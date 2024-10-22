Друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об’єктів комунальної нерухомості в Києві, - ЗМІ

Двоє друзів заступника голови КМДА та очільника фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко – через приватні компанії заволоділи щонайменше 6 об’єктами нерухомості, які раніше належали місту.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти встановили, що перед тим як почати отримувати у власність майно міста, Поштарюк і Стеценко допомогли родині Прокопіва дешево отримати елітне житло.

Що відомо про друзів Володимира Прокопіва?

Зазначається, що Олександр Поштарюк є давнім знайомим Прокопіва з Івано-Франківська. Він працював у компаніях, що належать дружині й тестю політика. Крім того, чоловік допомагав Прокопіву з придбанням нерухомості та автомобілів. Зокрема, у 2016 році Поштарюк продав Прокопіву Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, вдвічі нижчою за ринкову.

Так, у 2018 році допоміг Прокопіву стати власником землі на 600 кв. м у котеджному містечку "Коник".

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Згодом компанії, співвласником яких є Поштарюк, почали отримувати у власність комунальне майно. Зокрема ТОВ Бенефіс-Інвест, щойно до складу власників зайшов друг Прокопіва, викупило в міста офісне приміщення на понад 300 кв. м у центрі міста на вул. Тарасівській за ціною, яка є у кілька разів нижчою, ніж нині продається комерційна нерухомість у схожих будинках на цій самій вулиці.

Окрім того, Поштарюк є співвласником будівлі на 170 кв. м на ВДНГ. Раніше вона належала комунальному підприємству.





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Як йдеться у розслідуванні, будівлю орендував благодійний фонд, до складу засновників якого по черзі входили депутатка з очолюваної Прокопівим фракції "Євросолідарність" Людмила Ковалевська, а потім довірена особа Прокопіва на виборах Євген Чугаєв.

Нині цей проєкт заморожений, оскільки прокуратура разом із СБУ розслідують можливі порушення, зокрема завищення вартості ремонту та заниження ціни викупу приміщення.

Андрій Стеценко

Ще один друг Прокопіва – Андрій Стеценко.

Дружина Стеценка з 2018 року працює в секретаріаті Київради, який раніше очолював Прокопів. Стеценко, як і Прокопіви з Поштарюком, переїхали до Києва з Івано-Франківська. Тут вони багато років винаймали квартиру у фірми тестя Прокопіва. Стеценко досі тримає у квартирі Поштарюка, згідно з даними його ФОП.

Як і Поштарюк, Стеценко допоміг Прокопівим отримати у власність елітну нерухомість за копійки. Спершу він інвестував від свого імені в будівництво ЖК Signature, за нез’ясованих обставин придбавши квартиру за ціною в чотири рази нижче ринкової, а потім за цю ж ціну продав права на квартиру фірмі дружини Прокопіва. Наразі Signature є одним із найдорожчих житлових комплексів Києва.

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Яка нерухомість?

Журналісти зазначають, що при цьому Стеценко також виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності.

Зокрема будівлі на 460 кв. м на Трухановому острові. Сама будівля - давно занедбане приміщення ресторану, але стоїть вона на 2 гектарах землі з виходом на пляж. Цю будівлю просили передати під реабілітаційний центр для учасників АТО, але міська рада вирішила її продати.

Спершу нерухомість викупило на аукціоні ТОВ "Кронкер Груп", а потім компанію і майно на ній передали другу Прокопіва.

Окрім того, Стеценко через ТОВ "Ернест" отримав у власність понад пів гектара землі в промисловій зоні Солом’янки, де розташовані близько 800 кв.м нерухомості. Хоча наразі там функціонують автосервіс і шиномонтаж, ця територія має перспективи для подальшої забудови, зокрема житловими комплексами. Частину цієї компанії переписали на Стеценка під час оформлення оренди землі в Київраді, а згодом його частку передали Поштарюку.

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Крім того, Стеценко є співвласником будівлі площею 230 кв. м на Теремках. Вона стоїть поруч із новими ЖК і має вихід до озера. Ділянку під нею вже перевели в цільове призначення "для будівництва ринкової інфраструктури", однак саме будівництво поки не розпочали.

Що відомо про Володимира Прокопіва?

Нагадаємо, Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська Солідарність".

Півтора року очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021).

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