарюк є співвласником будівлі на 170 кв. м на ВДНГ. Раніше вона належала комунальному підприємству.

Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об'єктів комунальної нерухомості в Києві
Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об'єктів комунальної нерухомості в Києві

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Як йдеться у розслідуванні, будівлю орендував благодійний фонд, до складу засновників якого по черзі входили депутатка з очолюваної Прокопівим фракції "Євросолідарність" Людмила Ковалевська, а потім довірена особа Прокопіва на виборах Євген Чугаєв.

Нині цей проєкт заморожений, оскільки прокуратура разом із СБУ розслідують можливі порушення, зокрема завищення вартості ремонту та заниження ціни викупу приміщення.

Андрій Стеценко

Ще один друг Прокопіва – Андрій Стеценко. 

Дружина Стеценка з 2018 року працює в секретаріаті Київради, який раніше очолював Прокопів. Стеценко, як і Прокопіви з Поштарюком, переїхали до Києва з Івано-Франківська. Тут вони багато років винаймали квартиру у фірми тестя Прокопіва. Стеценко досі тримає у квартирі Поштарюка, згідно з даними його ФОП.

Друзі Володимира Прокопіва заволоділи об'єктами елітного майна у Києві

Як і Поштарюк, Стеценко допоміг Прокопівим отримати у власність елітну нерухомість за копійки. Спершу він інвестував від свого імені в будівництво ЖК Signature, за нез’ясованих обставин придбавши квартиру за ціною в чотири рази нижче ринкової, а потім за цю ж ціну продав права на квартиру фірмі дружини Прокопіва. Наразі Signature є одним із найдорожчих житлових комплексів Києва.

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Яка нерухомість?

Журналісти зазначають, що при цьому Стеценко також виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності.

Зокрема будівлі на 460 кв. м на Трухановому острові. Сама будівля - давно занедбане приміщення ресторану, але стоїть вона на 2 гектарах землі з виходом на пляж. Цю будівлю просили передати під реабілітаційний центр для учасників АТО, але міська рада вирішила її продати.

Спершу нерухомість викупило на аукціоні ТОВ "Кронкер Груп", а потім компанію і майно на ній передали другу Прокопіва.

Окрім того, Стеценко через ТОВ "Ернест" отримав у власність понад пів гектара землі в промисловій зоні Солом’янки, де розташовані близько 800 кв.м нерухомості. Хоча наразі там функціонують автосервіс і шиномонтаж, ця територія має перспективи для подальшої забудови, зокрема житловими комплексами. Частину цієї компанії переписали на Стеценка під час оформлення оренди землі в Київраді, а згодом його частку передали Поштарюку.

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Крім того, Стеценко є співвласником будівлі площею 230 кв. м на Теремках. Вона стоїть поруч із новими ЖК і має вихід до озера. Ділянку під нею вже перевели в цільове призначення "для будівництва ринкової інфраструктури", однак саме будівництво поки не розпочали.

Що відомо про Володимира Прокопіва?

Нагадаємо, Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська Солідарність".

Півтора року очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021).

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Автор: 

Кличко Віталій (3527) нерухомість (913) Прокопів Володимир (75) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+8
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22.10.2024 09:08 Відповісти
+8
Тю, новина від 14 жовня - ТСН. І так вона тихенько пройшла..

Мабудь Кличко вже знову зеленим десь коки дверима затиснув, раз вереск піднявся за старою новиною.
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22.10.2024 09:11 Відповісти
+8
Мимо кишені Бубочки Оманського)) неподобство!!
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22.10.2024 09:12 Відповісти
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Сук@, нічого НЕ змінеться. Зелені, блакитні, червоні, жовті...
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22.10.2024 09:00 Відповісти
Не може бути, у Порошенка в партії ж усі чесні та порядні
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22.10.2024 09:02 Відповісти
Може й не всі, але те скільки пдарасні викрили за 6 років з шашличної партії тільки журналісти - то на цю кількість корупціонерів потрібно 100 партій Порошенка. І це ще без фсбешних кротів, тупих зрадників і просто дебілів.
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22.10.2024 09:14 Відповісти
Я не оправдываю никого,но зелена гидота(массово)краде як насосом мильярди,а только кто то(один два человека)из партии Порошенка что то спиз..ил ,сразу вонь начинается и кивание в эту сторону зе подлизователями.Какие де вы твари,выбрали иуд зеленых,привели(73% с ними Украину к пропасти и не каетесь даже,фу,гидота!
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22.10.2024 11:02 Відповісти
Дружній вогонь по Кличку. Ну крадуть, з ким не буває. Обов'язково про це всім розповідати?
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22.10.2024 09:06 Відповісти
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22.10.2024 09:08 Відповісти
Під носом уЗе.
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22.10.2024 09:10 Відповісти
Мимо кишені Бубочки Оманського)) неподобство!!
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22.10.2024 09:12 Відповісти
Бубочка хороший! Він просто не знає! Йому потрібно листа написати, або відосик навколюшках зробити ""Володимир Олександрович, допоможи!" А те, що зеленський свойому батько зробив довічну степендію (додаткову пенсію) за відсутні наукові досягнення - то не рахується, то зли якики ляси точуть. А відосик найвеличному сподобається.
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22.10.2024 09:28 Відповісти
під носом ( баканов, дєрьмак, татаров, подоляк, резніков і т.п. ) воно не бачить, але Порошенко, для боневтік, " барига." бо Порошенко поза носом.
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22.10.2024 09:32 Відповісти
Тю, новина від 14 жовня - ТСН. І так вона тихенько пройшла..

Мабудь Кличко вже знову зеленим десь коки дверима затиснув, раз вереск піднявся за старою новиною.
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22.10.2024 09:11 Відповісти
хочу вас запевнити, відчайдушні критикани.
що, саме оцих, нині "опозиційних" політиків, в наступний раз, ми оберемо у владу.
і вже їхні знайомі прокурори, оформлять собі пенсії інвалідність убд.
і при них, через суди, повернуться на посади звільнені попередні прокурори та крупи мсек, з повним відшкодуванням.
а герої інваліди, так і будуть страждати по кабінетах, збираючи довідки.
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22.10.2024 09:12 Відповісти
От ти себе і показав пдар шашличний. Що ж ти пропонуєш, щоб твої анальні господарі розкрадали країну та армію до повного знищення України?
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22.10.2024 09:17 Відповісти
ти точно маєш, хоча б неповну, середню освіту?
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22.10.2024 09:25 Відповісти
Ти точно маєш анальну бронь від падалЬяка, але це тебе не врятує і таких уйобків як ти.
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22.10.2024 16:23 Відповісти
оо...
ти ще тут?
я думав, давно з вікна випав.
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22.10.2024 16:25 Відповісти
Ти ще в дитинстві з нього випав. І нічого ,падалЬяковська контора тебе навіть текст навчила набирати. Правда він беззмістовний і тупий, але для такого важкого випадку як у тебе - навіть це "патужна" , ти майже в розвитку наздогнав свого ліДора.
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22.10.2024 20:21 Відповісти
Так було завжди. Я просто інвалід, завдячуючі ж@поруким лікарям з купленими дипломами. Так що раніше нічого не можна було з соцтрахів вибити, що зараз. Тільки відмазки ліві. До повномасштабного було - грошей в бюджеті немає. А зараз - Ви що, не знаєте яка ситуація? В країні війна! Все для поранених! Ага..якщо все для поранених, то чому стільки зборів на ті ж самі засоби реабілітації?

Поки не буде показових судових справ, нормальних вироків з великими строками й конфіскаціями - нічого не буде. Кругова порука й відчуття безкарності у провладних зашкалюють..
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22.10.2024 09:21 Відповісти
А у мене є компромат на Кличка! Він за руку здоровался із головними крадіями України! З зеленським, єрмаком і іншими покидьками.
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22.10.2024 09:23 Відповісти
Та він давно руки вже помив з милом й не раз, не переймайтесь))
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22.10.2024 09:27 Відповісти
Така собі звичайна українська історія
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22.10.2024 10:07 Відповісти
всі розслідування бігуса слід ділити на порядок. там тільки 10% (+/-) правди.
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22.10.2024 10:54 Відповісти
Не встиг Кличко на нараді за участі послів сімки заявити про тиск на місцеві органи влади, як під його зама вже підклали "здохлу кицьку"
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22.10.2024 11:46 Відповісти
бігус ще той гімнюк- старатель
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22.10.2024 15:54 Відповісти
 
 